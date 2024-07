McLaren F1 tomará una decisión en verano sobre el estatus de Norris

El máximo responsable de McLaren discutirá durante el verano si dará prioridad a Lando Norris en el intento de la escudería de ganar el título de pilotos. Eso se produce después de que el equipo ordenara al británico intercambiar las posiciones con su compañero, Oscar Piastri, durante el final del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1, y esa victoria del australiano supuso que siete puntos no fueran a la cuenta del principal perseguidor de Max Verstappen.

Si el inglés hubiera estado en lo más alto del podio, la diferencia entre ambos sería de 69 unidades, y el director ejecutivo de la firma, Zak Brown, aseguró que hablará sobre el estatus que tienen con el director de la escudería, Andrea Stella: "En última instancia, será decisión de Andrea [Stella]. Queremos superar la primera mitad de la temporada, y ver dónde terminamos este fin de semana".

"Creo que el campeonato de constructores, aunque no va a ser fácil, está al alcance de la mano", dijo a Sky Sports F1. "Creo que el reto en el campeonato de pilotos es que los días malos de Max [Verstappen] son los segundos y terceros lugares, por lo que [es difícil] hacer el mismo recorte que hacemos en el de constructores porque Sergio Pérez está sufriendo en este momento, aunque sabemos de lo que es capaz, eso será algo que creo que discutiremos durante las vacaciones de verano".

El estadounidense no estuvo en el trazado de Hungaroring para la carrera y dijo que nunca dudó de que Lando Norris no devolvería el puesto a Oscar Piastri a pesar de las súplicas desesperadas del ingeniero de carrera del británico en las últimas vueltas: "Conozco a Lando [Norris] muy bien, así que no tenía ninguna duda de que iba a pasar. Creo que lo dejamos demasiado tiempo porque eran libres para correr, y si hubiera hecho ese cambio de posición de inmediato, habrían tenido 21 vueltas por delante".

"Una parte de mí se alegró de que no compitieran, porque me habría comido las uñas durante 21 vueltas", aseguró Zak Brown. "Creo que al final todo salió bien. Aprendimos algunas cosas, mejoramos la comunicación entre nosotros para ser más claros, pero al final todo salió bien".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!