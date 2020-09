Pirelli modificará los neumáticos para la F1 2021

La FIA y Pirelli tienen en mente varias modificaciones para mejorar la convivencia entre la actual generación de neumáticos (utilizada desde 2019 y confirmada hasta 2021) y los actuales monoplazas que siguen aumentando la carga aerodinámica con los desarrollos de los equipos.

Se trata de una serie de medidas que entrarán en vigor en 2021, cuando se prevé que los valores de carga tendrán un aumento extra, dado que no existen medidas de congelación en el aspecto aerodinámico.

Desde la pasada primavera se ha evaluado intervenir para tratar de limitar la carga, y la cuestión ha vuelto a la actualidad después de las dificultades presentadas en el GP de Gran Bretaña en Silverstone.

El trabajo planificado se desarrollará en dos frentes, con Pirelli ofreciendo pequeñas modificaciones a lo largo de dos sesiones de FP2.

"No habrá grandes novedades, dado que el tiempo disponible es muy limitado, pero aun así habrá modificaciones en la dirección que nos interesa", explicó Mario Isola, responsable de Pirelli Motorsport en Spa-Francorchamps.

Junto al trabajo de Pirelli estará el de la FIA. Después de haber aprobado una modificación en el fondo plano de los monoplazas para 2021, los delegados técnicos de la federación están evaluando otras intervenciones para tratar de limitar la carga aerodinámica de los coches a valores similares de finales de 2019.

El fondo plano se verá de nuevo modificado y habrá otros cambios que afectarán a diversos detalles aerodinámicos, como la eliminación de las aletas sobre los conductos de freno posteriores.

Lewis Hamilton aseguró tras el GP de España de que había demasiada gestión de neumáticos en la F1, y explicó esta semana en Spa que quería más agarre durante más tiempo.

"Escuchamos a los pilotos. No quiero dar el mensaje o escuchar el mensaje de que no les escuchamos, porque siempre que están disponibles, nosotros también lo estamos. Estoy hablando no solo por Pirelli, también por la FIA", aseguró Isola al respecto.

"Estaremos contentos de seguir lo que Lewis pide, pero necesitamos ponerlo sobre el papel y luego llevarlo a la realidad, algo que tiene que ser un compromiso. No podemos dar 100% de agarre y 100% de consistencia sin degradación y demás".

