Hamilton quiere que la F1 vuelva a Sudáfrica

Sudáfrica ha albergado 23 carreras de F1 desde 1962 hasta 1993, cuando el circuito de Kyalami acogió por última vez un gran premio antes de perder su puesto en el calendario.

A lo largo de los años, se ha relacionado el regreso al campeonato al país con en varias ocasiones, pero no se ha materializado ningún acuerdo.

El año pasado, la Fórmula 1 iba a organizar un festival de aficionados en Johannesburgo, pero el evento se canceló a causa de la pandemia.

El Mundial visitará Arabia Saudí y Qatar por primera vez este año, mientras que Miami se añadirá a un calendario récord de 23 carreras en 2022.

África, por su parte, no ha acogido ninguna carrera de Fórmula 1 desde hace casi tres décadas.

Preguntado sobre qué país le gustaría que se añadiera al calendario de la F1, Hamilton contestó: "El lugar que realmente quiero en mi corazón y para mí es más importante conseguir la vuelta de una carrera de es Sudáfrica".

"Creo que hay un gran número de seguidores allí y sería genial poder mostrar lo hermosa que es la madre patria".

Hamilton apoya la expansión americana porque, dice, un evento no es suficiente para Estados Unidos.

"El GP de EE UU es fantástico y es un país tan grande, que tener una sola carrera aquí no es suficiente para ser capaz realmente de aprovechar la cultura deportiva de aquí y seducir a los aficionados para hacerlos viajar con nosotros", añadió.

"Creo que definitivamente necesitamos tener al menos dos, hay muchas ciudades estupendas para celebrar un gran premio y si van a tener uno, Miami va a ser increíble, al igual que Austin, no sé dónde será el siguiente, pero no me opongo a ello".

"Creo que es bastante genial tener esta especie de campeonatos continentales o mini campeonatos en estos continentes, creo que no es algo malo para el deporte".

El piloto de Ferrari Charles Leclerc señaló que también ve con buenos ojos una tercera carrera en Estados Unidos, así como a una en África.

"La Fórmula 1 está creciendo cada vez más en los últimos años gracias a las series de Netflix y aquí puedo sentirlo y verlo realmente, y también me encanta este país, es genial estar aquí y estaría muy feliz de tener una tercera carrera aquí", comentó.

"Estoy de acuerdo con Lewis, sobre África en general, sería genial tener una carrera allí".