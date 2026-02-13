Ir al contenido principal

Crónica de carrera
Fórmula E ePrix de Yeda I

ePrix de Yeda: Wehrlein vuelve a ganar y se pone líder de la Fórmula E

El impresionante inicio de temporada 2025-26 de Porsche continúa con la victoria de Pascal Wehrlein en Jeddah.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

El piloto de Porsche Pascal Wehrlein se ha colocado líder de la clasificación de la Fórmula E tras una actuación dominante en la primera carrera del E-Prix de Yeda.

Aunque Wehrlein ya se encontraba en una posición sólida durante el primer tercio de la prueba, fue finalmente el momento elegido para realizar su Pit Boost Stop y su impresionante ritmo en el Attack Mode lo que terminó decidiendo la carrera a su favor.

El piloto alemán llegó a abrir una ventaja de 7,5 segundos antes de que se agotara el modo de 600 kW, lo que le permitió gestionar con tranquilidad hasta la bandera a cuadros y lograr una cómoda victoria en Arabia Saudí. El poleman Edoardo Mortara (Mahindra) y Mitch Evans (Jaguar) completaron las posiciones de podio.

Hubo drama en la parrilla de salida cuando Nyck de Vries tuvo problemas para engranar la marcha en su Mahindra y tuvo que ser empujado de vuelta al pitlane.

Cuando finalmente se dio la salida, el compañero de equipo de De Vries, Mortara, sufrió un fuerte bloqueo de neumáticos, lo que permitió a Maximilian Gunther, que partía también desde la primera fila, arrebatarle el liderato en la curva 1.

Norman Nato, de Nissan, se colocó segundo por delante del otro DS Penske de Taylor Barnard, con Wehrlein y un recuperado Mortara completando el top cinco.

Se desplegó el coche de seguridad virtual antes de que se produjeran más cambios en cabeza, ya que Pepe Martí empujó a Zane Maloney contra el muro en la curva 7, dejando al Lola Yamaha Abt detenido en pista.

Maximilian Gunther, DS Penske

Foto de: Oscar Lumley / LAT Images via Getty Images

Günther ejecutó a la perfección la resalida cuando la carrera se reanudó en la vuelta 4, pero Nato logró superar al piloto de DS Penske dos giros más tarde, situando a Nissan en cabeza por primera vez en la prueba.

Más atrás, Wehrlein avanzaba posiciones con el Porsche oficial, superando a Barnard en la resalida antes de arrebatarle la segunda posición a Günther en la vuelta 14.

En el siguiente giro, Nato se apartó voluntariamente para dejar pasar a Wehrlein, aunque era Günther quien lideraba en ese momento —gracias a un Attack Mode activado temprano— cuando el pelotón se dirigió al pitlane para realizar la recarga obligatoria del Pit Boost.

Entre el grupo de cabeza, Wehrlein fue el primero en entrar en boxes en la vuelta 18, seguido un giro más tarde por pilotos como Günther, Nato y Mortara. Günther mantuvo inicialmente el liderato tras la fase de paradas, pero Wehrlein no tuvo problemas para superar a su compatriota, utilizando el Attack Mode para adelantarlo en la vuelta 20.

A partir de ahí, el piloto de Porsche se escapó del resto del grupo, construyendo una ventaja de más de siete segundos cuando restaban diez vueltas para el final.

Eso significó que, cuando Mortara comenzó su remontada tras activar el Attack Mode en la parte final de la carrera, Wehrlein contaba con un margen cómodo al frente del pelotón.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aunque el alemán tuvo que ahorrar energía de forma agresiva para llegar hasta la meta, aún así pudo ver la bandera a cuadros con una ventaja cómoda de 2,6 segundos, logrando la primera victoria de Porsche en Fórmula E desde el E-Prix de Miami 2025.

Mortara cruzó la meta en segunda posición, devolviendo a Mahindra al podio, mientras que Evans remontó desde la 12ª posición en parrilla hasta finalizar tercero para Jaguar.

Nico Muller completó un gran día para Porsche con la cuarta posición, mientras que Antonio Felix da Costa (Jaguar) y la estrella de Citroën Nick Cassidy aprovecharon sus Attack Modes tardíos para terminar quinto y sexto respectivamente.

Sebastien Buemi situó a Envision en séptima posición por delante de Jean-Eric Vergne (Citroën), mientras que Jake Dennis (Andretti) y Barnard (Andretti) cerraron el top 10.

La decisión de Günther de activar el Attack Mode antes de realizar su Pit Boost resultó contraproducente, dejándolo fuera de los puntos en la 11ª posición.

Dan Ticktum (Cupra Kiro) y Nato también cayeron en la clasificación en las últimas vueltas, mientras que el vigente campeón de Fórmula E, Oliver Rowland, vivió una carrera desastrosa que lo llevó hasta la 17ª posición.

Fórmula E – E-Prix de Yeda: Resultados Carrera 1

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Puntos Abandono
1 Germany P. Wehrlein Porsche 94 32

47'18.506

     25  
2 Switzerland E. Mortara Mahindra 48 32

+2.677

47'21.183

 2.677   18  
3 New Zealand M. Evans Jaguar 9 32

+7.097

47'25.603

 4.420   15  
4 Switzerland N. Muller Porsche 51 32

+8.735

47'27.241

 1.638   12  
5 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 32

+9.153

47'27.659

 0.418   10  
6 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 32

+11.381

47'29.887

 2.228   8  
7 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 32

+11.836

47'30.342

 0.455   6  
8 France J. Vergne Citroën Racing 25 32

+12.305

47'30.811

 0.469   4  
9 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 32

+12.726

47'31.232

 0.421   2  
10 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 32

+13.125

47'31.631

 0.399   1  
11 Germany M. Gunther DS Penske 7 32

+16.048

47'34.554

 2.923      
12 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 32

+16.283

47'34.789

 0.235      
13 France N. Nato Nissan 23 32

+16.718

47'35.224

 0.435      
14
P. Martí Cupra Kiro
 3 32

+17.048

47'35.554

 0.330      
15 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 32

+19.871

47'38.377

 2.823      
16 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 32

+20.280

47'38.786

 0.409      
17 United Kingdom O. Rowland Nissan 1 32

+22.257

47'40.763

 1.977      
18 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 32

+43.191

48'01.697

 20.934      
dnf Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 0

 

       Abandono
dns Netherlands N. de Vries Mahindra 21 0

 

        
Ver resultados

