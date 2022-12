Ricciardo y el "ejemplo muy motivador" de Alonso para volver a F1

Cargar el reproductor de audio

Después de dos temporadas muy decepcionantes en McLaren, Daniel Ricciardo recibió la noticia a lo largo de 2022 de que tendría que dejar la escudería de Woking un año antes de lo previsto, dejándole en una situación muy comprometida de cara a 2023.

Tras confirmar que se tomaría un curso sabático, el australiano admitió que si realmente hubiera querido seguir en la F1 podría haberlo hecho en un equipo más pequeño (Haas o Williams), pero no tenía motivación suficiente para embarcarse en un proyecto simplemente por seguir en la parrilla.

De esa forma, en 2023, el de Perth será piloto reserva de Red Bull y no competirá en ninguna otra categoría, a pesar de las constantes llamadas de la IndyCar, ya que prefiere descansar y esperar una oportunidad de volver a la F1 en 2024.

Fernando Alonso dejó la máxima categoría del automovilismo a finales de 2018 y volvió en 2021, como también Kevin Magnussen lo hizo en 2022 tras salir por la puerta de atrás, mientras que Nico Hulkenberg también volverá en 2023 tras varias campañas fuera, salvo unas cuantas apariciones esporádicas con Racing Point y más tarde Aston Martin.

Con el ejemplo de esos tres pilotos veteranos, Ricciardo, que ha ganado un total de ocho carreras en la máxima categoría, cree que tendrá muchas posibilidades de conseguir un asiento de cara a la temporada 2024 de la Fórmula 1.

"Hulkenberg realmente podría ponerse el nombre de 'Hulkenback', ha vuelto tantas veces ya", dijo el veterano piloto australiano a Crash.net. "Me conozco mejor que nadie y sé lo mucho que me ayudará sentirme mejor el año que viene. Me tomo un año sabático con confianza, porque sé que eso me permitirá volver aún más fuerte".

"Y los ejemplos recientes, ya sea con Alonso o Magnussen, son muy motivadores. Un año sabático afecta a cada persona de forma diferente. El ejemplo de Fernando es especialmente motivador, porque vive y muere por las carreras", comentó.

"En mi caso en particular, creo que voy a tener que alejarme de las carreras aún más de lo que él lo hizo, porque entonces así será realmente útil esta recarga de pilas. Su caso es un ejemplo para mí, algo que me hace estar aún más convencido de que tomé la decisión correcta y de que todavía puedo volver en 2024", concluyó.

Nada más conocerse la noticia de que dejaría de formar parte de la parrilla en 2023, Daniel Ricciardo recibió el interés de varios equipos, como Alpine o el mismo McLaren, pero el piloto australiano prefirió ir en dirección a Red Bull, escudería con la que logró sus mejores resultados y donde si consigue hacer un gran trabajo, podría tener un hueco para 2024 en lugar de Sergio Pérez.

