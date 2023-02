Acusan al presidente de la FIA de comentarios machistas

Cargar el reproductor de audio

No son buenos tiempos para el mandato de Mohammed ben Sulayem en la FIA, que está de nuevo en el punto de la crítica debido a unos comentarios machistas que publicó en su antiguo dominio web, www.mohammedbensulayem.com. Al parecer, el máximo responsable de la federación internacional afirmó, entre otras cosas, que no le agradan las mujeres que se creen más inteligentes que los hombres porque realmente no lo serían.

Es una información que ha publicado el medio de comunicación británico The Times en un informe de la semana pasada, un episodio más para el ya cuestionado emiratí. El órgano rector respondió diciendo que los comentarios sexistas no reflejan las creencias de ben Sulayem, y que el presidente está trabajando constantemente para fomentar la participación de las mujeres en el automovilismo.

Así lo indicó un portavoz de la FIA: "Ha logrado resultados muy importantes en el área de la igualdad de oportunidades para las mujeres en el deporte, sobre una feliz base que puede ser juzgada. Esa es una parte central de la poética del presidente, como demuestran sus acciones hasta el momento y los muchos años que pasó como vicepresidente responsable de los deportes".

Todo llega en un momento en el que Mohammed ben Sulayem se ha visto salpicado por una ida y venida de declaraciones entre el organismo rector y los propietarios de la Fórmula 1 después de que avisara a posibles compradores del inflado precio del campeonato actualmente, el que se tasaba en torno a los 20.000 millones de dólares [cifra muy similar en euros] tras una oferta de un fondo de Arabia Saudí.

Además de ello, se supo que casi un centenar de políticos de Reino Unido se quejaron de los comentarios "inaceptables" del presidente de la federación internacional para impulsar las carreras en países de Oriente Medio que no defendían los derechos humanos, incluso un miembro del Parlamento calificó el comportamiento como "descortés" y "poco profesional" tras esperar cerca de un año la contestación a sus cartas.

Por si eso fuera poco, la FIA se encuentra en una encrucijada después de los intentos de Andretti por aterrizar en el Gran Circo en 2026, algo que muchas escuderías no quieren, pero que cuentan con el apoyo del equipo de gobierno de ben Sulayem.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!