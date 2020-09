El piloto español de McLaren cerró un fin de semana para olvidar con dos incidentes en apenas siete vueltas que pusieron punto y final a su GP de la Toscana en Mugello.

Después de arrancar 9º, tras una clasificación mejor de lo esperado, donde logró meter en Q3 a un McLaren que nada tuvo que ver con el de hace una semana en Monza, Sainz atacó con todo en los primeros metros. Pudo colocarse sexto, y se puso en paralelo con el Racing Point de Lance Stroll, pero ambos se tocaron y el español trompeó en mitad de la tercera curva.

Desgraciadamente, Sebastian Vettel no pudo esquivarle y se tocó con él, rompiendo el alerón delantero de su Ferrari y teniendo que entrar en boxes. El español pudo volver a pista en 15ª posición, después de que el primer caos ocurriera detrás de él, con Gasly y Verstappen de protagonistas.

Con el coche de seguridad en pista, la parrilla completó seis vueltas, antes de que un proceso de resalida cuanto menos polémico desatase la locura en la recta de meta del circuito italiano.

El Safety Car apagó sus luces a última hora y Bottas aguantó hasta la línea de meta para acelerar. Pero por detrás, en mitad de la parrilla no se interpretó bien la jugada y Magnussen desaceleró en plena recta. Giovinazzi se lo llevó por delante y Sainz, que cogió el rebufo del italiano, hizo lo propio con el Alfa Romeo, poniendo punto y final a sus carreras.

"Primero de todo, contento de que todo el mundo esté bien, porque aparte de la frustración de no acabar la carrera de esta forma, creo que lo que ha pasado hoy es una situación muy peligrosa y me ha recordado a una cosa que pasó el año pasado y que no quiero recordar ahora, cuando de repente vas a 250 km/h y te encuentras a coches parados en medio de la pista es un situación muy, muy peligrosa que no se debería volver a repetir", comentó Sainz nada más bajarse del coche en los micrófonos de Movistar + F1.

"Yo estoy bien. Solo un golpe en la muñeca y en la mano, pero sinceramente no me duele nada, estoy perfectamente".

Cuando se le preguntó por cómo había sido el incidente que provocó la bandera roja en Mugello, Sainz explicó: “Lo que está claro es que por la mitad trasera de la parrilla creíamos que la carrera se había lanzado, o alguien lo ha creído, y luego hemos tenido que frenar todos y ha habido un efecto dominó en el que nos hemos ido chocando todos con todos".

"Yo venía de los últimos y pegado al coche de delante, cogiéndole el rebufo para atacar, y cuando se han empezado a abrir todos y me he encontrado con el barullo de frente, ha sido una sensación que no se la deseo a nadie, porque ha sido a una velocidad muy alta y desde luego, una situación muy peligrosa".

Sobre su gran arrancada en Mugello y posterior toque en la segunda curva, Sainz comentó que el MCL35 volvió a darle malas sensaciones ya de camino a la parrilla.

"He salido al ataque, creo que me he puesto 6º en la primera curva, que era el objetivo de hoy, porque no había mucho que perder saliendo donde salíamos y con el ritmo que tenía el coche, que en las vueltas a parrilla ya he notado que iba fatal otra vez. Quería arriesgar en la primera curva y me ha salido bien", apuntó.

"En la segunda curva hemos entrado un Racing Point muy, muy juntos, nos hemos tocado muy poco, pero como hemos visto en muchas ocasiones con estos coches, a la mínima que haya un mínimo contacto pierde toda la carga aerodinámica y haces un trompo, que es lo que me ha pasado. Íbamos 15º después de eso y estaba toda la carrera por jugarse, por lo tanto, sí, frustrante".

Sainz deja claro que esta semana será de reseteo y de análisis de una situación que no debería repetirse más en la Fórmula 1 moderna.

"Seguro, creo que es una semana importante de recargar pilas. Este fin de semana ha sido raro y difícil para el equipo, pero ojalá Lando pueda hacer un buen trabajo y traer algún punto. De todos modos, tendrá que haber conversaciones sobre esta situación que ha pasado hoy y luego recargar pilas e ir a Rusia con ganas", concluyó.