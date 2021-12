Sainz: "No me importaría pelear por el Mundial con Alonso el año que viene"

A sus 27 años, Carlos Sainz ya acumula siete temporadas en la Fórmula 1, donde ha pasado por cuatro equipos diferentes. El madrileño ha ido de menos a más y tras debutar con un modesto Toro Rosso en 2015, con el que sumó sus primeros puntos, terminó su primera campaña en Ferrari quinto en el campeonato, solo por detrás de la pareja de Mercedes y Red Bull.

En este tiempo, Sainz ha disputado 140 grandes premios, en los que ha sumado 536,5 puntos. En la penúltima carrera de la temporada en Arabia Saudí, el de Ferrari se convirtió en el piloto con más puntos de la historia sin haber ganado nunca una carrera. Al 2022, el #55 le pide romper esta estadística.

Lee también: Sainz acaba todas las carreras de 2021 y está cerca de un top 5 histórico

"Me encantaría tener esa sensación luchar por una primera victoria, sentir con Ferrari que puedo estar arriba", dijo Sainz durante el tradicional karting navideño organizado por Estrella Galicia 0,0.

"Puestos a pedir, luchar por la primera victoria. Nadie sabe si lo lograremos. Solo pido que el coche sea rápido, que vaya como un cohete para estar arriba, y el resto ya lo pongo yo. Me adapto bien a cualquier monoplaza. He probado el coche de 2022, es muy diferente de pilotar, será duro, muy distinto, no tan cómodo en el balance en curva por ejemplo".

Carlos Sainz, durante el evento en Madrid

Con la entrada del nuevo reglamento se abre una opción para que Ferrari y el resto de las escuderías de mitad de la tabla se reenganchen a la lucha por ganar.

"Todos los equipos tenemos una oportunidad el año que viene de dar un salto y meternos en la pelea. Los mejores seguirán siéndolo. No me importaría estar peleando por el Mundial con Alonso. No sé cuales son los objetivos de Alpine. Cuanto más pilotos batallando, mejor", apuntó.

Sainz logró batir a su compañero Charles Leclerc en la primera temporada juntos, y recalcó que en el conjunto de Maranello no hay un piloto número uno.

"A Ferrari le da igual qué piloto acabe por delante, Leclerc o yo. Lo importante es que haya dos pilotos parejos. En Ferrari no hay ningún piloto líder, se ha demostrado al final de la temporada".

Su buena temporada ha provocado que ya se hable de renovar el contrato con los italianos, que acaba en 2022.

"Tenemos que sentarnos y hablar con calma, poner todas las opciones encima de la mesa y ver cuál es la mas atractiva para mi futuro y para Ferrari. Estoy muy contento aquí, ha sido un inicio idóneo, creo que ambas partes estamos contentos y deberíamos ponernos de acuerdo".

Tras hacer su mejor clasificación en el campeonato, Sainz también valoró el hecho de haber acabado cuarto en la votación de los jefes de equipo de los pilotos que realiza Autosport cada año.

"Ser primero del resto era simbólico, un buen símbolo que al final he podido llevarme. Es un buen dato saber que estás cuarto entre los jefes de equipo. No sé lo serio que se lo toman. Estoy contento por estar bien considerado".

Por último, Sainz desveló algunas curiosidades del tenso podio de Abu Dhabi que compartió con Max Verstappen y Lewis Hamilton.

"No puedo entrar mucho en detalle porque daría muchas exclusivas. Es un entorno privado al que pocos tenemos acceso. Hubo pocas conversaciones entre unos y otros. Cada uno estaba a lo suyo y no me metí. No salió la palabra robo", zanjó.