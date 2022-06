Ricciardo: "Me convencí de que sería campeón del mundo de F1"

Cargar el reproductor de audio

Daniel Ricciardo llegó al Gran Circo en mitad de la temporada 2011. El australiano, que en su momento fue uno de los grandes diamantes en bruto de la academia de jóvenes pilotos de Red Bull, se adjudicó el asiento de Narain Karthikeyan en HRT, gracias en parte a que desde la marca de bebidas energéticas querían que se fuera adaptando a la categoría.

Tras esa media temporada y dos más en Toro Rosso, llegó su debut en el primer equipo en 2014, junto a un Sebastian Vettel que acababa de conseguir su cuarto mundial consecutivo. Sin embargo, Ricciardo no se achantó y fue el único de la pareja que logró alzarse con la victoria aquella temporada. En concreto, ganó tres carreras, pero una fue más especial que el resto.

El GP de Canadá de 2014 fue la primera vez que el australiano se subió al primer escalón del podio y, ocho años después, ha confesado todo lo que le hizo sentir.

"Me convencí de que sería campeón del mundo al año siguiente y de que tendríamos un coche mejor. Pensé: 'si puedo ganar esta carrera, ganaré muchas más'. Mis pensamientos iban por delante de mí", dijo el australiano al New York Post.

"Pero creo que mis acciones fueron las correctas, no es como si hiciera cosas estúpidas y me comprara un yate [o] empezara a volverme arrogante. Pero probablemente me emocioné demasiado por lo que iba a llegar":

Ricciardo terminó tercero en la clasificación general de los pilotos ese año, dos puestos por delante del tetracampeón Vettel, y aunque han pasado muchos años desde aquella carrera, todavía recuerda el momento que reafirmó su creencia en sí mismo.

"Después de tu primera victoria, te sientes como si fueras invencible. Probablemente tenía demasiadas expectativas sobre cuántas carreras podía ganar con respecto a las que acabé ganando", añadió el piloto de McLaren.

"Por desgracia, las malas carreras son bastante comunes en este deporte, así que no quiero que determinen cómo me siento la semana siguiente. El año pasado estuve en una situación similar, pero no lo manejé tan bien y a veces empezó a afectar a mis amistades", admitió Ricciardo.