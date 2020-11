Victoria y mundial de Hamilton en un increíble GP de Turquía

Lewis Hamilton se proclamó heptacampeón del mundo de Fórmula 1, igualando el récord de Michael Schumacher, y lo hizo a lo grande, con una victoria en el GP de Turquía, en una carrera caótica. Pese a que durante todo el fin de semana no se le había visto, evitó los problemas que tuvieron otros y, según se fue secando la pista, avanzó y avanzó hasta el triunfo el día en el que se convertía en el piloto más laureado de todos los tiempos.

El chaparrón que cayó sobre el circuito de Estambul hizo que toda la carrera fuera sobre mojado, aunque no llovió durante las 58 vueltas. Y pese a que controló la primera mitad de la prueba, Lance Stroll se diluyó en la segunda mitad y pasó de primero a noveno en meta.

Su compañero Checo Pérez sí mantuvo la segunda posición y logró su noveno podio en Fórmula 1, por delante de los Ferrari, aunque un final de infarto estuvo a punto de cambiarlo todo. En ese último giro, Charles Leclerc adelantó al mexicano, pero luego se pasó y Vettel lo aprovechó para dar cuenta de su compañero y ser tercero, con el monegasco cuarto.

El alemán brilló ganando hasta ocho posiciones en la primera vuelta y protagonizó grandes luchas con Hamilton y Verstappen en su mejor carrera de la temporada, con su primer podio de 2020. Acabó a solo tres décimas de Pérez.

Con buen ritmo y su habitual capacidad de maximizar sus opciones, Carlos Sainz acabó quinto, con la sensación de que con un par de curvas más podría haber pasado a Leclerc. Terminó muy por delante de un Verstappen que antes de empezar era favorito pero que tras una mala salida y dos trompos solo pudo ser sexto.

Completaron los puntos Albon (también optó al triunfo, pero falló), Norris, Stroll y Daniel Ricciardo, que cerró el top 10.

Otra carrera de las que enamoran, y ya van varias en los últimos tiempos ¡ay con un par de retoques lo que sería de esta categoría!

Resultados del GP de Turquía 2020 de Fórmula 1

Disfruta con las fotos del GP de Turquía 2020 de F1 antes de leer el resumen de la carrera

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 y Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 chocan al inicio 1 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 al inicio 2 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 3 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, mv, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Kevin Magnussen, Haas VF-20 al inicio 4 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 5 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 6 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43 pasa a Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 7 / 27 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, en la vuelta de formación 8 / 27 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 9 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 al inicio 10 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 al inicio 11 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 al inicio 12 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 13 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 y Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 chocan al inicio 14 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 15 / 27 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Kevin Magnussen, Haas VF-20, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, al inicio 16 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 17 / 27 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 pit stop 18 / 27 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 19 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mecánicos e ingenieros en la parrilla 20 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Solo Turk F-16C Falcon de la Fuerza Aérea Turca pasa por el circuito 21 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images EL monoplaza de Alex Albon, Red Bull Racing RB16 22 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Casco de Lance Stroll, Racing Point, protegido de la lluvia 23 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 24 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 25 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 26 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 27 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Salida caótica y los Racing Point al frente

Verstappen se quedó completamente clavado, viendo cómo le iban pasando todos los coches. También salió mal su compañero Albon, por lo que Hamilton y los Renault llegaron prácticamente juntos a la primera curva. Ahí, Lewis y Ricciardo se tocaron levemente, y el australiano golpeó a su compañero Ocon, que a su vez hizo trompear a Bottas, quien cayó a la última plaza.

Los Racing Point habían hecho muy buena salida, con Lance Stroll al frente y Pérez aupándose a la segunda posición. Mientras tanto, Sebastian Vettel avanzaba por la parrilla, ganando una plaza tras otra, colocándose por delante de Verstappen, cuarto. Y aún en la primera vuelta, Hamilton se salió de pista, lo que aprovecharon Vettel, Verstappen y Albon para superarle, dejando al británico sexto y virtualmente campeón.

Sainz había aprovechado los primeros incidentes para ser noveno, alcanzando rápidamente la zona de puntos. Por delante, liderando el pelotón sin el spray de ningún coche, Stroll y Pérez se escapaban.

Vettel, que había ganado ocho posiciones desde la salida, se mantuvo en la tercera plaza, impidiendo el avance de un Verstappen que poco a poco se iba desesperando viendo cómo los líderes se le iban a más de 15 segundos.

Llegan las paradas para montar intermedios en Turquía y Hamilton se acerca

Carlos Sainz aprovechó una salida de pista de Raikkonen para robarle el octavo lugar en la vuelta 6. Charles Leclerc abrió el turno de paradas para montar intermedios y Vettel lo hizo en la 9, como Hamilton, que empezaba a hacer vueltas rápidas.

Lance Stroll entró también a por intermedios en la vuelta 10, Pérez sufrió un lento pitstop en la 11 y Verstappen entró en la vuelta 12, también con una parada muy mejorable que le permitió adelantar a Vettel, pero no a Checo.

Albon, sin parar, era primero, pero entró al siguiente giro y la carrera se estabilizó con Stroll en cabeza, Pérez segundo justo por delante de Verstappen y Vettel defendiéndose de un Hamilton que tenía más ritmo pero no encontraba el hueco.

Coche de seguridad virtual y batallas decisivas en Turquía

Antonio Giovinazzi, que había sufrido un accidente en la vuelta de camino a la parrilla media hora antes de empezar la carrera, se convirtió en el primer abandono cuando tuvo que estacionar su Alfa Romeo. Eso hizo aparecer un Virtual Safety Car que dio aire a Pérez frente a Verstappen y a Vettel ante Hamilton.

Cuando la carrera se reanudó, Hamilton trató de pasar a Vettel y se salió ligeramente, lo que aprovechó Albon para adelantarle. Luego, el de Red Bull dio cuenta de Vettel, y fue cuarto, con un gran ritmo.

Delante de ese trío, Verstappen se lanzó al ataque de Pérez, pero el mexicano no se arrugó y Max se marcó un espectacular trompo que le hizo no solo no alcanzar la segunda plaza, sino también ver cómo le adelantaban Albon, Vettel y Hamilton. Viendo cómo la victoria se le esfumaba, el holandés entró en boxes, y volvió a la pista ocho, detrás de Sainz.

Carrera estabilizada, y DRS permitido... y Hamilton al podio

Alex Albon se acercó a Pérez, y los dos llevaban mejor ritmo que el líder, un Stroll que comenzaba a sufrir y ya veía a sus rivales por el triunfo acercarse a menos de cuatro segundos. Detrás de ellos, sin Verstappen y con aire limpio, Vettel también aligeró el paso por delante de un Hamilton que parecía dejar espacio para cuidar sus neumáticos.

En la vuelta 30, dirección de carrera anunció que se permitía el uso del DRS. Leclerc hizo su segunda parada, pero volvió a montar intermedios. Sainz adelantó a Ricciardo en la vuelta 33, antes de que el australiano también entrara a poner los Pirelli verde.

Vettel entró, pero sus opciones se arruinaron con una lenta parada que le dejó detrás de Verstappen. Casi a la vez, Albon trompeaba, y Hamilton ya se colocaba tercero.

Los Racing Point se diluyen por completo, Sainz y Leclerc avanzan

Mientras Hamilton veía cada vez más accesibles a los Racing Point, Pérez se acercó a menos de un segundo de Stroll, al que el equipo paró en la vuelta 37, demasiado tarde. De hecho, Lance perdió plaza con Verstappen, y con ello el liderato.

Hamilton adelantó a Pérez en pista, y se puso primero, sin haber parado por segunda vez. Vettel y Leclerc adelantaron a Stroll, que caía luego al séptimo puesto cuando le superó Albon y en la vuelta 42 al octavo tras adelantarle Carlos Sainz.

Poco antes de eso, Leclerc conseguía pasar a su compañero y situarse cuarto, y en la vuelta 44 haría lo propio con Verstappen para pisar el podio. Sin gomas, Max hizo su tercera parada y volvió séptimo, por detrás de Sainz.

Con el mejor ritmo, Carlos realizó un gran adelantamiento a Albon, y marcó vuelta rápida.

Un final tranquilo... ¡hasta la última vuelta!

La pista cada vez estaba mejor, y Verstappen pedía a su equipo tener preparados neumáticos slicks. Bottas fue el primero de los grandes nombres en parar, pero no montó gomas de seco, y continuó con intermedios.

Verstappen volvió a hacer otro trompo, y Sainz y Albon se le escaparon. Las radios de los equipos echaban humo, debatiendo si llovería o no. Finalmente las precipitaciones no llegaron, pero eso no impidió que reinara el caos en el último momento.

Charles Leclerc consiguió adelantar a Pérez y parecía encaminarse al segundo puesto, luego se pasó en una curva y no solo el mexicano recuperó posición, sino que Vettel también aprovechó para subir al podio.

Vettel acabó a tres décimas de Pérez, con la sensación de que si la meta estuviera a final de recta, habría sido segundo. Parecido le pasó a un Sainz que terminó quinto, tras Leclerc.