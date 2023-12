Red Bull F1 y el fallo que cometió con el RB19 que perjudicó a Pérez

Si bien es cierto que el Red Bull RB19 ha sido uno de los coches más dominadores de la historia de la Fórmula 1, tal y como muestran sus resultados, con 21 victorias en 22 carreras y 14 poles y 30 podios a lo largo de toda la temporada, unas estadísticas que han hecho han llevado a este monoplaza directo a los libros de los récords de la máxima categoría.

Sin embargo, pese a ese dominio aplastante, Pierre Waché, director técnico de Red Bull, asegura que se equivocaron en un aspecto al construir y configurar el RB19, ya que sólo Max Verstappen consiguió adaptarse bien a su pilotaje, mientras que Sergio Pérez sufrió durante casi toda la temporada tras un buen inicio de curso.

"Un coche rápido es un coche que permite a los pilotos rendir al máximo. Fallamos en ese sentido porque sólo un piloto, Max en este caso, pudo llevarlo bien. Ese es el talento de Max, que supo adaptarse bien al coche durante toda la temporada y en diferentes condiciones".

"Por otro lado, es posible que nosotros, a su vez, no hayamos entendido bien lo que necesitaba Checo para poder aprovechar el potencial del RB19", dijo.

Waché cree que con todos los recursos que tiene Red Bull, que son máximos, no pueden permitirse ningún error y, aunque algunos puedan pensar que no se debe ser demasiado perfeccionista, el del equipo de Milton Keynes reconoce que aunque la perfección no existe, los técnicos de Fórmula 1 siempre deben estar buscando la mejoría constante y prestar atención a cualquier detalle.

"En Red Bull básicamente tenemos todos los recursos, por lo que no hay excusas para perder. Al menos para mi, que soy un perfeccionista".

"Los técnicos son estrictos. A nuestro nivel, lo más importante no es la perfección, porque nunca se alcanza, sino la atención a los detalles. Porque así marcamos la diferencia. En nuestra profesión, un coche que es un 1% más lento que otro es un mal coche, lo cual resulta extraño si lo piensas", concluyó el director técnico de los de las bebidas energéticas.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

