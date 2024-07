Stella y cómo un error de Piastri le pudo costar la victoria en Spa F1

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, cree que el error de Oscar Piastri en la última parada en boxes del Gran Premio de Bélgica 2024 F1 fue "costoso" ya que terminó a un segundo de la victoria.

El piloto australiano quería su segunda victoria consecutiva en la F1 tras lograr su primer triunfo en Hungría. Pero al hacer su segunda y última parada, se pasó de frenada en su pitbox y obligó a sus mecánicos a moverse ligeramente, lo que provocó una pérdida de tiempo que le costó varias segundos, ya que su parada duró 4,4s, cuando lo habitual suele ser entre 2s y 2.5s.

Eso hizo que Piastri cayese por detrás del Ferrari de Charles Leclerc al salir de boxes y, en última instancia, desgastase sus neumáticos para alcanzar al Mercedes de Lewis Hamilton.

Después de pegarse a la parte trasera del siete veces campeón del mundo, que era segundo por detrás de su compañero de equipo George Russell, ya no pudo atacar a ninguno de los dos Mercedes. Stella cree que el error en la parada en boxes fue fundamental.

"Como Oscar dijo inmediatamente por radio, 'disculpas por el pitstop', porque creo que él mismo se dio cuenta de que ese fallo podría haber sido costoso".

"Potencialmente, también habría terminado detrás de Hamilton, pero quizá podría haber atacado. Así que creo que esa pérdida de 1,5 o 2s en la parada en boxes al final resultó ser bastante costosa".

"Tenemos que trabajar con los pilotos para que, incluso en los momentos más tensos, no se pasen la posición de pitstop porque puede ser muy costoso, creo que ya pasó algo así en Silverstone", dijo.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

A pesar de ese error, Piastri demostró estar en un gran estado de forma durante toda la carrera, siempre por delante de su compañero de equipo Lando Norris y luchando por el podio desde el principio.

Fue capaz de mantener la velocidad con los diferentes compuestos de neumáticos que utilizó en cada tanda, algo con lo que había tenido problemas en sus inicios en la Fórmula 1.

Cuando se le dijo que ésta había sido una de sus mejores carreras desde que llegó a la categoría, Piastri recordó su pasada de frenada en boxes y bromeo: "No estoy seguro de que mi jefe esté de acuerdo con eso, pero sí, creo que ha sido una carrera muy buena".

"Creo que adelantar a Charles no fue fácil y creo que si no lo hubiera conseguido en esa vuelta, probablemente me habría quedado atascado ahí durante mucho tiempo. Fue un momento muy importante para la carrera. Creo que el ritmo era muy bueno. Me he sentido muy bien este finde".

"Incluso el viernes, el ritmo parecía muy bueno. Me arrepiento un poco de no haber hecho una mejor clasificación. Pero creo que ha sido un gran fin de semana y quizá una de mis mejores carreras", concluyó el piloto de McLaren.