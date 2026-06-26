Tandas largas en Austria: Mercedes, al fente; Ferrari pasa desapercibida

Tras los entrenamientos del viernes en Austria, Mercedes se ha situado claramente como favorito, con Andrea Kimi Antonelli a la cabeza. El italiano marcó el mejor tiempo tanto en la primera como en la segunda sesión de entrenamientos libres y, además, demostró tener el mejor ritmo en las tandas largas.

Tradicionalmente, en la segunda sesión de entrenamientos la atención se centra en las tandas largas con mucho combustible, para poder sacar una primera conclusión sobre el ritmo de carrera y el desgaste de los neumáticos.

Antonelli fue el más rápido y, tras ajustar los resultados en función de los neumáticos y de la duraciones de las tandas, se situó 0,06 segundos por vuelta por delante de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

McLaren parece ser el segundo mejor equipo en las tandas largas, pero con la diferencia ya notable de 0,21 segundos por vuelta. Sobre todo, el elevado desgaste de los neumáticos causó muchos problemas al equipo campeón del mundo.

Ni rastro de Ferrari: ¿qué pasa con la actualización del motor?

Para Ferrari, el viernes fue decepcionante. Y eso que los italianos llegaban al Red Bull Ring con el viento a favor: tras la victoria en Barcelona con un chasis mejorado, ahora también traía a Austria una actualización del motor para dar un nuevo paso adelante.

Sin embargo, tanto en una vuelta rápida como en las tandas largas, Ferrari quedó muy por debajo de las expectativas. Lewis Hamilton se quedó a 0,597 segundos del mejor tiempo en la FP2; en la tanda larga, perdió 0,51 segundos por vuelta.

Charles Leclerc, que había cedido su coche a Dino Beganovic en la FP1, tampoco encontró el ritmo. En la simulación de clasificación acabó a 0,841s de Antonelli, y en las tandas largas la diferencia llegó incluso a aumentar hasta los 0,97s por vuelta.

Llamó la atención que Ferrari perdiera la mayor parte del tiempo en los sectores de más curvas. En el primer tramo del circuito, donde predominan las rectas, la diferencia con Mercedes fue mucho menor, aunque este sector es el más corto.

¿Como en Barcelona? McLaren tiene problemas de neumáticos

En McLaren se observaron paralelismos con el pasado fin de semana de carrera en Barcelona. Oscar Piastri (+0,237) se mostró muy fuerte a una vuelta rápida y fue más rápido que su compañero de equipo Lando Norris (+0,325), pero en las tandas largas la situación cambió por completo.

Al igual que en Barcelona, Piastri tuvo que lidiar visiblemente con sus neumáticos. En las tandas largas, perdió 0,50 segundos por vuelta con Mercedes, lo que supone unas tres décimas más que Norris.

En general, McLaren sufrió un elevado desgaste de neumáticos de unas tres décimas de segundo por vuelta, los números más altos de la parrilla en este sentido.

Actualización de Red Bull: ¿un paso adelante o queda en nada?

Red Bull también fue el centro de atención en Austria. Con el segundo gran paquete de actualizaciones de la temporada, se esperaba que se acercaron a los primeros puestos, después de que la primera gran mejora ya hubiera supuesto un progreso significativo en Miami. Sin embargo, el avance esperado no se produjo al menos este viernes.

Max Verstappen perdió 0,550s respecto a Antonelli en la simulación de clasificación; en las tandas largas, la diferencia seguía siendo de 0,27s por vuelta. El holandés también tuvo que lidiar con el desgaste de los neumáticos; además, el Red Bull perdió tiempo de forma constante frente a los Mercedes en todos los tramos del circuito.

No obstante, los de Milton Keynes parecen ser actualmente la tercera fuerza detrás de Mercedes y McLaren. Sin embargo, los ajustes de configuración realizados durante la noche podrían volver a alterar el orden jerárquico.

Zona media: Audi vuelve a mostrarse fuerte, Williams y Aston Martin se quedan rezagados

En la zona media se observó un panorama similar al de las últimas carreras. Alpine, Racing Bulls y Audi parecen formar la parte alta de la zona media, seguidos por Haas y Williams, con una diferencia considerable. Por detrás se sitúan los colistas, que una vez más son los Cadillac y Aston Martin.

Nico Hulkenberg (+0,80s), en particular, volvió a convencer con un gran ritmo en las tandas largas. Sin embargo, al igual que en los viernes anteriores, sigue sin saberse si Audi podrá por fin traducir este potencial en resultados el domingo. El fabricante alemán también trajo a Spielberg un amplio paquete de actualizaciones.

Alpine (+0,83s) y Racing Bulls (+0,94s) también hicieron buenas tandas largas. Haas perdió 1,27 segundos por vuelta respecto a Mercedes en su circuito favorito. Williams (+1,82s) y Aston Martin (+3,03s) quedaron muy rezagados, aunque Cadillac realmente no realizó tandas largas debido a problemas técnicos.

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