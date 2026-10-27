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Fórmula 1
Vettel, su borrachera en India tras ser campeón y un elefante
Sebastian Vettel reveló una curiosa anécdota que sucedió tras ganar el título de campeón del mundo de F1 2013, en el GP de India.
Jose Carlos de Celis
Editado: 27 oct 2026, 7:10
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Ni la complicada situación que vivía en Ferrari quitó el humor a Sebastian Vettel. En una videoconferencia donde los pilotos de Ferrari respondían preguntas de los aficionados, a Vettel le llegó una que le hizo revelar un divertido secreto durante la pandemia.
"Soy de India, y estuve en el gran premio que ganaste en 2011. Así que... ¿qué piensas del circuito de Buddh, del GP de India?", le preguntó el aficionado.
"Bien, gané las tres carreras que hubo, así que... me encanta", comenzó Vettel, recordando que sólo él ganó allí, en las tres ediciones del GP de India de F1 (2011, 2012 y 2013).
Más de Sebastian Vettel:
En la tercera de esas carreras, Vettel y Red Bull gozaban de tal ventaja en el campeonato que sellaron ambos títulos, pese a que todavía quedaban por delante tres grandes premios. Y, tras cada gran éxito, llega una gran celebración.
"Allí ganamos el campeonato en 2013, y e hicimos una pequeña fiesta en un bar. Había bebidas, y yo bebí demasiado", confesó Vettel. "Y luego, en algún momento de la mañana, me llevaron de vuelta al aeropuerto. Y yo estaba medio dormido, con resaca y no me sentía demasiado bien".
"Entonces le dije a mi chofer: 'Por favor, ¿no me diga que estoy tan borracho que estoy viendo un elefante en la carretera?", recordó el tetracampeón riéndose y provocando la risa de los aficionados que habían preguntado.
"Y él respondió: 'No, no, realmente hay un elefante en la carretera'".
"Y eso es algo que tampoco olvidaré nunca, un elefante en medio de la carrera. Solo lo he visto en India".
Mira aquí si quieres escuchar al propio Vettel contándolo...
El Circuito Internacional de Buddh (Nueva Delhi), es uno de los 77 trazados que ha albergado al menos una carrera del mundial de Fórmula 1, pero duró poco en el calendario. Desde entonces, nunca ha estado cerca del regreso, y ni siquiera es uno de los nombres que se manejan si el calendario de la F1 se vuelve rotativo con más países del mundo.
Mira las fotos de la celebración de los mundiales ganados por Vettel en F1
Tras esta, llegó la fiesta de la que habla Seb...
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