El piloto español de McLaren tuvo otro domingo para olvidar en Spa-Francorchamps, un circuito que está entre sus favoritos, pero que en la Fórmula 1 no le ha ido bien nunca.

El GP de Bélgica de Sainz acabó antes de empezar. En la segunda vuelta de camino a la parrilla, el escape del McLaren MCL35 empezó a echar humo y el madrileño lo devolvió a boxes. Los mecánicos no tuvieron tiempo para repararlo y la carrera comenzó sin él.

"Os podéis imaginar lo poco contento y frustrado que estoy. En la segunda vuelta a parrilla he empezado a oler algo en el coche que olía fatal. He mirado por el retrovisor y el escape echaba mucho humo, luego ha empezado a sonar como si estuviera roto y efectivamente lo estaba", comentó Sainz en los micrófonos de Movistar + F1.

"Creemos que todo lo ha generado un problema en un cilindro del motor… pero no me dejan decirlo".

El primer análisis: Renault no se explica el problema de motor de Sainz; McLaren lo da por muerto

McLaren informó antes de que se apagasen los semáforos que un problema en la unidad de potencia Renault había provocado el fallo del escape, pero no entró en más detalles y aseguró que lo investigará en los próximos días.

Es el segundo contratiempo que tiene Sainz con el propulsor francés, después de que tuviera que cambiarlo antes del GP de España, después de haber sufrido problemas de sobrecalentamiento en Silverstone.

"Sí, es curioso porque este motor iba muy bien, de hecho es la segunda carrera del motor y ya parece que no va a durar mucho", comentó al respecto.

"No estoy contento, es el segundo año consecutivo que no empiezo la carrera aquí en Spa. Es el tercero de mi carrera que no empiezo, porque ya en 2015 me pasó, así que os podéis imaginar que en uno de mis circuitos favoritos, por no decir el favorito, no poder empezar la carrera es muy frustrante".

Ya el próximo fin de semana, Sainz tendrá la oportunidad de resarcirse, tras una gran 7ª posición en la clasificación de este sábado, en el GP de Italia en Monza.

"Esperemos que mejore, lo malo es que no es el primer problema de la temporada, porque llevamos un año que no nos está dejando puntuar, ni mostrar nuestro ritmo, y por lo menos el sábado me desquité con una buena clasificación. Pero hoy no hubo nada que hacer", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en Spa-Francorchamps