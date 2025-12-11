¿Qué piloto ganó a su compañero? El cara a cara en carrera en la F1 2025
Mira cómo es el conteo cara a cara entre compañeros de equipo de la F1 2025 en carrera y carrera sprint, qué piloto le ganó a su compañero en cada escudería.
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Bryn Lennon - Getty Images
A menudo se dice que el compañero de un piloto de F1 es su mayor rival, porque ambos disfrutan del mismo coche y por tanto la comparativa es más fiel que respecto a un piloto con otro monoplaza. Por ello, en Motorsport.com repasamos cómo es el contador de los pilotos de F1 2025 en carrera y en las carreras sprint, sin más ánimo que el de reflejar los resultados.
Somos conscientes de que la mala suerte juega su papel en algunos marcadores, pero no se puede explicar eso en las tablas de posiciones y distancias.
Acabada la temporada 2025, mira cómo quedó el cara a cara entre compañeros de equipo en carrera.
Comparación entre compañeros en carrera y carrera sprint en la F1 2025
McLaren
|
|
Cara a cara en carreras sprint
2-3
|
|
Norris
|
Piastri
|
Shanghai
|8º (+16.6)
|2º
|
Miami
|1º
|2º (+0.7)
|
Bélgica
|3º (+0.7)
|2º
|
Estados Unidos
|Abandono
|Abandono
|
Brasil
|1º
|Abandono
|
Qatar
|3º (+6.2)
|1º
Ferrari
|
|
Cara a cara en carreras sprint
3-3
|
|
Leclerc
|
Hamilton
|
Shanghai
|5º (+12,2)
|1º
|
Miami
|Sin poder salir
|3º
|
Bélgica
|4º
|15º (+20.0)
|
Estados Unidos
|5º (+0.6)
|4º
|
Brasil
|5º
|7º (+2.2)
|
Qatar
|13º
|17º (+11.0)
Red Bull
|
|
Cara a cara en carreras sprint
4-1
|
|
Verstappen
|
Tsunoda
|
Miami
|17º (+6.9)
|6º
|
Bélgica
|1º
|11º (+24.6)
|
Estados Unidos
|1º
|7º (+2.9)
|
Brasil
|4º
|13º (+34.0)
|
Qatar
|4º
|5º (+10.3)
Mercedes
|
|
Cara a cara en carreras sprint
1:5
|
|
Antonelli
|
Russell
|
Shanghai
|7º (+11,5)
|4º
|
Miami
|7º(+2,5)
|4º
|
Bélgica
|17º (+6.0)
|12º
|
Estados Unidos
|8º (+3.8)
|2º
|
Brasil
|2º
|3º (+1.4)
|
Qatar
|6º (+12.4)
|2º
Aston Martin
|
|
Cara a cara en carreras sprint
2-3
|
|
Alonso
|
Stroll
|
Shanghai
|10º (+13,3)
|9º
|
Miami
|Abandono
|5º
|
Bélgica
|14º (+2.5)
|13º
|
Estados Unidos
|Abandono
|Abandono
|
Brasil
|6º
|9º (+5.6)
|
Qatar
|7º
|19º (+53.4)
Alpine
|
|
Carrera Sprint
2-1
|
|
Gasly
|
Colapinto
|
Bélgica
|Abandono
|19º
|
Estados Unidos
|10º
|14º (+2.9)
|
Brasil
|8º
|Abandono
|
Qatar
|18º
|20º (+11.3)
|
|
Cara a cara en carrera
5-1
|
|
Gasly
|
Doohan
|
Melbourne
|
11º
|
Abandono
|
Shanghai
|
Descalificado
|
13º
|
Suzuka
|
13º
|15º (+19,2)
|
Sakhir
|
7º
|13º (+21,8)
|
Yeda
|
Abandono
|17º
|
Miami
|
13º
|Abandono
Haas
|
|
Cara a cara en carreras sprint
3-3
|
|
Ocon
|
Bearman
|
Shanghai
|16º (+0.5)
|15º
|
Miami
|12º
|14º (+0.2)
|
Bélgica
|5º
|7º (+4.8)
|
Estados Unidos
|Abandono
|15º
|
Brasil
|11º
|12º (+5.3)
|
Qatar
|15º (+4.3)
|12º
Racing Bulls
|
|
Cara a cara en carreras sprint
4-1
|
|
Hadjar
|
Lawson
|
Miami
|10º
|13º (+1.5)
|
Bélgica
|8º
|10º (+3.8)
|
Estados Unidos
|12º (+1.4)
|9º
|
Brasil
|10º
|6º (+13.5)
|
Qatar
|9º
|14º (+8.7)
Williams
|
|
Cara a cara en carreras sprint
2-4
|
|
Albon
|
Sainz
|
Shanghai
|11º
|17º (+12.1)
|
Miami
|11º
|Abandono
|
Bélgica
|16º (+16.0)
|6º
|
Estados Unidos
|6º (+1.8)
|3º
|
Brasil
|17º (+16.5)
|14º
|
Qatar
|10º (+1.6)
|8º
Sauber
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda este artículo
0-24 contra Fernando Alonso: ¿Sigue siendo "aceptable" lo de Lance Stroll?
¿Quiénes han sido los pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras
Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"
¿Qué hubiese pasado si McLaren hubiera sido un equipo 'de un solo coche'?
El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff
La maldición de 50 años que Lando Norris ha roto en la F1 2025
Últimas noticias
La IndyCar introducirá un sistema de arbitraje independiente
0-24 contra Fernando Alonso: ¿Sigue siendo "aceptable" lo de Lance Stroll?
Albon destapa el impacto real de Sainz en el éxito de Williams en 2025
Los planes del campeón Norris para invierno: "Olvidar que soy piloto de F1"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios