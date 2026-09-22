Hadjar correrá en Bakú con Red Bull; Tsunoda y Lawson vuelven a sus puestos

Red Bull ha hecho oficial el regreso de Isack Hadjar en el GP de Azerbaiyán que se disputa esta semana (atento, porque es de jueves a sábado, no de viernes a domingo). El francés regresa de su lesión y provoca el efecto dominó inverso al que se generó cuando causó baja, y es que su sustituto en Red Bull, Liam Lawson, regresará a Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda, que había ocupado el asiento de Lawson en el 'equipo B', vuelve a su puesto de piloto reserva.

"Red Bull Racing está encantado de volver a contar con Isack este fin de semana. Tras una recuperación satisfactoria de su lesión en la muñeca, Isack volverá a la competición este jueves en el circuito urbano de Bakú", anunció Red Bull en redes sociales.

Hadjar,que se lesionó la muñeca entrenando en el gimnasio durante las vacaciones de verano, se vio obligado a perderse las tres rondas europeas tras la pausa: los Grandes Premios de los Países Bajos en Zandvoort, de Italia en Monza y de España en Madrid.

Luego, Hadjar reveló que quería probarse en Zandvoort, pero que una llamada con Marc Márquez, con el que comparte fisioterapeuta, le convenció de que era mejor esperar a estar totalmente recuperado y no forzar.

Finalmente Hadjar fue sustituido por Liam Lawson en esas tres carreras, y ahora, con una semana de descanso entre la ronda en Madring y la de Bakú, el galo está recuperado para volver.

Esta es la segunda gran noticia para Hadjar en este mes de septiembre, ya que durante el GP de Italia la FIA anunció que le quitaba a Gasly el podio de Mónaco y se lo devolvía al de Red Bull.

"Estoy muy emocionado por volver a subirme a mi coche. El último mes ha sido complicado para mí; es la primera vez en mi vida que no he estado compitiendo, y es una sensación extraña a la que hay que acostumbrarse", declaró Tsunoda en el previo de Bakú.

"Desde que sufrí la lesión, me he centrado totalmente en mi recuperación para poder volver lo antes posible. Quiero agradecer a Laurent y al equipo su paciencia durante todo este proceso; era importante no precipitar la decisión y ahora me siento listo para volver a hacer lo que mejor se me da: pilotar. Bakú es un circuito único en el que hay que estar totalmente concentrado desde el mismo inicio del fin de semana. Aunque ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuve al volante, nuestra sesión en el simulador fue positiva y tengo muchas ganas de empezar con buen pie".

En sus apariciones como sustituto de Hadjar, Lawson fue séptimo en los Países Bajos y sexto en Madrid, generando un curioso cambio de opinión en Red Bull respecto al que tenían cuando le bajaron del coche en 2025 después de solo dos carreras. Sumó 14 puntos en esas dos carreras, mientras que Monza tuvo que cumplir penalizaciones por motor y salió muy atrás, antes de que un toque con Nico Hulkenberg le hiciera tener que pasar por boxes.

"El equipo quiere agradecer sinceramente a Liam su profesionalidad, su dedicación y su duro trabajo durante las tres últimas carreras", añade ahora Red Bull.

"A pesar de las difíciles circunstancias, ha logrado unos resultados impresionantes y ha aportado una valiosa contribución al equipo. Le deseamos lo mejor para su regreso a Racing Bulls".

Por su parte, Tsunoda fue décimo en Monza, y había estado cerca de sumar otro punto en Zandvoort antes de que Pierre Gasly le adelantara y le dejara undécimo.