Stroll y Aston se quitan culpa del choque; Krack sospecha de Sainz

Uno de los momentos más llamativos de la carrera del GP de China 2024 de F1 fue durante el primer Safety Car. Max Verstappen lideraba el pelotón cuando el coche de seguridad se retiraba y, controlando el ritmo, por detrás Lance Stroll acabó llevándose por delante a Daniel Ricciardo, lo que le costó una sanción de 10 segundos y dos puntos de sanción en su Superlicencia.

Explicando el incidente en el Circuito de Shanghai, ante la pregunta de Motorsport.com, Stroll dijo: "Fue un efecto acordeón. Alguien frenó en la parte delantera del pelotón, no sé quién. Y entonces todo el mundo se paró. El coche delante de mí se detuvo de 60 km/ a 0 km/h, por lo que fue uno de esos incidentes realmente estúpidos".

Tras recibir la penalización por el choque contra el Visa CashApp RB de Ricciardo, Stroll abrió la radio y definió el castigo como ridículo. "Sí, creo que fue por el hecho de que golpeé al tipo", explicó a Motorsport.com: "Pero alguien pisó el freno y provocó el acordeón. No sé quién. Me han sancionado porque he golpeado a Ricardo, pero no es como si todo hubiera sido normal y me hubiera estrellado contra su parte trasera. Hubo un efecto acordeón realmente extraño que me habría gustado que los comisarios hubieran tenido en cuenta un poco más".

Stroll asegura que no tuvo tiempo de reaccionar ni advertencias de que eso iba a ocurrir: "No, no. No fue en plan ir a 60 km/h y luego empezar a frenar un poco. Fue como pasar a cero de repente. Yo estaba pegado a él para el relanzamiento, fue una pena porque estábamos teniendo una buena carrera".

Hablando de esa acción Mike Krack, director de Aston Martin, sospecha que ese piloto del que habla Stroll que frenó a los demás era Carlos Sainz: "Creo que Lance fue un poco como el último eslabón de la cadena, creo que empezó delante con Sainz. Todos frenaron y todos fueron hacia la izquierda, como se puede ver en algunos coches de delante. Y luego él... también se puede ver que Daniel frena fuerte, el McLaren frena fuerte, y creo que Fernando también bloqueó ambas ruedas. Pero claro, son cosas que... en una situación como esa, pasa algo y estás fuera".

Sobre la sanción (10 segundos y dos puntos en la licencia), Krack dijo: "Fue un poco rápido y me sorprendió un poco lo rápido que lo juzgaron. Adoptamos una visión más matizada, pero sí, esas son decisiones que toma el 'árbitro' y hay que aceptarlas".

Volviendo a Stroll, y dándole la opción de responder a las críticas de Ricciardo, después de haber dicho por radio que el australiano había frenado, matizó su valoración: "No, no creo que fuera él. Todo el mundo frenó de golpe y él era el que estaba delante de mí. Así que no creo que frenara en seco. Fue como dije, efecto acordeón".

Cuando se le recordó que Ricciardo le había recomendado prestar atención al coche de delante, concluyó: "No, no, si alguien no hubiera pisado el freno delante, no habría habido ningún efecto acordeón, no habría habido ningún problema. Realmente creo que fue uno de esos incidentes estúpidos".