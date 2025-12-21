Todos

Aston Martin F1 deberá tener paciencia con Honda pero no rebajar expectativas

Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin F1, admite que deberán tener paciencia con Honda en 2026, aunque eso no rebaja las expectativas del equipo.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lawrence Stroll, Aston Martin

Lawrence Stroll, Aston Martin

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Son muchos los equipos que llevan años esperando la llegada de la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que representa una nueva oportunidad para todos debido a que cambiarán por completo tanto las unidades de potencia como los aspectos técnicos del monoplaza.

Uno de esos, obviamente, es Aston Martin, que junto a Honda arrancará una nueva e ilusionante era en la que el objetivo no es otro que conquistar el campeonato del mundo de pilotos y, especialmente, el de constructores, con el propietario del equipo, Lawrence Stroll, como máximo valedor.

Sin embargo, el multimillonario canadiense tiene muy claro que el éxito no llegará de la noche a la mañana, ya que más allá del cambio reglamentario en Aston Martin están haciendo muchos cambios internos que tendrán que acoplarse y acomodarse poco a poco.

"Estamos deseando que llegue el año que viene con un cambio de reglas enorme. Va a ser otro gran paso, tenemos a Honda como socio de nuestra unidad de potencia, vamos ser un equipo de trabajo por primera vez en nuestra vida, es una experiencia totalmente diferente".

"Diseñar un chasis que se acopla a una unidad de potencia es una cosa, en lugar de tener un motor cliente y simplemente recibirlo. Hay que tener tiempo y paciencia para que todo esto cuaje".

Además, Lawrence Stroll también cree que deben ser pacientes con Honda, ya que diseñar y sacar en la pista una unidad de potencia creada desde cero es un proceso muy complicado.

"Es una nueva unidad de potencia lo que tendremos el año que viene. Tienes que dar a Honda el tiempo necesario, esperemos, para desarrollar esa unidad de potencia".

Eso sí, esta paciencia y no va en contra de las altas expectativas de Aston Martin, que tal y como admite el propietario canadiense del equipo "son muy altas, tal altas como podrían ser".

"Ahora tenemos que darle un poco de tiempo para que todo el mundo se una y trabaje, para llevar estas nuevas y emocionantes reglas y regulaciones que llegarán el próximo año a nuestro nivel de expectativas, que son muy altas, tan altas como podrían ser", concluyó Lawrence Stroll.

