Racing Point contesta al dardo de Pérez

El jueves en Sochi el mexicano dijo que "algunas personas dentro del equipo tienden a esconder cosas", agregando que tenían que ser "lo más transparentes posible para asegurarnos de que alcanzamos nuestros objetivos".

Después de estas declaraciones, Pérez tuvo una charla con la dirección del equipo de Racing Point, que lo llevó a emitir una aclaración en las redes sociales, señalando que "el aire está totalmente despejado".

Green enfatizó que cualquier ocultación de información se refería sólo al programa 2021, que es una práctica habitual en cualquier equipo cuando piloto no continúa.

"Esas conversaciones son para el monoplaza del año que viene, básicamente", dijo Green. "No lo excluimos de nada de lo que hagamos este año. Nos interesa que sea lo más rápido posible durante el resto de la temporada. Estamos en una batalla por el campeonato".

"No nos sirve de nada empezar a tratarlo de forma diferente. Y no lo hemos hecho. Por eso nos sorprendió que en vez de comentarnos de los problemas que tenía, lo primero que leímos fue en la prensa. Así que eso fue un poco extraño".

"Pero cuando hablamos con él el viernes sobre ello y le preguntamos qué era lo que pensaba que estábamos ocultando, se dio cuenta de que en realidad estaba equivocado, y no estábamos ocultando nada. Y fuimos abiertos hasta unas horas antes del anuncio".

"Pero una cosa que no discutiremos, no hablaremos, es lo que haremos para el coche del año que viene. Pero eso no debería impedirnos hacer el trabajo que hacemos ahora para este año".

Checo Pérez acabó cuarto, tras un gran domingo en Sochi, mientras que Lance Stroll trompeó en las primeras curvas de la primera vuelta y dijo adiós antes de tiempo.