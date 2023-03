Stroll explicó cómo vivió "las dos semanas más locas" de su vida

Cargar el reproductor de audio

Tres días antes del los test de pretemporada de Bahrein, Aston Martin anunció que Stroll se perdería las pruebas debido a un accidente cuando entrenaba en España el fin de semana anterior, en el que se había provocado algunas lesiones. Más tarde se reveló que incluían fracturas en ambas muñecas, así como en un dedo del pie.

Mientras el piloto reserva del equipo de color verde, Felipe Drugovich, le sustituyó en las pruebas, el canadiense fue operado por el famoso cirujano de MotoGP, Xavier Mir, en una especie de carrera contrarreloj para recuperarse a tiempo para la prueba del pasado fin de semana.

A Lance Stroll le colocaron tornillos en la muñeca derecha, y tras una sesión en el simulador el pasado miércoles recibió el visto bueno para participar el gran premio inaugural en Bahrein.

Aston Martin sorprendió a todos con un salto de rendimiento de su AMR23 y el esfuerzo del piloto canadiense dio sus frutos con un sexto puesto, mientras que su compañero de equipo, Fernando Alonso, subió al podio por detrás de los dos Red Bull.

Después de revelar que los médicos habían previsto su regreso para la segunda ronda del curso, en Arabia Saudí, Stroll describió lo que llamó "las dos semanas más locas de mi vida", ya que sintió que "todo el mundo se desmoronaba delante de mí".

"Fueron las dos semanas más locas de mi vida", dijo Stroll al podcast F1 Nation.

"Me caí de la bici con mucha fuerza. Enseguida supe que tenía las dos muñecas destrozadas. No me di cuenta del resto hasta el final del día, porque estaba muy concentrado en mis muñecas".

"El mundo se derrumbaba delante de mí, porque ya estaba pensando que probablemente me perdería algunas carreras. Todos esos pensamientos pasan por tu cabeza rápidamente y es un momento horrible, sobre todo cuatro días antes de los test".

Lance Stroll reconoció que la ayuda del doctor Mir, que ha trabajado con numerosos pilotos de MotoGP, aumentaba las pocas posibilidades que tenía de reaparecer en Bahrein, como así sucedió finalmente.

"Me operó de la muñeca derecha y luego me escayoló la izquierda", reveló Stroll.

"Él me dijo: 'Vamos a inmovilizarte de dos a cuatro semanas la muñeca izquierda, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar la derecha... esperamos que en Bahrein empieces a tener algo de movimiento, puede que puedas conducir algo. El dedo del pie es cuestión de tiempo'".

Después de ver las tres sesiones de test desde su habitación del hotel en Barcelona, Stroll dijo que no esperaba llegar a la primera carrera porque estaba muy lejos de encontrarse en condiciones óptimas.

Sin embargo, sus rápidos progresos a principios de la semana pasada hicieron que sus posibilidades aumentasen, y cuando Mir le dio el visto bueno para viajar a Bahrein, una dolorosa sesión de simulador en Silverstone le confirmó que estaba en condiciones de pilotar.

"No creía que fuese a poder subirme tan pronto al coche. No podía moverme, estaba muy lejos de estar en condiciones de conducir. Estuve con mi osteópata, Henry, durante diez horas al día con la rehabilitación", continuó.

"De repente, la semana pasada, el lunes o el martes, empecé a tener un poco más de movimiento. Estuve en el simulador el miércoles y me dolía muchísimo, pero dije: 'Oye, para cuando llegue el viernes y la FP1, quizás pueda hacerlo'".

"[El médico] Dijo que mis muñecas estaban lo suficientemente bien como para competir. Así que, yo estaba como 'bien, estoy jodido, sólo voy a ir a intentarlo'".

"Me las arreglé para entrar en el coche el viernes como pude. En cualquier caso, fue una gran experiencia vital, da para contarlo en una cena muy larga...".

Al piloto canadiense de Aston Martin se le vio pasándolo mal debido al dolor en sus muñecas después de salir del coche y dijo que sus lesiones le estaban dificultando ir a fondo.

"Sí, me dolían. No podía confiar en mis muñecas, era como si se engancharan... no me daba la confianza para ir al 100% con el coche".

"Pero sólo quiero darle gracias a todo el equipo médico. El doctor [Xavier] Mir, a mi osteópata... había tanta gente ayudándome", concluyó un Lance Stroll que ya se centra en su recuperación de cara al Gran Premio de Arabia Saudí, que será la segunda cita de este 2023.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!