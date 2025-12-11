Todos

Resultados
Fórmula 1

¿Qué piloto ganó a su compañero? El cara a cara en carrera en la F1 2025

Mira cómo es el conteo cara a cara entre compañeros de equipo de la F1 2025 en carrera y carrera sprint, qué piloto le ganó a su compañero en cada escudería.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Bryn Lennon - Getty Images

A menudo se dice que el compañero de un piloto de F1 es su mayor rival, porque ambos disfrutan del mismo coche y por tanto la comparativa es más fiel que respecto a un piloto con otro monoplaza. Por ello, en Motorsport.com repasamos cómo es el contador de los pilotos de F1 2025 en carrera y en las carreras sprint, sin más ánimo que el de reflejar los resultados.

Somos conscientes de que la mala suerte juega su papel en algunos marcadores, pero no se puede explicar eso en las tablas de posiciones y distancias.

Acabada la temporada 2025, mira cómo quedó el cara a cara entre compañeros de equipo en carrera.

Y para después:

Comparación entre compañeros en carrera y carrera sprint en la F1 2025

United Kingdom McLaren

 

Cara a cara en carrera

13-10

United Kingdom Norris (1º en el mundial)

Australia Piastri (3º en el mundial)

Australia

Melbourne

 1º

 9º (+20.4)

China

Shanghai

 2º (+9.7)

Japan

Suzuka

 3º (+0.7)

Bahrain

Sakhir

 3º (+16.3)

Saudi Arabia

Yeda

 4º (+9.2)

United States

Miami

 2º (+4.6)

Italy

Imola

 3º (+6.8)

Monaco

Montecarlo

 3º (+3.7)
Spain

Barcelona

 2º (+2.5)

Canada

Canadá

 18º (+4 Vueltas)
Austria

Austria

 2º (+2.7) 

United Kingdom

Gran Bretaña

 2º (+6.8) 

Belgium

Bélgica

  2º (+3.4)

Hungary

Hungría

  1º 2º (+0,7)
Netherlands

Países Bajos

 Abandono

Italy

Italia

Azerbaijan

Azerbaiyán

 Abandono

Singapore

Singapur

 4º (+2.1)

United States

Estados Unidos

 5º (+21.6)

Mexico

México

  1º 5º (+42.0)

Brazil

Brasil

  1º 5º (+15.7)

United States

Las Vegas

  Descalificado Descalificado

Qatar

Qatar

 4º (+15.3) 

United Arab Emirates

Abu Dhabi

  3º (+3.9)

 

Cara a cara en carreras sprint

2-3

United Kingdom Norris

Australia Piastri

China

Shanghai

 8º (+16.6)

United States

Miami

 2º (+0.7)

Belgium

Bélgica

  3º (+0.7)

United States

Estados Unidos

  Abandono  Abandono 

Brazil

Brasil

  Abandono

Qatar

Qatar

 3º (+6.2)

Italy Ferrari

 

Cara a cara en carrera

18-3

Monaco Leclerc (5º en el mundial)

United Kingdom Hamilton (6º en el mundial)

Australia

Melbourne

10º (+2.6)

China

Shanghai

Descalificado

Descalificado

Japan

Suzuka

7º (+13.1)

Bahrain

Sakhir

5º (+8.3)

Saudi Arabia

Yeda

7º (+31.0)

United States

Miami

8º (+3.1)

Italy

Imola

 6º (+6.4)

Monaco

Montecarlo

 5º (+48.3)

Spain

Barcelona

 6º  (+5,1)

Canada

Canadá

 6º (+7.3)

Austria

Austria

 3º  4º (+9.2)

United Kingdom

Gran Bretaña

 14º (+44.7) 

Belgium

Bélgica

 7º (+20.5) 

Hungary

Hungría

 12º (+1 vuelta) 
Netherlands

Países Bajos

 

  Abandono  Abandono

Italy

Italia

  4º 6º (+11.8)

Azerbaijan

Azerbaiyán

  9º (+0.5)

Singapore

Singapur

  8º 8º (+39.3)

United States

Estados Unidos

  3º 4º (+13.1)

Mexico

México

  2º 8º (+26.1)

Brazil

Brasil

  Abandono  Abandono

United States

Las Vegas

 8º (+28.7)

Qatar

Qatar

 12º (+20.9)

United Arab Emirates

Abu Dhabi

 8º (+49.4)

 

Cara a cara en carreras sprint

3-3

Monaco Leclerc

United Kingdom Hamilton

China

Shanghai

 5º (+12,2)

United States

Miami

 Sin poder salir  3º

Belgium

Bélgica

  15º (+20.0)

United States

Estados Unidos

  5º (+0.6)

Brazil

Brasil

 5º  7º (+2.2)

Qatar

Qatar

  13º 17º (+11.0)

Austria Red Bull

 

Cara a cara en carrera

21-1

Netherlands Verstappen (2º en el mundial)

Japan Tsunoda (17º en el mundial)

Japan

Suzuka

12º (+58,4)

Bahrain

Sakhir

9º (+10,7)

Saudi Arabia

Yeda

Abandono

United States

Miami

10º (+34,5)

Italy

Imola

10º (+26,4)

Monaco

Montecarlo

17º (+2 Vueltas)
Spain

Barcelona

10º

 13º (+7,0)

Canada

Canadá

12º (+1 Vuelta)

Austria

Austria

Abandono

 16º

United Kingdom

Gran Bretaña

15º (+1 Vuelta) 

Belgium

Bélgica

 4º

 13º (+53,7)

Hungary

Hungría

9º 

 17º (+1 Vuelta)
Netherlands

Países Bajos

2º 

 9º (+12.3)

Italy

Italia

1º 

 13º (+1:20.7)

Azerbaijan

Azerbaiyán

 1º

 6º (+33,8)

Singapore

Singapur

12º (+1 vuelta)

United States

Estados Unidos

 1º

 7º (+52.7)

Mexico

México

 3º

 11º (+48.0)

Brazil

Brasil

 3º

 17º (+58.4)

United States

Las Vegas

 1º

 12º (+87)

Qatar

Qatar

 1º

 10º (+61.8)

United Arab Emirates

Abu Dhabi

 1º

 14º (+1:23.7)

 

Cara a cara en carreras sprint

4-1

Netherlands Verstappen

Japan Tsunoda

United States

Miami

 17º (+6.9)

Belgium

Bélgica

 11º (+24.6) 

United States

Estados Unidos

   7º (+2.9)

Brazil

Brasil

  4º 13º (+34.0)

Qatar

Qatar

  4º 5º (+10.3)

 

Cara a cara en carrera

2-0

Netherlands Verstappen

New Zealand Lawson

Australia

Melbourne

Abandono

China

Shanghai

12º (+64,5)

 

Cara a cara en carreras sprint

1-0

Netherlands Verstappen

New Zealand Lawson

China

Shanghai

 14º (+35,1)

Germany Mercedes

 

Cara a cara en carrera

3-21

 

Italy Antonelli (7º en el mundial)

United Kingdom Russell (4º en el mundial)

Australia

Melbourne

4º (+1.7)

China

Shanghai

6º (+42.7)

Japan

Suzuka

6º (+1.3)

 5º

Bahrain

Sakhir

11º (+32.5)

 2º

Saudi Arabia

Yeda

6º (+7.5)

 5º

United States

Miami

6º (+17.9)

Italy

Imola

Abandono

Monaco

Montecarlo

18º (+1 Vuelta)

11º
Spain

Barcelona

Abandono

Canada

Canadá

3º (+1.0)

Austria

Austria

Abandono

United Kingdom

Gran Bretaña

Abandono

10º

Belgium

Bélgica

16º (+51.9)

 5º

Hungary

Hungría

10º (+1 Vuelta)

 3º
Netherlands

Países Bajos

16º (+16.4)

 4º

Italy

Italia

9º (+26.9)

 5º

Azerbaijan

Azerbaiyán

4º (+7.2)

Singapore

Singapur

5º (+33.7)

United States

Estados Unidos

13º (+41.8)

 6º

Mexico

México

  7º (+2.4)

Brazil

Brasil

 4º (+4.9)

United States

Las Vegas

 3º (+6.9)

Qatar

Qatar

 5º

6º (+20.3)

United Arab Emirates

Abu Dhabi

15º (+35.8) 

 

Cara a cara en carreras sprint

1:5

Italy Antonelli

United Kingdom Russell

China

Shanghai

 7º (+11,5)

United States

Miami

 7º(+2,5)  4º

Belgium

Bélgica

 17º (+6.0) 12º 

United States

Estados Unidos

 8º (+3.8) 2º 

Brazil

Brasil

 3º (+1.4) 

Qatar

Qatar

  6º (+12.4)

United Kingdom Aston Martin

 

Cara a cara en carrera

16-8

Spain Alonso (10º en el mundial)

Canada Stroll (16º en el mundial)

Australia

Melbourne

Abandono

China

Shanghai

Abandono

Japan

Suzuka

11º

20. (+1 Vuelta)

Bahrain

Sakhir

15º

17º (+5,1)

Saudi Arabia

Yeda

11º

16º (+1 Vuelta)

United States

Miami

15º

16º (+4,2)

Italy

Imola

11º

15º (+5,7)

Monaco

Montecarlo

 Abandono

15º
Spain

Barcelona

 

 Sin poder salir

Canada

Canadá

 17º (+1 Vuelta)

Austria

Austria

 14º (+33.0)

United Kingdom

Gran Bretaña

 9º (+5.3) 

Belgium

Bélgica

 17º (+8,1)  14º

Hungary

Hungría

 7º (+9.1) 
Netherlands

Países Bajos

  8º (+2.2)

Italy

Italia

 Abandono  18º

Azerbaijan

Azerbaiyán

 15º  17º (+17.7)

Singapore

Singapur

 13º (+1 vuelta) 

United States

Estados Unidos

  10º 12º (+4.7)

Mexico

México

  Abandono 14º

Brazil

Brasil

  14º 16º (+2.5)

United States

Las Vegas

  11º Abandono

Qatar

Qatar

  7º 17º (+2 vueltas)

United Arab Emirates

Abu Dhabi

  6º 10º (+12.0)

 

Cara a cara en carreras sprint

2-3

Spain Alonso

Canada Stroll

China

Shanghai

 10º (+13,3)

United States

Miami

 Abandono  5º

Belgium

Bélgica

 14º (+2.5)  13º

United States

Estados Unidos

 Abandono Abandono 

Brazil

Brasil

  9º (+5.6)

Qatar

Qatar

  7º 19º (+53.4)

France Alpine

 

Cara a cara en carrera

11:7

France Gasly (18º en el mundial)

Argentina Colapinto (20º en el mundial)

Italy

Imola

13º

16º (+2.0)

Monaco

Montecarlo

 Abandono

13º
Spain

Barcelona

 15º (+13.5)

Canada

Canadá

 15º (+0.9) 13º

Austria

Austria

 13º 15º (+9.6) 

United Kingdom

Gran Bretaña

 Sin empezar

Belgium

Bélgica

 10º  19º (+22.5)

Hungary

Hungría

 19º (+9.0)  18º
Netherlands

Países Bajos

 17º (+9.1) 11º 

Italy

Italia

 16º 17º 

Azerbaijan

Azerbaiyán

 18º 19º (+2.5) 

Singapore

Singapur

 19º (+4.6)  16º

United States

Estados Unidos

 19º (+3.7)  17º

Mexico

México

 15º 16º (+0.2) 

Brazil

Brasil

 10º  15º (+3.8)

United States

Las Vegas

  13º 15º (+1 vuelta)

Qatar

Qatar

  16º (+1.5) 14º

United Arab Emirates

Abu Dhabi

  19º 20º (+2.0)

 

Carrera Sprint

2-1

France Gasly

Argentina Colapinto

Belgium

Bélgica

 Abandono 19º 

United States

Estados Unidos

 10º  14º (+2.9)

Brazil

Brasil

  Abandono

Qatar

Qatar

  18º 20º (+11.3)

 

Cara a cara en carrera

5-1

France Gasly

Australia Doohan

Australia

Melbourne

11º

Abandono

China

Shanghai

Descalificado

13º

Japan

Suzuka

13º

 15º (+19,2)

Bahrain

Sakhir

 7º

 13º (+21,8)

Saudi Arabia

Yeda

Abandono 

 17º

United States

Miami

13º

 Abandono

 

Cara a cara en carreras sprint

1-1

France Gasly

Australia Doohan

China

Shanghai

 12º 20. (+20,6)

United States

Miami

 8º  16º (+3,9)

United States Haas

 

Cara a cara en carrera

12-12

 

France Ocon (15º en el mundial)

United Kingdom Bearman (13º en el mundial)

Australia

Melbourne

13º

14º (+7.2)

China

Shanghai

8º (+11.3)

Japan

Suzuka

 18º (+28.9) 10º

Bahrain

Sakhir

 10º (+3.4)

Saudi Arabia

Yeda

 14º (+20.5) 13º

United States

Miami

 12º Abandono

Italy

Imola

 Abandono 17º

Monaco

Montecarlo

 12º (+1 vuelta)

Spain

Barcelona

 16º 17º (+4,9)

Canada

Canadá

 11º (+2,2)

Austria

Austria

 10º 11º (+14.9)

United Kingdom

Gran Bretaña

 13º (+5.2)
 11º

Belgium

Bélgica

 15º (+12.9)  11º

Hungary

Hungría

 16º Abandono 
Netherlands

Países Bajos

  10º (+5.0)

Italy

Italia

 15º (+1 vuelta)  12º

Azerbaijan

Azerbaiyán

 14º (+9.3)  12º

Singapore

Singapur

 18º (+1 vuelta)  9º

United States

Estados Unidos

 15º (+18.0) 9º 

Mexico

México

 9º (+34.5)  4º

Brazil

Brasil

 12º (+25.0)  6º

United States

Las Vegas

 10º (+9.9) 

Qatar

Qatar

 15º Abandono 

United Arab Emirates

Abu Dhabi

 17º 12º (+11.3) 

 

Cara a cara en carreras sprint

3-3

 

France Ocon

United Kingdom Bearman

China

Shanghai

 16º (+0.5) 15º

United States

Miami

 12º 14º (+0.2)

Belgium

Bélgica

 5º  7º (+4.8)

United States

Estados Unidos

 Abandono  15º

Brazil

Brasil

  11º 12º (+5.3)

Qatar

Qatar

  15º (+4.3) 12º

Italy Racing Bulls

 

Cara a cara en carrera

14-7

France Hadjar (12º en el mundial)

New Zealand Lawson (14º en el mundial)

Japan

Suzuka

17º (+45.6)

Bahrain

Sakhir

14º

16º (+8.1)

Saudi Arabia

Yeda

10º

12º (+11.4)

United States

Miami

11º

Abandono

Italy

Imola

14º (+8.9)

Monaco

Montecarlo

8º (+1.7)

Spain

Barcelona

11º (+9.5)

Canada

Canadá

16º

Abandono

Austria

Austria

12º (+1 vuelta)

United Kingdom

Gran Bretaña

Abandono

Abandono

Belgium

Bélgica

20º (+1 vuelta)

Hungary

Hungría

11º (+1 vuelta)

Netherlands

Países Bajos

 

12º (+13.8)

Italy

Italia

10ª

 

14º (+18,5)

Azerbaijan

Azerbaiyán

 

10º (+5.7)

Singapore

Singapur

 11º

15º (+9.8)

United States

Estados Unidos

 16º (+19.3)

11º

Mexico

México

 13º

Abandono

Brazil

Brasil

 8º (+0.2)

United States

Las Vegas

 14º (+1 vuelta)

Qatar

Qatar

18º (+2 vueltas)

 9º

United Arab Emirates

Abu Dhabi

17º

18º (+3.3) 

 

Cara a cara en carreras sprint

4-1

France Hadjar

New Zealand Lawson

United States

Miami

 10º 13º (+1.5)

Belgium

Bélgica

 8º  10º (+3.8)

United States

Estados Unidos

  12º (+1.4)

Brazil

Brasil

  10º 6º (+13.5)

Qatar

Qatar

 9º  14º (+8.7)

 

Cara a cara en carrera

1-1

France Hadjar

Japan Tsunoda

Australia

Melbourne

Abandono

12º

China

Shanghai

11º

 16º (+1 Vuelta)

 

Cara a cara en carreras sprint

0-1

France Hadjar

Japan Tsunoda

China

Shanghai

 13º (+20.1)

United Kingdom Williams

 

Cara a cara en carrera

14:9

Thailand Albon (8º en el mundial)

Spain Sainz (9º en el mundial)

Australia

Melbourne

Abandono

China

Shanghai

10º (+20.0)

Japan

Suzuka

 9º

14º (+33.8)

Bahrain

Sakhir

 12º

Abandono

Saudi Arabia

Yeda

 9º (+1.9)

United States

Miami

 9º (+12.5)

Italy

Imola

 8º (+5.0)

Monaco

Montecarlo

 10º (+3.4)

Spain

Barcelona

 Abandono 14º

Canada

Canadá

 Abandono 10º

Austria

Austria

 Abandono Abandono

United Kingdom

Gran Bretaña

 12º (+12.5)

Belgium

Bélgica

 18º (+52.1)

Hungary

Hungría

 15º (+4.8) 14º
Netherlands

Países Bajos

 13º (+11.0) 

Italy

Italia

 11º (+14.0) 

Azerbaijan

Azerbaiyán

  13º (+53.7)

Singapore

Singapur

  14º (+14.6) 10º

United States

Estados Unidos

 14º  Abandono

Mexico

México

 12º   Abandono

Brazil

Brasil

 11º 13º (+1.2) 

United States

Las Vegas

 Abandono 

Qatar

Qatar

  11º (+44.3)

United Arab Emirates

Abu Dhabi

  16º (+8.2) 13º

 

Cara a cara en carreras sprint

2-4

Thailand Albon

Spain Sainz

China

Shanghai

 11º 17º (+12.1)

United States

Miami

  11º Abandono

Belgium

Bélgica

  16º (+16.0)

United States

Estados Unidos

 6º (+1.8)  3º

Brazil

Brasil

 17º (+16.5) 14º 

Qatar

Qatar

 10º (+1.6)

Switzerland Sauber

 

Cara a cara en carrera

11-13

Brazil Bortoleto (19º en el mundial)

Germany Hülkenberg (11º en el mundial)

Australia

Melbourne

Abandono

China

Shanghai

14º

 15º (+9.5)

Japan

Suzuka

 19º (+1.9) 16º

Bahrain

Sakhir

 18º Descalificado

Saudi Arabia

Yeda

 18º (+14.7) 15º

United States

Miami

 Abandono 14º

Italy

Imola

 18º (+8.3) 12º

Monaco

Montecarlo

 14º 16º (+3.1)

Spain

Barcelona

 12º (+12.3)

Canada

Canadá

 14º (+1 Vuelta)

Austria

Austria

 9º (+5.8)

United Kingdom

Gran Bretaña

 Abandono

Belgium

Bélgica

  12º(+17.2)

Hungary

Hungría

  13º (+1 vuelta)
Netherlands

Países Bajos

  15º (+1.8) 14º

Italy

Italia

  8º Abandono

Azerbaijan

Azerbaiyán

 

  11º 16º (+12.6)

Singapore

Singapur

 17º  20º (+2.3)

United States

Estados Unidos

  19º (+1 vuelta)

Mexico

México

 10º   Abandono

Brazil

Brasil

   Abandono

United States

Las Vegas

 Abandono

Qatar

Qatar

 13º Abandono

United Arab Emirates

Abu Dhabi

 11º (+2.0)

 

Cara a cara en carreras sprint

4-2

Brazil Bortoleto

Germany Hülkenberg

China

Shanghai

 18º 19º (+2,7)

United States

Miami

 15º (+3,5)

Belgium

Bélgica

 18º (+10.7) 

United States

Estados Unidos

  11º 13º (+1.0)

Brazil

Brasil

  Abandono 15º

Qatar

Qatar

 11º 16º (+6.7)
Jose Carlos de Celis
© 2025 Motorsport Network

