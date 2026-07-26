DS Penske rozó el triunfo en el caótico ePrix de Tokio de Fórmula E

Hay días en los que las cosas no salen como uno espera y el esfuerzo de los pilotos no obtiene la recompensa que merece. Cuando un podio —e incluso una victoria— parecían al alcance del joven Taylor Barnard, ni la meteorología ni el desarrollo de la carrera jugaron a su favor. Estos fueron los hechos...

Como ya ocurrió durante gran parte de la semana en Tokio, el sol brilló por la mañana antes de que el cielo comenzara a cubrirse a primera hora de la tarde. Este domingo de julio no fue una excepción y una tormenta oscureció el circuito. La intensa lluvia que cayó sobre el trazado obligó a reunir a todos los participantes en una zona más segura que los garajes y provocó también la cancelación de la tercera sesión de entrenamientos del fin de semana. Hubo que esperar a la clasificación, con una pista ya en mejores condiciones pero todavía con zonas húmedas, para ver en acción a los dos DS Penske.

En el primero de los dos grupos clasificatorios, Taylor Barnard se mostró muy cómodo. Gracias a una última vuelta muy sólida, terminó tercero, a solo siete milésimas del Jaguar de Mitch Evans. En el Grupo B, Maximilian Gunther también demostró un gran ritmo, aunque vio anulada su mejor vuelta por exceder los límites de la pista, un error siempre delicado en una vuelta de clasificación.

Barnard se enfrentó entonces a Mitch Evans en los cuartos de final de los duelos. El enfrentamiento prometía emoción, pero el joven británico extrajo todo el potencial de su DS E-Tense FE25. Sin cometer errores sobre una pista que comenzaba a secarse, derrotó al neozelandés con más de medio segundo de ventaja.

En semifinales se encontró con otro Jaguar, el de Antonio Felix da Costa. Sin embargo, en esta ocasión no pudo compensar el pequeño tiempo perdido en el primer sector y terminó clasificándose cuarto para la parrilla.

Una carrera de máxima intensidad

Maximilian Gunther (DS Penske) Photo de: DPPI

Convertir una buena posición de salida en un gran resultado era el objetivo de Taylor Barnard. Para Maximilian Günther, que arrancaba 14º, una buena gestión de la energía también podía marcar la diferencia, ya que los dos monoplazas del equipo franco-estadounidense habían mostrado un gran ritmo durante todo el fin de semana.

En esta ocasión la carrera se disputó a 33 vueltas en lugar de las 36 del sábado, y los pilotos disponían de ocho minutos de Modo Ataque. En cambio, el Pit Boost, obligatorio el día anterior, desaparecía de la ecuación. Eso obligó a los equipos a replantear por completo sus estrategias, más aún con la lluvia amenazando de nuevo con alterar los planes.

En el momento de la salida, Dirección de Carrera decidió comenzar con una vuelta detrás del coche de seguridad. Todo transcurrió con normalidad y, cuando se dio la salida lanzada, la prudencia se impuso y nadie cambió posiciones. Las previsiones meteorológicas indicaban que la lluvia disminuiría hacia las 20:15, por lo que todos esperaban el momento ideal para activar el primero de sus dos Modos Ataque.

Los DS Penske apostaron por la paciencia y, entre los pilotos de cabeza, Taylor Barnard destacó por su excelente ahorro de energía mientras rodaba tercero. Sus indicadores mostraban un 72% de batería, frente al 68% y el 69% de los dos primeros clasificados. Muy cómodo al volante de su DS E-Tense FE25, el británico comenzó a abrir hueco respecto al pelotón. Sin embargo, una salida de pista del CUPRA Kiro de Pepe Martí congeló momentáneamente la carrera con un Full Course Yellow mientras retiraban el monoplaza.

En la reanudación, ya en el ecuador de la prueba y con la trazada cada vez más seca, Barnard logró activar un Modo Ataque de cuatro minutos sin perder posiciones. Aprovechó perfectamente la oportunidad: primero recuperó los casi tres segundos que le separaban de Edoardo Mortara, después adelantó al piloto de Mahindra y, con una brillante maniobra, también superó al Jaguar de Da Costa para colocarse líder.

Quedaban entonces 13 vueltas por completar, es decir, 234 curvas y casi otras tantas oportunidades de ser atacado. Los tres primeros todavía disponían de cuatro minutos de Modo Ataque y todo podía suceder, aunque Barnard mantenía una ventaja de un 2% de batería sobre sus rivales.

La victoria al alcance

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

Líder con dos segundos de margen, el joven británico vigilaba constantemente por los retrovisores a sus perseguidores. En el garaje de DS Penske la tensión aumentaba, ya que la posibilidad de lograr la victoria empezaba a hacerse muy real. Barnard nunca había estado tan cerca de conseguir su primer triunfo en la Fórmula E.

Pero mientras Da Costa y Mortara se veían obligados a levantar ligeramente el pie para ahorrar energía, Oliver Rowland, con el Nissan, apareció desde atrás y se situó en cabeza. Barnard reaccionó de inmediato activando su Modo Ataque para intentar recuperar el liderato. Sin embargo, los niveles de energía comenzaron a igualarse, los adelantamientos se multiplicaron y las distintas estrategias energéticas alteraron por completo el orden de la carrera.

La prueba entró entonces en una fase completamente caótica. A dos vueltas del final, un accidente que involucró a varios coches obligó a Dirección de Carrera a mostrar la bandera roja. Los monoplazas regresaron a los garajes a la espera de un nuevo procedimiento de salida, con Barnard relegado a la novena posición, justo por delante de su compañero Max Günther.

Esas posiciones ya no cambiaron hasta la bandera a cuadros. El gran trabajo de Barnard y las cuatro posiciones ganadas por Günther obtuvieron una recompensa modesta en forma de puntos. La próxima y última cita de la temporada se disputará en Londres los días 15 y 16 de agosto.