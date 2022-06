Ecclestone afirma que Wolff "está cansado" de Hamilton

Cargar el reproductor de audio

El inicio de la temporada 2022 no ha sido nada fácil para Mercedes y, sobre todo, para Lewis Hamilton, quien ha pasado de luchar por la consecución del título mundial de Fórmula 1 contra Max Verstappen y Red Bull a ser superado por su nuevo compañero de equipo, George Russell.

El siete veces campeón del mundo se ha visto sorprendido por el pobre rendimiento del W13 y cómo el otro británico saca el máximo partido del coche tras acabar en las primeras nueve citas entre los cinco primeros en todas ellas sin excepción. Por esos motivos, alguien que ha sido una de las voces más poderosas en la historia de la máxima categoría del automovilismo, Bernie Ecclestone, ha criticado de manera bastante dura a Hamilton.

El que fuera el propietario de la Fórmula 1 hasta la adquisición por parte de Liberty Media en 2016, dio su punto de vista sobre cómo debería afrontar el equipo Mercedes el futuro del heptacampeón inglés, y fue claro al decir que las flechas de plata tendrían que bucear en el mercado de fichajes para suplirle por motivos salariales.

"Tal vez Lewis [Hamilton] podría renunciar a su asiento y dejar la decisión a Toto [Wolff, jefe de la escudería alemana]", afirmó el empresario de 91 años. "Podría ser por la mitad del salario restante, así podrían encontrar a una persona para estar en el coche por menos dinero y mantener 20 millones en las arcas del equipo".

"No hace falta que lo diga nadie porque ya lo ha pensado", aseguró Ecclestone al Daily Mail. "No sé qué hace con esa ropa tan cara. ¿Tiene un contrato o solo está tratando de hacerse notar? Quizá sea eso".

"No creía que Russell iba a ser tan bueno, pero está haciendo un trabajo excelente. Estoy sorprendido, pero tal vez Lewis está lo haciendo mal, y Toto está un poco cansado de él", continuó el máximo responsable de Mercedes.

Después del inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1, Hamilton ha subido al podio en dos ocasiones, aunque está a 34 puntos de su compañero, quien suma tres veces en las posiciones de honor.

"Tiene un fuerte espíritu competitivo, pero creo que se toma la derrota un poco a la ligera", señaló Ecclestone. "Pienso que no puede ayudar a George así, no hace nada, y no creo que le importe demasiado, ya no se esfuerza tanto en las carreras como antes".

