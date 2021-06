Sainz: "Hemos vuelto a la realidad"

El #55 estuvo lejos del top 10 en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Francia, donde no hubo ningún Ferrari en las posiciones virtuales de puntos.

Luego, Carlos Sainz logró ser octavo, en una FP2 en la que Charles Leclerc también mejoró, ocupando la quinta plaza solo por detrás de los dos primeros equipos y de Fernando Alonso, cuarto.

"Muy simple, en los libres 1 no conseguí una buena vuelta con neumáticos blandos básicamente porque trompeé", comenzó a analizar Sainz.

Ferrari temía que su gran ritmo en circuitos urbanos se perdiera en Francia, y así pareció este viernes, donde las aguas volvieron a su cauce o, al menos, a un panorama general más lógico. Aun así, Sainz se mostró positivo y vio el vaso medio lleno.

"Tuvimos sensaciones decentes con el coche, pero sabíamos que esta pista nos daría algunos problemas y no seríamos tan fuertes como en Mónaco y Bakú”, comentó. Sin embargo, en Ferrari no hay caras largas, solo la seguridad de que este es el nivel del SF21.

"Volvemos a la realidad, pero estamos contentos con el equilibrio del coche. No está lejos del ideal", defendió Carlos.

Como vimos en la primera jornada, los principales equipos rodaron en tandas largas sobre todo con medios y duros, evitando el blando. Sainz lamentó que el Ferrari parece más competitivo con ese compuesto rojo y con los blancos (los duros) que con los medios, que es la gama con la que presumiblemente varios intentarán acceder a la Q3 para empezar con ellos en carrera.

"Hoy los medios no nos han funcionado. Nos sentimos mucho más cómodos con los duros y blandos, mientras que los medios, por alguna razón que no entendemos, y probablemente nunca entenderemos, no es un buen compuesto para nosotros".

Las fotos de Carlos Sainz en el viernes del GP de Francia 2021 de F1

