¿Qué piloto ganó a su compañero? El cara a cara en carrera en la F1 2025

A menudo se dice que el compañero de un piloto de F1 es su mayor rival, porque ambos disfrutan del mismo coche y por tanto la comparativa es más fiel que respecto a un piloto con otro monoplaza. Por ello, en Motorsport.com repasamos cómo es el contador de los pilotos de F1 2025 en carrera y en las carreras sprint, sin más ánimo que el de reflejar los resultados.

Somos conscientes de que la mala suerte juega su papel en algunos marcadores, pero no se puede explicar eso en las tablas de posiciones y distancias.

Acabada la temporada 2025, mira cómo quedó el cara a cara entre compañeros de equipo en carrera.

Comparación entre compañeros en carrera y carrera sprint en la F1 2025

McLaren

Cara a cara en carrera 13-10 Norris (1º en el mundial) Piastri (3º en el mundial) Melbourne 1º 9º (+20.4) Shanghai 2º (+9.7) 1º Suzuka 2º 3º (+0.7) Sakhir 3º (+16.3) 1º Yeda 4º (+9.2) 1º Miami 2º (+4.6) 1º Imola 2º 3º (+6.8) Montecarlo 1º 3º (+3.7) Barcelona 2º (+2.5) 1º Canadá 18º (+4 Vueltas) 4º Austria 1º 2º (+2.7) Gran Bretaña 1º 2º (+6.8) Bélgica 2º (+3.4) 1º Hungría 1º 2º (+0,7) Países Bajos Abandono 1º Italia 2º 3º Azerbaiyán 7º Abandono Singapur 3º 4º (+2.1) Estados Unidos 2º 5º (+21.6) México 1º 5º (+42.0) Brasil 1º 5º (+15.7) Las Vegas Descalificado Descalificado Qatar 4º (+15.3) 2º Abu Dhabi 3º (+3.9) 2º

Cara a cara en carreras sprint 2-3 Norris Piastri Shanghai 8º (+16.6) 2º Miami 1º 2º (+0.7) Bélgica 3º (+0.7) 2º Estados Unidos Abandono Abandono Brasil 1º Abandono Qatar 3º (+6.2) 1º

Ferrari

Cara a cara en carrera 18-3 Leclerc (5º en el mundial) Hamilton (6º en el mundial) Melbourne 8º 10º (+2.6) Shanghai Descalificado Descalificado Suzuka 4º 7º (+13.1) Sakhir 4º 5º (+8.3) Yeda 3º 7º (+31.0) Miami 7º 8º (+3.1) Imola 6º (+6.4) 4º Montecarlo 2º 5º (+48.3) Barcelona 3º 6º (+5,1) Canadá 5º 6º (+7.3) Austria 3º 4º (+9.2) Gran Bretaña 14º (+44.7) 4º Bélgica 3º 7º (+20.5) Hungría 4º 12º (+1 vuelta) Países Bajos Abandono Abandono Italia 4º 6º (+11.8) Azerbaiyán 9º (+0.5) 8º Singapur 8º 8º (+39.3) Estados Unidos 3º 4º (+13.1) México 2º 8º (+26.1) Brasil Abandono Abandono Las Vegas 4º 8º (+28.7) Qatar 8º 12º (+20.9) Abu Dhabi 4º 8º (+49.4)

Cara a cara en carreras sprint 3-3 Leclerc Hamilton Shanghai 5º (+12,2) 1º Miami Sin poder salir 3º Bélgica 4º 15º (+20.0) Estados Unidos 5º (+0.6) 4º Brasil 5º 7º (+2.2) Qatar 13º 17º (+11.0)

Red Bull

Cara a cara en carrera 21-1 Verstappen (2º en el mundial) Tsunoda (17º en el mundial) Suzuka 1º 12º (+58,4) Sakhir 6º 9º (+10,7) Yeda 2º Abandono Miami 4º 10º (+34,5) Imola 1º 10º (+26,4) Montecarlo 4º 17º (+2 Vueltas) Barcelona 10º 13º (+7,0) Canadá 2º 12º (+1 Vuelta) Austria Abandono 16º Gran Bretaña 5º 15º (+1 Vuelta) Bélgica 4º 13º (+53,7) Hungría 9º 17º (+1 Vuelta) Países Bajos 2º 9º (+12.3) Italia 1º 13º (+1:20.7) Azerbaiyán 1º 6º (+33,8) Singapur 2º 12º (+1 vuelta) Estados Unidos 1º 7º (+52.7) México 3º 11º (+48.0) Brasil 3º 17º (+58.4) Las Vegas 1º 12º (+87) Qatar 1º 10º (+61.8) Abu Dhabi 1º 14º (+1:23.7)

Cara a cara en carreras sprint 4-1 Verstappen Tsunoda Miami 17º (+6.9) 6º Bélgica 1º 11º (+24.6) Estados Unidos 1º 7º (+2.9) Brasil 4º 13º (+34.0) Qatar 4º 5º (+10.3)

Cara a cara en carrera 2-0 Verstappen Lawson Melbourne 2º Abandono Shanghai 4º 12º (+64,5)

Cara a cara en carreras sprint 1-0 Verstappen Lawson Shanghai 3º 14º (+35,1)

Mercedes

Cara a cara en carrera 3-21 Antonelli (7º en el mundial) Russell (4º en el mundial) Melbourne 4º (+1.7) 3º Shanghai 6º (+42.7) 3º Suzuka 6º (+1.3) 5º Sakhir 11º (+32.5) 2º Yeda 6º (+7.5) 5º Miami 6º (+17.9) 3º Imola Abandono 7º Montecarlo 18º (+1 Vuelta) 11º Barcelona Abandono 4º Canadá 3º (+1.0) 1º Austria Abandono 5º Gran Bretaña Abandono 10º

Bélgica 16º (+51.9) 5º Hungría 10º (+1 Vuelta) 3º Países Bajos 16º (+16.4) 4º Italia 9º (+26.9) 5º Azerbaiyán 4º (+7.2) 2º Singapur 5º (+33.7) 1º Estados Unidos 13º (+41.8) 6º México 6º 7º (+2.4) Brasil 2º 4º (+4.9) Las Vegas 3º (+6.9) 2º Qatar 5º 6º (+20.3) Abu Dhabi 15º (+35.8) 2º

Cara a cara en carreras sprint 1:5 Antonelli Russell Shanghai 7º (+11,5) 4º Miami 7º(+2,5) 4º Bélgica 17º (+6.0) 12º Estados Unidos 8º (+3.8) 2º Brasil 2º 3º (+1.4) Qatar 6º (+12.4) 2º

Aston Martin

Cara a cara en carrera 16-8 Alonso (10º en el mundial) Stroll (16º en el mundial) Melbourne Abandono 6º Shanghai Abandono 9º Suzuka 11º 20. (+1 Vuelta) Sakhir 15º 17º (+5,1) Yeda 11º 16º (+1 Vuelta) Miami 15º 16º (+4,2) Imola 11º 15º (+5,7) Montecarlo Abandono 15º Barcelona 9º Sin poder salir Canadá 7º 17º (+1 Vuelta) Austria 7º 14º (+33.0) Gran Bretaña 9º (+5.3) 7º Bélgica 17º (+8,1) 14º Hungría 5º 7º (+9.1) Países Bajos 8º (+2.2) 7º Italia Abandono 18º Azerbaiyán 15º 17º (+17.7) Singapur 7º 13º (+1 vuelta) Estados Unidos 10º 12º (+4.7) México Abandono 14º Brasil 14º 16º (+2.5) Las Vegas 11º Abandono Qatar 7º 17º (+2 vueltas) Abu Dhabi 6º 10º (+12.0)

Cara a cara en carreras sprint 2-3 Alonso Stroll Shanghai 10º (+13,3) 9º Miami Abandono 5º Bélgica 14º (+2.5) 13º Estados Unidos Abandono Abandono Brasil 6º 9º (+5.6) Qatar 7º 19º (+53.4)

Alpine

Cara a cara en carrera 11:7 Gasly (18º en el mundial) Colapinto (20º en el mundial) Imola 13º 16º (+2.0) Montecarlo Abandono 13º Barcelona 8º 15º (+13.5) Canadá 15º (+0.9) 13º Austria 13º 15º (+9.6) Gran Bretaña 6º Sin empezar Bélgica 10º 19º (+22.5) Hungría 19º (+9.0) 18º Países Bajos 17º (+9.1) 11º Italia 16º 17º Azerbaiyán 18º 19º (+2.5) Singapur 19º (+4.6) 16º Estados Unidos 19º (+3.7) 17º México 15º 16º (+0.2) Brasil 10º 15º (+3.8) Las Vegas 13º 15º (+1 vuelta) Qatar 16º (+1.5) 14º Abu Dhabi 19º 20º (+2.0)

Carrera Sprint 2-1 Gasly Colapinto Bélgica Abandono 19º Estados Unidos 10º 14º (+2.9) Brasil 8º Abandono Qatar 18º 20º (+11.3)

Cara a cara en carrera 5-1 Gasly Doohan Melbourne 11º Abandono Shanghai Descalificado 13º Suzuka 13º 15º (+19,2) Sakhir 7º 13º (+21,8) Yeda Abandono 17º Miami 13º Abandono

Cara a cara en carreras sprint 1-1 Gasly Doohan Shanghai 12º 20. (+20,6) Miami 8º 16º (+3,9)

Haas

Cara a cara en carrera 12-12 Ocon (15º en el mundial) Bearman (13º en el mundial) Melbourne 13º 14º (+7.2) Shanghai 5º 8º (+11.3) Suzuka 18º (+28.9) 10º Sakhir 8º 10º (+3.4) Yeda 14º (+20.5) 13º Miami 12º Abandono Imola Abandono 17º Montecarlo 7º 12º (+1 vuelta) Barcelona 16º 17º (+4,9) Canadá 9º 11º (+2,2) Austria 10º 11º (+14.9) Gran Bretaña 13º (+5.2)

11º Bélgica 15º (+12.9) 11º Hungría 16º Abandono Países Bajos 10º (+5.0) 6º Italia 15º (+1 vuelta) 12º Azerbaiyán 14º (+9.3) 12º Singapur 18º (+1 vuelta) 9º Estados Unidos 15º (+18.0) 9º México 9º (+34.5) 4º Brasil 12º (+25.0) 6º Las Vegas 9º 10º (+9.9) Qatar 15º Abandono Abu Dhabi 17º 12º (+11.3)

Cara a cara en carreras sprint 3-3 Ocon Bearman Shanghai 16º (+0.5) 15º Miami 12º 14º (+0.2) Bélgica 5º 7º (+4.8) Estados Unidos Abandono 15º Brasil 11º 12º (+5.3) Qatar 15º (+4.3) 12º

Racing Bulls

Cara a cara en carrera 14-7 Hadjar (12º en el mundial) Lawson (14º en el mundial) Suzuka 8º 17º (+45.6) Sakhir 14º 16º (+8.1) Yeda 10º 12º (+11.4) Miami 11º Abandono Imola 9º 14º (+8.9) Montecarlo 6º 8º (+1.7) Barcelona 7º 11º (+9.5) Canadá 16º Abandono Austria 12º (+1 vuelta)

6º Gran Bretaña Abandono Abandono Bélgica 20º (+1 vuelta) 8º Hungría 11º (+1 vuelta) 8º Países Bajos 3º 12º (+13.8) Italia 10ª 14º (+18,5) Azerbaiyán 10º (+5.7) 5º Singapur 11º 15º (+9.8) Estados Unidos 16º (+19.3) 11º México 13º Abandono Brasil 8º (+0.2) 7º Las Vegas 6º 14º (+1 vuelta) Qatar 18º (+2 vueltas) 9º Abu Dhabi 17º 18º (+3.3)

Cara a cara en carreras sprint 4-1 Hadjar Lawson Miami 10º 13º (+1.5) Bélgica 8º 10º (+3.8) Estados Unidos 12º (+1.4) 9º Brasil 10º 6º (+13.5) Qatar 9º 14º (+8.7)

Cara a cara en carrera 1-1 Hadjar Tsunoda Melbourne Abandono 12º Shanghai 11º 16º (+1 Vuelta)

Cara a cara en carreras sprint 0-1 Hadjar Tsunoda Shanghai 13º (+20.1) 6º

Williams

Cara a cara en carrera 14:9 Albon (8º en el mundial) Sainz (9º en el mundial) Melbourne 5º Abandono Shanghai 7º 10º (+20.0) Suzuka 9º 14º (+33.8) Sakhir 12º Abandono Yeda 9º (+1.9) 8º Miami 5º 9º (+12.5) Imola 5º 8º (+5.0) Montecarlo 9º 10º (+3.4) Barcelona Abandono 14º Canadá Abandono 10º Austria Abandono Abandono Gran Bretaña 8º 12º (+12.5) Bélgica 6º 18º (+52.1) Hungría 15º (+4.8) 14º Países Bajos 5º 13º (+11.0) Italia 7º 11º (+14.0) Azerbaiyán 13º (+53.7) 2º Singapur 14º (+14.6) 10º Estados Unidos 14º Abandono México 12º Abandono Brasil 11º 13º (+1.2) Las Vegas Abandono 5º Qatar 11º (+44.3) 3º Abu Dhabi 16º (+8.2) 13º

Cara a cara en carreras sprint 2-4 Albon Sainz Shanghai 11º 17º (+12.1) Miami 11º Abandono Bélgica 16º (+16.0) 6º Estados Unidos 6º (+1.8) 3º Brasil 17º (+16.5) 14º Qatar 10º (+1.6) 8º

Sauber

Cara a cara en carrera 11-13 Bortoleto (19º en el mundial) Hülkenberg (11º en el mundial) Melbourne Abandono 7º Shanghai 14º 15º (+9.5) Suzuka 19º (+1.9) 16º Sakhir 18º Descalificado Yeda 18º (+14.7) 15º Miami Abandono 14º Imola 18º (+8.3) 12º Montecarlo 14º 16º (+3.1) Barcelona 12º (+12.3) 5º Canadá 14º (+1 Vuelta) 8º Austria 8º 9º (+5.8) Gran Bretaña Abandono 3º Bélgica 9º 12º(+17.2) Hungría 6º 13º (+1 vuelta) Países Bajos 15º (+1.8) 14º Italia 8º Abandono Azerbaiyán 11º 16º (+12.6) Singapur 17º 20º (+2.3) Estados Unidos 19º (+1 vuelta) 8º México 10º Abandono Brasil Abandono 9º Las Vegas Abandono 7º Qatar 13º Abandono Abu Dhabi 11º (+2.0) 9º

Cara a cara en carreras sprint 4-2 Bortoleto Hülkenberg Shanghai 18º 19º (+2,7) Miami 15º (+3,5) 9º Bélgica 9º 18º (+10.7) Estados Unidos 11º 13º (+1.0) Brasil Abandono 15º Qatar 11º 16º (+6.7)