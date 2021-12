Kimi Raikkonen llegó a la Fórmula 1 en a principios de 2001 de la mano de Sauber. Después de solo un año allí dio un salto importante en dirección a McLaren, equipo con el que consiguió sus primeras victorias y sus primeros podios, justo antes de fichar por la Scuderia Ferrari y llegar a lo más alto conquistando el título de 2007.

Tras ese éxito, el piloto finés continuó varias temporadas más en la categoría antes de tomarse un respiro entre 2010 y 2011. Después de esos dos años probando otras disciplinas del automovilismo, Raikkonen decidió que lo mejor para él era regresar a la Fórmula 1 y ahí se ha mantenido hasta el día de hoy.

A sus 42 años y con la sensación de haber cumplido con creces durante su larga trayectoria en la F1, el #7 de Alfa Romeo confirmó hace varios meses que pondría punto y final a su carrera deportiva en la máxima categoría del automovilismo una vez finalice la presente temporada.

Hablando sobre ello en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Arabia Saudí, el piloto finés explicó lo emotiva que fue la despedida que le preparó su equipo en Hinwil (sede de Sauber/Alfa Romeo) el pasado viernes.

"No hay mucho que contar. Obviamente fue agradable ver a toda la gente, era la última vez que iba a allí, así que fui con la familia, me quedé allí un tiempo y vi a toda la gente".

"Sí, fue algo agradable. Quiero decir, no importa cómo se vio, era hermoso y creo que el pensamiento es la parte más importante de ese momento y fue muy bueno", añadió.

Obviamente, el momento de la retirada siempre es emotivo y especial para cualquier deportista de élite, aunque en este caso, el hombre de hielo quiso hacer caso a su apodo y aseguró no sentir absolutamente nada especial, más bien lo contrario.

"No sé, ¿por qué tendrías que emocionarte al respecto? Quiero decir que estoy deseando que llegue el final, estoy feliz de que todo vaya a terminar pronto. Así que no es nada triste, no hay nada malo en esto. De hecho, creo que es algo bueno", dijo el finés.

Por último, a Raikkonen le preguntaron si verá las 23 carreras que la Fórmula 1 dispute en 2022 y así respondió el hombre que nunca deja indiferente a nadie: "Estoy seguro de que no. Probablemente veré algunas, pero no lo sé del todo. Ya sabes, veremos, veremos qué pasa".

Galería: Raikkonen durante el GP de Qatar de F1 2021

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 1 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, lucha con Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 2 / 9 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 3 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 4 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 5 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 6 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 7 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 8 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 9 / 9 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images