Stroll y Leclerc evitan la sanción tras chocar contra Hamilton y Norris

En la última parte de los entrenamientos libres del GP de España 2024, Lance Stroll y Charles Leclerc protagonizaron dos acciones diferentes pero igual de polémicas y los comisarios obviamente lo investigaron una vez finalizados los entrenamientos libres 3.

En primer lugar, Lance Stroll se encontraba en el Sector 1 y acababa de empezar su vuelta rápida de simulación de clasificación cuando se encontró con un distraído Lewis Hamilton en el camino. En el momento en el que el británico vio por sus retrovisores al canadiense ya era tarde y, aunque pidió disculpas y se aportó (tarde y mal), pero el de Aston Martin no se lo tomó nada bien y se movió deliberadamente hacia el Mercedes y llegaron a tocarse.

Más tarde, sucedió algo similar cuando Charles Leclerc se encontró a Londo Norris en su camino en el Sector 2 y el monegasco llegó a tocar la rueda delantera derecha del británico de McLaren al adelantarle cuando realmente tenía toda la pista libre en la zona exterior.

Tras el toque, el de McLaren no dudó en acusar al de Ferrari: ""Simplemente me embistió. Creo que tengo daños", ante lo que Leclerc se hizo un poco el loco: "No entiendo por qué hacen eso", dijo intentando hacer ver que Norris no se había apartado de su trazada.

Con el reglamento en mano y atendiendo al artículo 33.4 del Reglamento Deportivo de la F1, que dice que "en ningún momento se podrá conducir un coche innecesariamente lento, errático o de una manera que pueda considerarse potencialmente peligrosa para otros pilotos o cualquier otra persona", tanto uno como otro fueron llamados a declarar ante los comisarios.

Finalmente y en contra de lo que todo el mundo esperaba, Lance Stroll y Charles Leclerc no recibieron ninguna sanción por su "conducción imprudente" y todo se quedó en dos reprimendas.

Vídeos: las acciones sancionadas de Leclerc y Stroll en la FP3

Lance Stroll Vs. Lewis Hamilton:

Charles Leclerc Vs. Lando Norris:

Así explicaron los comisarios la decisión de no sancionar a Stroll y Leclerc:

Caso de Stroll: "Los comisarios escucharon al piloto del coche 18 (Lance Stroll), al piloto del monoplaza 44 (Lewis Hamilton), a los representantes de sus equipos y revisaron los vídeos y cámaras onboard, así como las evidencias de la radio del equipo.

El piloto del coche 18 dijo que el coche 44 le impidió entrar en la curva 5 y eso le molestó. Admitió que quería expresar su disgusto frenando al otro piloto en la salida de esa curva. Ambos coches tuvieron un ligero toque que fue incidental. Sin embargo, los comisarios consideran que el movimiento realizado por el coche 18, si bien no es peligroso, es errático y, por lo tanto, emiten una amonestación de conducción en línea con los últimos precedentes".

Caso de Leclerc: "Los comisarios escucharon al piloto del coche 16 (Charles Leclerc),al piloto del monoplaza 4 (Lando Norris), a los representantes de sus equipos y revisaron los vídeos y cámaras onboard, así como las evidencias de la radio del equipo.

El piloto del coche 16 dijo que el coche 4 le impidió entrar en la curva 5 y eso le molestó. Luego tuvo que abortar su vuelta rápida y afirmó que, mientras intentaba salirse de la línea de la trazada antes de la curva 7, calculó mal la posición de su coche y tocó levemente al coche 4. Independientemente de cualquier posible intención, los comisarios consideran que el movimiento realizado por el

coche 16, si bien no es peligroso, es errático y, por lo tanto, emiten una amonestación de conducción en línea con los últimos precedentes".