¿Por qué Red Bull tuvo problemas en su primer día con el RB22 mejorado en Austria?

Red Bull aún no ha podido hacerse una idea clara tras los entrenamientos del viernes en Austria de lo que Max Verstappen describió como unas mejoras "cruciales" para el RB22.

El holandés terminó cuarto en ambas sesiones en el Red Bull Ring, quedando finalmente a más de medio segundo del líder, Andrea Kimi Antonelli.

Por la radio del equipo, Verstappen se quejó principalmente de un problema en la curva 3, donde la unidad de potencia de Red Bull perdía revoluciones de forma extraña en el vértice, lo que le obligaba a esperar a que el motor recuperara el ritmo.

El cuatro veces campeón del mundo lo describió después como "no lineal", y su compañero de equipo Isack Hadjar hizo una valoración similar.

"Es como si las ruedas traseras se agarraran, se bloquearan y perdieras todo el apoyo. No es un agarre lineal, no es agradable. Estás constantemente intentando adivinar el agarre. Y luego, una vez que vuelves a pisar el acelerador, el motor tiene que recuperar ese ritmo, lo que provoca que las ruedas patinen a la salida", explicó Verstappen.

"Es realmente malo. Solo en esta curva, no sé cuánto estamos perdiendo, pero se nota".

El director técnico, Pierre Wache, reconoció que en el origen del problema se encuentra una cuestión relacionada con el motor, algo que Red Bull debe resolver antes de la clasificación.

"Es evidente que tenemos un problema en cuanto a cómo gestionamos el motor y cómo funciona el coche. Es algo que tenemos que solucionar o intentar evitar", dijo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

¿Podrá Red Bull resolver los problemas de equilibrio en Austria?

Aparte de ese problema relacionado con el motor, el equilibrio general tampoco era el que ambos pilotos de Red Bull deseaban. Sin embargo, según Wache, hay una explicación lógica para ello.

Dado que Red Bull ha introducido una importante actualización este viernes, las características del coche han cambiado por completo, lo que significa que no todo lo aprendido durante los fines de semana de carrera anteriores sigue siendo válido ahora.

"Es siempre el mismo problema. Cuando se introducen muchos cambios en el coche, las características varían ligeramente y el equilibrio cambia", explicó Wache. "Entonces hay que ver cómo influye la sensibilidad de cada elemento de la configuración en las peticiones de los pilotos y qué es lo que necesitan".

"Es evidente que eso es algo que tenemos que aprender de la FP2 e intentar mejorar para la FP3 y la clasificación", añadió.

Según Hadjar, esa es precisamente la razón por la que Red Bull aún no puede valorar cuál es el verdadero potencial del amplio paquete de mejoras —que incluye un suelo modificado, pontones laterales y una reducción de peso—.

"Por ahora, parece que nos cuesta sacarle el máximo partido porque estamos muy desequilibrados y nos está costando mucho. Así que esta noche nos espera mucho trabajo", afirmó el piloto francés.

Aunque el verdadero alcance de los avances sigue sin estar claro, Wache está seguro de que la mejora supone un paso adelante: "Lo que vemos es claramente un paquete mejor que el que teníamos anteriormente en términos de peso y de carga aerodinámica. Pero para conocer exactamente los niveles de carga aerodinámica que podemos alcanzar, tendremos que analizar más datos durante la noche y mañana por la mañana".

El director del equipo, Laurent Mekies, ha dicho que espera que las mejoras reduzcan la diferencia con Red Bull de cuatro o cinco décimas a unas dos o tres décimas.

Según Hadjar, una ventaja añadida es que el paquete debería mejorar la manejabilidad, siempre que se consiga un mejor equilibrio que el del viernes: "Se notaba mucho mejor en la FP2, así que es una buena noticia, pero aún no estamos donde queremos estar. Al menos es mucho más fácil de conducir, así que mañana deberíamos conseguir el rendimiento con un poco más de facilidad de lo habitual. Eso está bien, pero el coche está claro que no está donde queremos en cuanto a la puesta a punto", concluyó.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images