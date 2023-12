En Red Bull, la atención no sólo se centra en 2024, sino ya en 2026. El equipo seguirá contando con los motores Honda que le suministran desde Japón hasta 2025, pero desarrollará y producirá sus propias unidades de potencia a partir de 2026 en la nueva fábrica Red Bull Powertrains.

Se trata de un nuevo reto para el equipo austriaco, pero no lo afrontará solo. De hecho, Red Bull ha unido fuerzas con Ford para este proyecto de motor. Juntos, deberán asegurarse de que tanto Red Bull como su equipo hermano, AlphaTauri, contarán con motores competitivos.

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, afirma que el personal que está detrás del proyecto ya ha dado pasos importantes: "Han pasado muchas cosas en segundo plano, especialmente en Red Bull Powertrains", dijo a Motor Sport Magazine.

"Han logrado algunos avances durante este año. Y no olvidemos que 2026 no está tan lejos y que el tamaño del reto que tenemos por delante es enorme. Por supuesto, eso me lleva muchísimo tiempo cuando estoy de vuelta en la fábrica", añadió.

El anuncio de que Red Bull se asoció con Ford se produjo a principios de año en Nueva York. En ese momento, Honda no tenía claro a qué equipo suministraría motores a partir de 2026, a pesar de que se habían registrado en la FIA como proveedores de motores. E inmediatamente surgió la pregunta de hasta qué punto Ford está involucrado en el desarrollo y si no se trataba principalmente de simplemente poner el nombre.

"La cooperación con Ford va muy bien", subrayó Horner. "Tuvimos a Bill Ford con nosotros el fin de semana pasado [en Las Vegas]". "Jim Farley [CEO de Ford] es un gran apoyo del proyecto y estuvo en la fábrica a principios de semana para comprobar los progresos. Es genial ver su compromiso, así como también su entusiasmo. Contar con la ayuda de una marca y un fabricante tan grande como Ford es un paso más para nosotros", dijo el británico.

A principios de este año, Horner reveló que en un principio se centrarán en producir motores para sus propios equipos, pero que a más largo plazo podrían pensar en suministrar a otros.

"Si llegamos a ser atractivos para otras escuderías, sin duda estamos abiertos a hacerlo en el futuro. Pero como he dicho, primero queremos hacerlo todo bien para nosotros mismos y ganarnos nuestro propio éxito", "concluyó el jefe del equipo Red Bull.