Red Bull está pagando el precio de la salida de muchos ingenieros, según Ralf Schumacher

El expiloto de Fórmula 1 y presentador de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher, ha argumentado que Red Bull está pagando ahora el precio de haber perdido a varias figuras clave en los últimos años, al tiempo que se preguntó si su equipo hermano, Racing Bulls, había hecho un mejor trabajo durante el parón invernal.

La escudería de Milton Keynes ha vivido muchos cambios recientemente, con varias salidas importantes dentro del equipo. Entre quienes han abandonado la estructura se encuentran el jefe del equipo Christian Horner, el director técnico Adrian Newey, el director deportivo Jonathan Wheatley, el asesor de automovilismo Helmut Marko, el jefe de diseño Craig Skinner y el director de ingeniería Rob Marshall.

"Ahora estás pagando el precio por haber perdido a varias personas dentro del equipo", dijo Schumacher a Sky Sports Alemania. "Y el nuevo concepto, la nueva reglamentación, no se implementaron tan bien como se esperaba o como se había planeado. El motor está bien".

"Pero, si somos completamente sinceros, todavía no lo vimos con Lindblad, y Racing Bulls en realidad parece haber hecho casi un mejor trabajo durante el invierno. Y eso es algo que Red Bull realmente tiene que cuestionarse internamente".

"El coche es pesado y, sencillamente, no es lo bastante bueno. Ni siquiera Max [Verstappen] puede cambiar eso. Así que hay mucho trabajo por hacer, una lista larga".

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Al ser preguntado por la complicada situación del cuatro veces campeón Verstappen, el alemán añadió: "Bueno, la vida no siempre es fácil. A veces simplemente es así, y tendrá que superarlo. El potencial está ahí, y tiene un equipo detrás".

"También lo vimos el año pasado, hubo una fase en la que las cosas no iban bien. Y al final, estuvieron casi luchando otra vez por el campeonato".

"Así que el potencial está claramente ahí. Todavía no hay ninguna razón para tirar la toalla. Eso también forma parte de ser campeón del mundo: tienes que superar momentos como este".