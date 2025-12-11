0-24 contra Fernando Alonso: ¿Sigue siendo "aceptable" lo de Lance Stroll?

Imposible que tu compañero de equipo te gane más claramente: Lance Stroll cayó por 0-24 en el duelo interno de clasificación de Aston Martin Racing contra Fernando Alonso en la temporada 2025 de Fórmula 1. El canadiense no se ha clasificado por delante de su compañero de equipo en ningún gran premio de este año.

Aunque el balance en el campeonato del mundo no parece tan malo, ya que Alonso "sólo" quedó por delante con 56 a 33 puntos este año. Pero el expiloto Ralf Schumacher sigue creyendo que el tiempo de Stroll en la Fórmula 1 debería llegar poco a poco a su fin.

"Estrictamente hablando, ya no es sostenible", dijo Ralf en el podcast Backstage Pit Lane de Sky sobre el rendimiento de Stroll, y explicó en ese contexto que algunos pilotos más jóvenes merecen mucho más un asiento en Fórmula 1.

Ralf Schumacher cita como ejemplo al nuevo campeón de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli. El germano cree que Fornaroli "hizo un gran trabajo" la temporada pasada y, por lo tanto, "merecería mil veces más un coche como ese".

Mientras que Stroll, que sigue firmemente en la escudería de su padre Lawrence, cumplirá su décima temporada en la categoría reina en 2026, otros pilotos como Fornaroli no han encontrado un volante como titular. Un hecho que molesta a Ralf Schumacher.

"Pero también tengo curiosidad por ver qué pasa ahí, porque sinceramente: Lawrence Stroll [...] tampoco puede cerrar los ojos ante el tema", dice el ahora experto de TV, y aclara: "En mi opinión, [Lance Stroll] también es un candidato que realmente no debería seguir en la Fórmula 1".

En las nueve temporadas que lleva hasta ahora en la categoría reina, Stroll ha subido al tercer cajón del podio en tres ocasiones, además de lograr la pole en Turquía en 2020. En lo que va de su carrera en la Fórmula 1, solo ha terminado por delante de su compañero de equipo una vez en el campeonato.

En 2018, tuvo ventaja sobre Sergei Sirotkin en Williams con una comparación de 6-1 puntos, pero más allá de eso, ha perdido todos los duelos internos en el mundial. Un récord que, además de a Ralf Schumacher, tiene a muchos aficionados a la Fórmula 1 dudando de si Stroll sigue mereciendo su cockpit en la categoría reina.