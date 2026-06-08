Quartararo: "El asfalto de Balaton Park parecía tener aceite"
Fabio Quartararo criticó el asfalto del Balaton Park, que causó problemas a varios pilotos en la carrera del domingo del GP de Hungría.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La carrera del domingo del Gran Premio de Hungría se vio claramente afectada por lo que pasó en la salida. Y es que el accidente provocado por Jorge Martín dejó a la parrilla sin varios de los grandes favoritos para este domingo, más allá de Marc Márquez, vencedor, y Pedro Acosta, segundo, que quedaron con camino libre.
El piloto español perdió el control de su moto y se llevó por delante a su compañero de equipo y líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi. Pero eso tuvo un efecto dominó, en el que también se cayeron otro compañero de Aprilia, Raúl Fernández, y dos hombres de Ducati, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio, que fue el único que pudo continuar, a duras penas.
Aunque los comisarios y el equipo tuvieron muy claro que 'Martinator' era el responsable del incidente, al cometer un error bastante grave, hubo pilotos que no lo vieron tan claro, y que apuntaron más al asfalto.
Es el caso de Pecco Bagnaia, según dijo en declaraciones a DAZN: "Pienso que Martín no ha hecho nada malo, porque he visto la frenada y no ha frenado demasiado tarde. Pero iba muy en el interior, y el nuevo asfalto era, sobre todo, un desastre. Y hoy, con más calor, más aún. Cuando ha frenado ha bloqueado y ha hecho efecto dominó", dijo el italiano.
Cuestionado sobre el incidente de Martín, Fabio Quartararo también señaló al mal asfalto del circuito de Balaton Park: "He visto la salida, a Martín moviéndose. El agarre era muy malo, pero, en la carrera, el asfalto era como si tuviera aceite", comentó de forma clara el francés.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Un Quartararo que, por otra parte, volvió a vivir otro domingo para el olvido en Hungría. El corredor francés estuvo incómodo desde el arranque con su Yamaha, que parecía tener un problema técnico. Eso le llevó a saltarse algunas curvas, como la 10, motivo por el que recibió una Long Lap Penalty. Una vez que la cumplió, resignado, optó por retirarse.
Así explicó qué le pasó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com: "Desde la primera vuelta me sentí muy mal, había algo que no iba bien. Iba perdiendo posiciones cada vuelta, me iba largo. El equipo está mirando qué era, pero ha sido algo técnico. No era solo parando la moto, sino en todos lados. Era más de atrás, allí es donde están mirando", remachó el galo.
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