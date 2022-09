Cargar el reproductor de audio

Después de cinco victorias consecutivas, Max Verstappen viaja llega con buenas sensaciones y una enorme ventaja en la clasificación de pilotos al Gran Premio de Singapur, lugar donde se disputará este fin de semana la 17ª carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

En el circuito urbano de Marina Bay, el piloto de Red Bull también tendrá su primera oportunidad de convertirse en campeón del mundo por segundo año seguido. Sin embargo, no todo depende de él, ya que necesitará la ayuda de sus más inmediatos perseguidores, ya que incluso con una victoria, dependerá de los resultados de Charles Leclerc y Sergio Pérez.

La ventaja de Verstappen en estos momentos sobre el piloto monegasco de Ferrari es de 116 puntos antes de Singapur, por lo que la pregunta ya no es si será campeón del mundo, sino cuándo lo hará.

Aunque el domingo tendrá su primer "match ball", el piloto neerlandés asegura que no piensa en ello en estos momentos: "No pienso realmente en el campeonato, sólo quiero tener un fin de semana positivo y ver qué pasa carrera a carrera. No tenemos prisa".

El estrecho y revirado circuito urbano de Singapur ha sido un buen trazado para Verstappen hasta ahora, siendo un segundo puesto en 2018 su mejor resultado. Sin embargo, en 2017 estuvo involucrado en un famoso accidente con Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen en la salida.

"Hace tiempo que no vamos a correr a Singapur, así que será interesante ver cómo ha evolucionado el circuito", dijo Verstappen hablando más concretamente sobre el próximo fin de semana de carreras. "Es algo que le hace mucha ilusión, añadió.

"Es sin duda una de las mejores carreras del año y un sitio precioso. Es importante hacer una buena vuelta de clasificación, así que nos estamos centrando en eso. Para la carrera, tenemos que estar preparados para todo, porque suele haber muchos coches de seguridad".

"En general, es un circuito desafiante, la humedad es dura y es muy difícil hacer una vuelta perfecta debido a las curvas tan cerradas que hay y al hecho de que los muros están muy cerca de la pista", concluyó el actual campeón y líder en solitario del mundial de pilotos de Fórmula 1.

