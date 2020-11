"Schumacher y Hamilton comparten un talento divino"

Hamilton consiguió su séptimo título el pasado domingo tras una conducción sensacional en el GP de Turquía, que le permitió ganar después de pasar un comienzo complicado en condiciones de pista mojada.

Brawn fue parte de todos los campeonatos ganados por Schumacher en su papel de director técnico de Benetton y Ferrari, y también fue fundamental para la llegada de Hamilton a Mercedes, antes de trabajar con él en su primera temporada en el equipo en 2013.

"Mi más sincera enhorabuena para Lewis", escribió Brawn en su columna habitual en la web de la F1. "Demostró por qué es un talento tan excepcional. Fue la perfecta demostración de lo que es: un siete veces campeón del mundo, igualando el récord de Michael".

"Es el tipo de dominio que en la trayectoria en el deporte motor de la mayoría de la gente, solo se ve una vez. He tenido la suerte de verlo dos veces. He tenido la suerte de trabajar tanto con Lewis como con Michael. Son personajes diferentes, lo cual es maravilloso, ya que no quieres personajes metronómicos en la F1".

"Lewis es diferente a Michael en la forma en que enfocan las cosas. Pero en el fondo, ambos tienen un talento divino".

Brawn señaló que la victoria en el GP de Turquía, conseguida en tan difíciles circunstancias, fue la perfecta demostración de la capacidad de Hamilton para superar la adversidad.

"Siempre escucho los comentarios de Lewis durante la carrera en la radio del equipo, sugiriendo que las cosas no van bien, lo que siempre es entretenido", dijo Brawn. "Pero él siempre cumple".

"En Turquía, a pesar de que su equipo Mercedes tuvo problemas por mantener el ritmo todo el fin de semana sobre una superficie resbaladiza en condiciones de frío, se mantuvo paciente en la carrera, hizo estrategias y apretó cuando fue necesario. Hizo que los neumáticos funcionaran cuando nadie más pudo".

"El domingo no fue una victoria fácil. No puso el coche en la pole y se alejó. Fue un fin de semana complicado para él, en cuanto al clima, las condiciones y la pista".

"Claramente, inicialmente las cosas no estaban del lado de Mercedes, pero bajaron la cabeza y pensaron en ello. Remontó desde más atrás en la parrilla. Gana cuando no tiene oposición, y también cuando se le presenta un gran reto".

Brawn enfatizó lo bien que el equipo de Mercedes trabaja con Hamilton: "Es difícil encontrar una debilidad en el armario de Lewis. A veces parece que se emociona en la radio, pero el equipo sabe cómo manejarlo gracias a la calma de su ingeniero, Pete Bonnington".

"Bono no se asusta por nada de lo que dice Lewis y tiene una gran respuesta cuando se emociona demasiado. Todos en ese equipo trabajan tan bien juntos. En este momento, está en la cima de su carrera. Y no sé cuándo empezará a bajar su rendimiento".