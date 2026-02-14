Ir al contenido principal

Crónica de carrera
Fórmula E ePrix de Yeda II

ePrix de Yeda: Da Costa gana y Pepe Martí firma su mejor resultado en la Fórmula E

Da Costa coloca a Jaguar en lo más alto mientras el líder del campeonato Wehrlein sufre con Porsche

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El piloto de Jaguar en Fórmula E, Antonio Felix da Costa, firmó una clase magistral estratégica para ganar la segunda carrera del E-Prix de Yeda, mientras Porsche cerraba un duro final de fin de semana.

Tras clasificarse tercero en la parrilla, da Costa supo esperar en las primeras fases de la carrera y cronometró a la perfección su primer Attack Mode, poniendo fin a una sequía de victorias que se remontaba al E-Prix de Portland 2024.

Sebastien Buemi, de Envision, completó un doblete para los coches con motor Jaguar, mientras que Oliver Rowland, de Nissan, culminó una impresionante remontada tras un desastroso viernes para subir al podio.

Sin parada de Pit Boost permitida en la carrera del sábado, los pilotos de cabeza controlaron deliberadamente el ritmo durante las primeras ocho vueltas. Mortara, Sébastien Buemi y Oliver Rowland se intercambiaron el liderato, con da Costa también metido en la pelea.

Fue en torno a la vuelta 9 de 30 cuando Mortara lanzó su ataque, escalando rápidamente desde la quinta posición para arrebatarle el liderato a Rowland por el exterior. Sin embargo, otros pilotos reaccionaron rápidamente, con Rowland y Buemi disfrutando también de etapas al frente mientras continuaban su pugna por las posiciones con Mortara.

Sebastien Buemi, Envision Racing

Foto de: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Aunque da Costa se había descolgado ligeramente del grupo de cabeza a mitad de carrera, contaba con más energía que sus rivales directos, algo que le beneficiaría cuando activó su primer Attack Mode en la vuelta 18, varias vueltas después que Rowland.

Con los 50 kW adicionales de potencia, da Costa se lanzó hacia el liderato, arrebatando la primera posición en la vuelta 21. Imitando la estrategia ganadora de Pascal Wehrlein del viernes, el piloto portugués construyó una ventaja de 3,5 segundos cuando se agotó el extra de energía.

Buemi y Mortara esperaron más para activar su Attack Mode y, en un primer momento, optaron solo por dos minutos de potencia adicional de los ocho disponibles.

Aunque ambos cargaron con fuerza hacia la cabeza en el tramo final al utilizar su segundo Attack Mode —con Buemi recuperando hasta la segunda posición—, da Costa tenía margen suficiente para asegurar su 13ª victoria en Fórmula E.

Buemi, que fue el más agresivo con el uso de energía en el inicio, sufrió la presión de Rowland en la última vuelta, pero resistió para asegurar su primer podio de la temporada 2025/26.

El vigente campeón Rowland reforzó sus aspiraciones al título con una actuación medida que le dio el tercer puesto, mientras que el favorito antes de la carrera, Mortara, solo pudo ser cuarto con Mahindra. Su decisión de activar inicialmente un Attack Mode de dos minutos le dejó demasiado terreno por recuperar en la parte final.

Dan Ticktum firmó una sólida actuación para terminar quinto, tras haber rodado incluso segundo mientras estaba en Attack Mode. Pepe Martí completó una gran carrera para Cupra Kiro en sexta posición, aunque estuvo a punto de terminar mal para el equipo estadounidense después de que Ticktum y Martí chocaran en la penúltima vuelta mientras luchaban por el quinto puesto.

Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Mitch Evans fue el siguiente clasificado con Jaguar, mientras que los problemas de Porsche en clasificación se trasladaron también a la carrera, con el ganador del viernes, Wehrlein, finalizando solo octavo.

Jean-Eric Vergne, de Citroën, y Taylor Barnard, de DS Penske, completaron la zona de puntos.

El compañero de equipo de Vergne, Nick Cassidy, sufrió una carrera complicada tras salir octavo, sumando su segunda carrera sin puntuar en cinco pruebas.

Resultados de la segunda carrera del ePrix de Yeda de Fórmula E

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Puntos Abandono
1 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 30

41'21.590

     25  
2 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 30

+2.574

41'24.164

 2.574   18  
3 United Kingdom O. Rowland Nissan 1 30

+3.508

41'25.098

 0.934   15  
4 Switzerland E. Mortara Mahindra 48 30

+3.924

41'25.514

 0.416   12  
5 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 30

+4.521

41'26.111

 0.597   10  
6
P. Martí Cupra Kiro
 3 30

+5.461

41'27.051

 0.940   8  
7 New Zealand M. Evans Jaguar 9 30

+5.926

41'27.516

 0.465   6  
8 Germany P. Wehrlein Porsche 94 30

+6.348

41'27.938

 0.422   4  
9 France J. Vergne Citroën Racing 25 30

+6.887

41'28.477

 0.539   2  
10 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 30

+9.170

41'30.760

 2.283   1  
11 Germany M. Gunther DS Penske 7 30

+9.476

41'31.066

 0.306      
12 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 30

+14.206

41'35.796

 4.730      
13 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 30

+14.714

41'36.304

 0.508      
14 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 30

+14.769

41'36.359

 0.055      
15 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 30

+14.787

41'36.377

 0.018      
16 Switzerland N. Muller Porsche 51 30

+15.979

41'37.569

 1.192      
17 France N. Nato Nissan 23 30

+17.951

41'39.541

 1.972      
18 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 30

+23.342

41'44.932

 5.391      
19 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 30

+1'08.185

42'29.775

 44.843      
20 Netherlands N. de Vries Mahindra 21 30

+1'09.107

42'30.697

 0.922      
Ver resultados

