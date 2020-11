Tsunoda, test en Imola con AlphaTauri... ¿previo paso a la F1?

El piloto de Fórmula 2 pilotará un Toro Rosso STR13 2018, el mismo coche que utilizaron Pierre Gasly y Daniil Kvyat en el mismo circuito en un test antes de empezar esta temporada.

Esta prueba es parte del plan de AlphaTauri para preparar a Tsunoda para 2021, y también para ayudarle a conseguir la superlicencia.

Ya se le ha prometido estar en el test de novatos de Abu Dhabi tras la última ronda del campeonato, y también puede disputar una sesión de FP1 antes de eso, aunque aún no han tomado la decisión de dónde será.

Actualmente es tercero en la clasificación de Fórmula 2 con 147 puntos cuando quedan solo los dos fines de semana de Bahrein.

Sin embargo, Christian Lundgaard, Robert Shwartzman y Nikita Mazepin están a solo siete puntos de él y, por lo tanto, existe el riesgo de que pierda posiciones.

Tiene que acabar entre los cuatro primeros para poder optar automáticamente a la superlicencia.

"Yuki Tsunoda tiene que acostumbrarse a un coche de Fórmula 1", dijo el jefe de AlphaTauri, Franz Tost. "Es su primera aparición con un coche de Fórmula 1, aquí en Imola".

"No es una pista fácil, y le enseñaré de la mejor manera posible qué hacer, y luego queremos hacer un test de 300 km con él, solo para obtener el permiso de la FIA para que pueda disputar una FP1 en Bahrein o Abu Dhabi".

"Veremos si es necesario. Depende de dónde termine en el campeonato de pilotos de F2. Si está entre los cuatro primeros, logra la superlicencia, si es quinto tal vez necesite dos FP1, porque también le darán puntos.

Aunque Tsunoda está muy bien posicionado para hacerse con el segundo asiento AlphaTauri junto a Pierre Gasly, su actual titular, Daniil Kvyat, brilló con un cuarto puesto en el reciente GP de Emilia Romagna.

Alex Albon también aspira al puesto si finalmente lo bajan de Red Bull.

"Es mejor tener una fila de pilotos en lugar de no tener nada", dijo Tost. "Creo que la decisión se tomará pronto, la decisión de Red Bull, y luego ya veremos".

"No tenemos prisa. Si es antes del final de la temporada, bien. Creo que también depende de dónde acabe Yuki Tsunoda en el campeonato, porque es un factor muy importante".

Tost niega que Honda presione para que den la oportunidad a Tsunoda, insistiendo en que está dando estos pasos por méritos.

"No, no, no, no", defendió. "Es sólo por su actuación. No tiene nada que ver con ningún patrocinador. Nunca fue así ni en Toro Rosso ni en la Scuderia AlphaTauri".

"No, debemos estar convencidos de que el piloto tiene la capacidad y las habilidades necesarias para convertirse en un piloto exitoso de F1. Porque aunque somos el llamado 'equipo hermano', nuestro hermano espera que tengamos buenos pilotos".

