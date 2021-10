El sorprendente y "terrorífico" reto entre Wolff y Brown

La apuesta surgió como resultado de un desafío de líderes de la industria iniciado por Grand Prix Trust, una organización benéfica que ayuda a apoyar a cualquier persona que haya trabajado en la F1 y que haya pasado por momentos difíciles.

Wolff propuso a Brown que hiciera algo que le diera miedo, y eso motivó la idea de un tatuaje, ya que es famoso el odio del jefe de McLaren a las agujas.

Antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Brown visitó un salón de tatuajes local y se le vio con un diseño que rinde homenaje a la reciente victoria de Daniel Ricciardo con McLaren en Monza.

Aunque el diseño final y completo sigue siendo secreto y no se ha revelado, lo que se puede ver del concepto del tatuaje sugieren que presenta un mapa del circuito del GP de Italia y la fecha de la carrera.

A la pregunta de Motorsport.com sobre la historia que tenía detrás, Brown dijo: "A veces tienes que enfrentarte a tus mayores miedos, como he hecho yo. En realidad, surgió a través de Grand Prix Trust con Sky, donde un jefe de equipo es nominado cada año para hacer algo que le aterre".

"Toto me nominó el año pasado, y las agujas me aterrorizan. Así que tratando de pensar en lo que podría ser divertido y único, y propiamente aterrador, se me ocurrió la idea de hacerme un tatuaje".

"Luego, obviamente, dado que el propio Daniel es un completo fan de los tatuajes, y con su reciente victoria, pensé que tal vez podríamos unir las dos cosas y hacer que viniera a visitarme y me cogiera la mano".

La naturaleza del desafío de Grand Prix Trust conlleva que Brown puede ahora nominar a otra persona de alto perfil de la F1 para que haga algo para sí misma el próximo año. Pero Brown se mostró hermético sobre quién había elegido.

"Sé quién es el nuevo nominado, ya lo he hecho", dijo. "Se trata de nominar a alguien significativo, una personalidad del deporte. Hasta ahora han sido tres jefes de equipo seguidos, pero no se limita a eso. Pueden ser ingenieros, pilotos y otras personas con personalidades significativas dentro del deporte".

"Depende de cada uno el idear su propio plan, y creo que en breve se dará a conocer a quién he nominado. No puedo decirlo. Está embargado".

El tatuaje de Brown llegó el mismo día en que cumplió con Ricciardo otra apuesta, después de que el australiano lograse un podio con el equipo de Woking. Como recompensa, accedió a permitirle a Ricciardo unas vueltas en un antiguo NASCAR de Dale Earnhardt Sr., algo que se llevó a cabo el sábado por la mañana en Austin.

Por si no lo viste Vídeo: Ricciardo disfruta con el NASCAR de Dale Earnhardt en Austin