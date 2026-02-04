Ir al contenido principal

Fórmula 1

Por fin aplausos en lugar de abucheos: Verstappen sobre su papel como 'underdog'

Pese a la derrota en la lucha por el Mundial 2025, Max Verstappen disfrutó de la temporada: el piloto de Red Bull habla del nuevo cariño de los aficionados y de por qué, aun así, prefiere la dominación.

Markus Lüttgens
Markus Lüttgens
Editado:
Añadir como fuente principal
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Tras una etapa de dominio absoluto en la Fórmula 1, Max Verstappen se encontró en 2025 en un papel poco habitual para él. Tuvo que luchar por el campeonato del mundo como outsider. A pesar de una mejora de rendimiento tras el parón veraniego, acabó perdiendo el título de pilotos por tan solo dos puntos frente a Lando Norris.

Aunque habría preferido repetir una temporada como la de 2023, en la que ganó 19 de 22 grandes premios, Verstappen admitió que el cambio en la reacción de los aficionados fue una variación bienvenida. En lugar de abucheos, percibió mucho más entusiasmo desde las gradas.

"Sinceramente, como persona no he cambiado", explicó durante una aparición en el podcast The Fast and The Curious. "Obviamente estás en un papel diferente, porque ya no ganas tantas carreras como antes. Pero, al final del día, para mí lo importante es: ¿he cambiado yo? No, no he cambiado. Eso es realmente lo único que puedo decir al respecto".

Preguntado por si en 2025 había sentido más positividad por parte de los aficionados, el cuatro veces campeón del mundo añadió: "Sí, supongo que cuando eres un poco el underdog, eso ocurre de forma bastante natural. Pero es agradable. Es agradable cuando la gente te anima en lugar de abuchearte o lo que sea".

Verstappen sigue prefiriendo lu era dominante como en 2023

A pesar de las muestras de simpatía, la ambición deportiva del piloto de Red Bull sigue intacta. "A veces [ser el outsider] fue agradable. La segunda mitad fue más divertida que la primera mitad. Pero para mí, 2023 sigue siendo mi temporada favorita", dejó claro Verstappen.

También rebatió la percepción de que la dominación conduce a la relajación. "Para mí no fue aburrido, porque siempre me desafié a mí mismo. Ese es siempre el punto. La gente dice: 'Sí, vas en cabeza y desconectas', pero yo no desconecto. Sigo completamente concentrado, y hace falta mucho para intentar lograr resultados así".

El neerlandés se prepara ahora para su duodécima temporada en la Fórmula 1, que además estrenará un nuevo reglamento para el campeonato. Tras este shakedown celebrado en Barcelona, antes del inicio de la temporada en Australia, se celebrarán los test oficiales en Bahrein del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.

