Albon destapa el impacto real de Sainz en el éxito de Williams en 2025

Alex Albon ha destacado su increíble asociación con su compañero Carlos Sainz como una de las razones clave por las que Williams ha disfrutado de su mejor temporada de Fórmula 1 en ocho años.

El histórico equipo británico terminó quinto en el campeonato de 2025 y no acababa tan arriba desde 2017, después de pasar años en la parte trasera de la parrilla entre finales de la década de 2010 y principios de 2020.

Ese periodo de declive llegó en plena crisis financiera bajo la propiedad de la familia Williams, durante la cual se vio obligado a fichar pilotos de pago —que no tenían el nivel para la F1— simplemente para sobrevivir.

Pero la adquisición por parte de Dorilton Capital, además de la introducción del límite presupuestario en 2021, impulsó el resurgimiento del equipo. Y 2025 también fue la primera vez en diez años que Williams logró múltiples podios.

Eso fue posible gracias a que Sainz logró dos terceros puestos en Azerbaiyán y Qatar en su temporada de debut con Williams, tras llegar desde Ferrari, que optó por fichar a Lewis Hamilton en su lugar.

La llegada del ganador de cuatro grandes premios supuso, aun así, un enorme impulso, ya que por fin le dio a Williams un segundo piloto al nivel de Albon, quien desde su llegada en 2022 había tenido compañeros como Nicholas Latifi, Logan Sargeant y Franco Colapinto.

Así que, cuando le preguntaron en la final de Abu Dhabi cuánto impacto había tenido Sainz, el piloto de 29 años respondió: "Definitivamente, diferente en términos de cultura y mentalidad. Diría que, siendo totalmente honesto, en cuanto al enfoque entre los dos coches, ha sido mucho más igualitario en la forma en que el equipo nos ha tratado".

"Definitivamente puedo decir que, durante la mayoría del tiempo, tuve el trato preferencial en años anteriores. En cuanto a trabajar juntos, ahora hay mucho más intercambio, un ida y vuelta constante en términos de feedback, donde ambos tenemos prácticamente las mismas opiniones sobre el coche".

"Hablamos un idioma muy parecido, creo. Carlos tiene más experiencia que yo, pero por edad y mentalidad abordamos las cosas de manera muy similar".

Albon considera por ello que el madrileño, de 31 años, le ha ayudado a convertirse en un mejor piloto, siendo 2025 sin duda su mejor temporada desde su debut en F1 en 2019.

"En cuanto a exigirme más, sí, es genial tener a alguien así", añadió Albon, que terminó octavo en el campeonato de 2025, una posición por delante de Sainz.

"Es un conjunto de datos diferente para analizar, un estilo de pilotaje distinto al mío. Queremos cosas similares del coche, pero normalmente llegamos a la clasificación con un set-up muy parecido".

"Siento que cualquier piloto diría esto: cuando tienes un compañero que supone un paso adelante, aprendes más. Hay más por aprender en términos de estilos de conducción. Hay algunas curvas en las que antes eras rápido y ahora estáis igual".

"Y hay otras curvas en las que tienes que aprender, adaptarte, pilotar de forma diferente. Y estoy seguro de que ocurre lo mismo para Carlos. Ha sido interesante de ver".

"Creo que lo más importante que he aprendido de Carlos es la parte no relacionada directamente con la conducción. La forma en que llevamos las reuniones, desarrollamos el coche en el simulador o afrontamos los programas de los entrenamientos libres... puedes ver la experiencia de Carlos en todo eso".

