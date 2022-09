Ricciardo abre la puerta a un año sabático en la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Desde su debut en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2011, Daniel Ricciardo ha permanecido de forma constante en la parrilla de la Fórmula 1, pero esa racha parece que podría llegar a su fin a partir de la próxima temporada en 2023.

McLaren anunció el mes pasado que el australiano tendrá que dejar paso a su joven compatriota Oscar Piastri después de dos campañas bastante decepcionantes. Debido a ello, a mediados de agosto, Ricciardo se encuentra sin asiento para el próximo año y con posibilidades reducidas.

Alpine, Williams y Haas todavía tienen que confirmar al menos uno de sus dos asientos para 2023, ya que es conocido por todos que al menos uno de sus pilotos actuales no continuará el próximo año, pero parece muy poco probable ahora mismo que el veterano piloto australiano termine sentado en uno de esos coches.

Escuchando las declaraciones de los propios directivos de esos tres equipos, otros pilotos parecen ser más favoritos para Alpine, Williams y Haas, por lo que eso significa que Ricciardo tendría que abandonar la parrilla de la Fórmula 1 en 2023 por primera vez en más de una década.

Al piloto de 33 años no le gusta esa idea, pero a estas alturas ya la ha asimilado: "Definitivamente lo he aceptado. Puedo seguir viviendo aunque no esté en la parrilla del próximo año".

"He aceptado que tanto mi equipo como yo no vamos a hacer lo que sea sólo por estar en la parrilla en 2023, no vamos a hacer algo que no tenga sentido", dijo Ricciardo sobre sus planes de futuro.

"Cuando estoy en la parrilla, tengo que estar seguro de que es un lugar en el que puedo disfrutar y es un entorno en el que creo que puedo prosperar. No quiero subirme a un coche sólo por estar aquí".

"Intentaremos y creo que puedo conseguir algo bueno para el próximo año. No quiero dar la impresión de ser excesivamente confiado o engreído, pero si finalmente no puede ser así, tampoco tengo ningún problema. No voy a ser demasiado orgulloso. No nos hemos rendido con nadie todavía, pero así es como lo veo en este momento", concluyó el piloto australiano.

Daniel Ricciardo en el Parc Ferme tras la clasificación del GP de Italia

