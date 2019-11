Renault adelanta el estreno de Esteban Ocon

Esteban Ocon participará en el test de Fórmula 1 que se celebrará en el circuito de Abu Dhabi la primera semana de diciembre, donde lucirá por primera vez los colores del equipo Renault como piloto titular y se pondrá al volante del monoplaza de la marca francesa.

El piloto galo se unirá oficialmente al equipo el lunes 2 de diciembre, mientras que el 3 y 4 ya vestirá el uniforme amarillo para, posteriormente, subirse al coche y completar el programa con el actual monoplaza de Renault.

El pasado 29 de agosto se anunció la llegada de Esteban Ocon a Renault. Durante 2019 ha llevado a cabo el papel de tercer piloto y de simulación con el equipo Mercedes, donde encontró hueco después de que perdiera su asiento en Racing Point tras la llegada del hijo del Lawrence Stroll, Lance, y la renovación de Sergio Pérez.

Esta no será la primera ocasión en que Ocon forme parte de la familia Renault, ya que en el pasado fue parte del programa de desarrollo de pilotos de la casa.

"Estoy muy orgulloso de ser piloto de Renault. He crecido en Enstone, primero con Lotus y después con Renault. Me siento muy unido a este equipo y a todas las personas que trabajan en él porque fueron quienes me abrieron las puertas del máximo nivel del automovilismo", indicó Ocon cuando fue anunciado hace unos meses.

↓ Ocon ha sido uno de los pilotos de pruebas, desarrollo y reserva en 2019 ↓