Russell alerta sobre la degradación en Madrid: "¡Lo más rápido sería hacer 6 paradas!"

Mercedes ha aterrizado en Madrid exactamente donde terminó en Monza: delante. George Russell lideró la primera sesión de entrenamientos libres del GP de España y, aunque por la tarde perdió algo de comodidad y cometió un error con los neumáticos blandos nuevos, Andrea Kimi Antonelli recogió el testigo para cerrar la FP2 en cabeza.

El equipo alemán, por tanto, vuelve a presentarse como uno de los grandes candidatos a la pole. Pero tras las primeras vueltas de Fórmula 1 en Madring, Russell encontró otro asunto todavía más llamativo que los tiempos: el comportamiento de los neumáticos.

Hasta el punto de lanzar una cifra difícil de imaginar en la F1 moderna. "Con la degradación que tuvimos en la FP1, una carrera a seis paradas habría sido la manera será la más rápida", aseguró Russell.

La situación mejoró durante la tarde, conforme el asfalto fue ganando goma, y el británico espera que ese proceso continúe durante el resto del fin de semana.

"Pensábamos que podía ser una posibilidad. Suele ocurrir en asfaltos nuevos: tienes mucho agarre, pero al mismo tiempo estás deslizando de una forma bastante agresiva", explicó.

"En la FP2 ha sido un poco mejor y estoy seguro de que el domingo volverá a mejorar, pero ahora mismo esa es la mayor incógnita".

Russell pierde terreno, pero Mercedes mantiene el mando

Russell había comenzado el fin de semana como el hombre a batir. Marcó un 1:34.077 en la FP1 para superar por 0.286 segundos a Antonelli y dejar a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, los dos Ferrari, en tercera y cuarta posición.

Por la tarde, sin embargo, el panorama cambió dentro del propio garaje de Mercedes.

Antonelli rebajó la referencia hasta un 1:33.662 y se llevó el mejor tiempo de la jornada, mientras Russell cayó a la quinta posición, a 0.337 segundos de su compañero.

El británico no consiguió completar una vuelta limpia con el neumático blando nuevo y eso le impidió mostrar todo el potencial que había enseñado durante la sesión matinal. Aun así, el viernes deja una conclusión bastante evidente: Mercedes está, como mínimo, metido de lleno en la pelea por la pole.

Ferrari volvió a enseñar velocidad, con Leclerc a sólo 0.113 segundos de Antonelli y Hamilton a 0.149, mientras Max Verstappen terminó sexto y Oscar Piastri séptimo. McLaren, además, perdió prácticamente toda la FP2 de Lando Norris por un problema que obligó al equipo a cambiar la caja de cambios.

Pero Russell también cree que Madring todavía puede guardar sorpresas.

"Es un circuito de mucho riesgo"

Antes del estreno del nuevo trazado madrileño se había hablado mucho de la posibilidad de accidentes, banderas rojas y sesiones interrumpidas por unos muros especialmente cercanos en algunas zonas.

La FP1 terminó siendo más limpia de lo esperado, pero en la FP2 llegó finalmente el primer accidente importante, cuando Arvid Lindblad golpeó las protecciones en la curva 13 y provocó la primera bandera roja de la historia de Madring.

Russell considera que el peligro está ahí, aunque durante el viernes los pilotos todavía dejaron algo de margen.

"Sin duda, es un circuito de riesgo muy alto", reconoció. "Creo que probablemente todos los pilotos hemos dejado hoy ese pequeño margen. Ya veremos".

La clasificación debería reducirlo drásticamente.

Y si gestionar los neumáticos ya ha resultado complicado, adelantar tampoco promete ser sencillo.

"Creo que va a ser muy difícil", respondió cuando le preguntaron por las posibilidades de adelantamiento durante la carrera.

"Si tenemos la degradación de neumáticos que vimos en la FP1, eso hará las cosas un poco más fáciles, pero sí, será complicado".

Ahí puede estar una de las paradojas del primer GP de España en Madring: cuanto peor aguanten los neumáticos, más opciones puede haber de que la carrera cobre vida.

Antes llegará la clasificación. Y después de dominar las dos sesiones del viernes entre Russell y Antonelli, Mercedes parece haber dejado bastante claro quién será uno de los equipos a batir cuando ya nadie pueda permitirse ese pequeño margen de seguridad.