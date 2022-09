Williams F1 achaca el rendimiento actual de Latifi a Abu Dhabi 2021

Cargar el reproductor de audio

El accidente de Nicholas Latifi en las últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi en la pasada temporada de 2021 provocó un coche de seguridad que permitió que Max Verstappen adelantara a Lewis Hamilton para arrebatarle el título de campeón. Mientras que la FIA se llenó de críticas por la forma en la que gestionaron el Safety Car, el piloto canadiense recibió una ola de amenazas e insultos a través de sus redes sociales, incluso reconoció que tuvo que contratar seguridad privada para pasear por la calle.

Ese episodio sigue generando debate sobre el estado de forma del de Williams, y es que algunos indican que el incidente ha generado que Latifi no tenga la confianza necesaria para explotar todo el potencial del FW44.

El director de la escudería de Grove, Jost Capito, dio su punto de vista en el podcast de High Performance, y señaló que el piloto "no hizo nada mal" en la carrera que decidió el mundial.

"Teníamos que seguir dando confianza a Nicholas [Latifi]", dijo el jefe de Williams. "Dijimos que no hizo nada mal, todo estaba bien, pero hasta ese momento era muy difícil porque la temporada estaba llegando a su fin. No estaba aquí todos los días y no interferíamos demasiado porque sabíamos por lo que estaba pasando".

"Apagó sus redes sociales, pero creo que habríamos empeorado la situación si hubiéramos intervenido demasiado", explicó. "Es algo que todo el mundo tiene que superar, él sabía que le apoyábamos y que estábamos convencidos de que no había hecho nada malo. El accidente no debería haber ocurrido, pero puede pasar".

En la presente temporada, Latifi no ha sumado ningún punto, y es el único piloto titular que no lo ha hecho, incluso un sustituto como fue Nyck de Vries, cosechó dos unidades en Monza en el mismo coche que el canadiense. Su compañero, Alexander Albon, disfruta de cuatro puntos, y lo más preocupante es que el de Toronto lleva 26 carreras fuera de la zona que otorga un botín en la Fórmula 1.

"Nunca culpamos al piloto por chocar, porque pueden pasar, y si no quieres eso, mejor que te quedes en casa. También creo que esta es una de las razones obvias por las que le costó encontrar su nivel esta temporada, estoy seguro de que le afectó a su pilotaje", reveló Capito.

"Así que puedo entenderlo, y por eso le dimos la confianza y le apoyamos durante todo el año, sabíamos que volvería", concluyó el máximo responsable del equipo Williams, quienes parecer que tienen a de Vries y a Logan Sargeant en la lista de sustitutos de Latifi.

