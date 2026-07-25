DS Penske confirma su potencial en Tokio

El campeonato del mundo de Fórmula E innova esta temporada con un doble ePrix que se celebra por la noche en la capital japonesa. El circuito urbano de 2,58 km, con 18 curvas y totalmente iluminado, ofrece un espectáculo único, pero también supone un auténtico reto para los pilotos.

"De noche, y si además llueve, puede resultar muy complicado", señalaba Taylor Barnard antes de los entrenamientos, él que ya había subido al podio aquí mismo en 2025. "Pero la pista es realmente genial, es casi irreal correr por las calles de una megaciudad así, sobre todo para mí, que soy un apasionado de los videojuegos".

Tras un chaparrón que retrasó quince minutos la primera sesión de entrenamientos, los pilotos se encontraron con una pista aún húmeda y llena de trampas. A pesar de estas delicadas condiciones, Maximilian Günther logró el segundo mejor tiempo de la sesión, a solo dos décimas del mejor tiempo. Un resultado aún más notable si se tiene en cuenta que el alemán se había visto afectado por un estado febril hasta unas horas antes de ponerse al volante.

El sábado, las condiciones cambian por completo. Bajo un calor sofocante, los dos DS E-Tense FE25 confirman su competitividad en los entrenamientos libres : Günther fue séptimo y Barnard, décimo. En la clasificación, el piloto inglés se clasificó para los cuartos de final, por octava vez esta temporada.

Frente a Jake Dennis, el británico realiza una sólida actuación antes de hacerse con un excelente quinto puesto en la parrilla. Günther, quinto de su grupo, se queda a las puertas de los duelos, pero sale desde una prometedora novena posición.

DS Penske, protagonista

Taylor Barnard, DS Penske Foto de: DPPI

Al inicio de las 36 vueltas, ambos pilotos gestionaron bien su salida y ganaron una posición cada uno. Muy pronto, Taylor Barnard se situaba en el grupo de cabeza, mientras que Maximilian Günther adoptaba una estrategia más paciente, con el objetivo de optimizar su consumo de energía. En un E-Prix que incluye el Pit Boost y un único Modo Ataque de seis minutos, la ejecución de la estrategia resulta determinante.

El equipo DS Penske domina a la perfección ese ejercicio, y Günther realizó su parada reglamentaria en primer lugar, justo en el ecuador de la carrera. Barnard prolongó su tanda tres vueltas y, de paso, marca la mejor vuelta provisional de la carrera.

Una vez finalizada la secuencia de Pit Boost, los dos DS E-Tense FE25 seguían ocupando posiciones que les permitían aspirar a una buena puntuación. En el último tercio de la prueba, Barnard aprovecharía al máximo su Modo Ataque y remontaría hasta la cuarta posición, demostrando una vez más el excelente ritmo de su monoplaza. Günther optaba por activarlo más tarde para disponer de la máxima potencia a lo largo de las últimas vueltas.

Sin embargo, la gestión energética, especialmente ajustada en esta primera manga, acabó por cambiar las tornas. Ante estrategias desfasadas y un pelotón extremadamente compacto, ambos pilotos cedieron varias posiciones en las últimas curvas. Taylor Barnard sumó el punto del décimo puesto, mientras que Maximilian Günther terminó decimoquinto.

Un resultado que no refleja del todo el nivel de rendimiento mostrado por el equipo, que se mantuvo constantemente entre los diez primeros y fue capaz de luchar en las primeras posiciones durante la mayor parte de la carrera.

Mañana se espera una mejora

Acción en pista Foto de: DPPI

Más allá del resultado bruto, DS Penske sale de esta primera prueba con varios aspectos positivos : un coche rápido en un circuito exigente, un buen nivel de rendimiento en la clasificación, un ritmo de carrera capaz de rivalizar con los mejores y una estrategia bien ejecutada.

Esos elementos constituyen una base esperanzadora de cara a la segunda carrera de Tokio, que se disputará el domingo por la noche (a las 20:00h, hora local, a las 13:00h de España). Sin Pitboost y tres vueltas más corta, esa segunda carrera ofrecerá un escenario diferente, que quizá permita al equipo franco-estadounidense materializar el potencial demostrado en la primera prueba del fin de semana.