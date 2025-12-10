Todos

Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

La película 'F1', doble nominación a los Globos de Oro

La película 'F1', protagonizada por Brad Pitt, ha recibido dos nominaciones a los Globos de Oro 2026 del próximo 11 de enero.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Escena de la película F1

Escena de la película F1

Foto de: Apple

'F1' ha sido todo un éxito, con una recaudación mundial de 631,5 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película más exitosa de la larga y brillante carrera de Brad Pitt. Por ello, no extraña verla colarse en los mejores galardones, y el día 11 de enero optará a dos Globos de Oro.

Producida por Jerry Bruckheimer (con Lewis Hamilton como productor ejecutivo) y dirigida por Joseph Kosinski , 'F1' está nominada a Mejor Producción Cinematográfica y de Taquilla y a Mejor Banda Sonora Original por el trabajo del compositor alemán Hans Zimmer. Sus rivales en la primera de las categorías son Avatar: Fuego y Ceniza, KPop Demon Hunters, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Sinners, Weapons, Wicked: For Good y Zootopia 2.

En la categoría de Mejor Banda Sonora Original - Película, Zimmer con la F1 rivalizará con Alexandre Desplat por Frankenstein, Ludwig Goransson por Sinners, Jonny Greenwood por One Battle After Another, Kangding Ray por Sirat y Max Richter por Hamnet.

 

Aunque Brad Pitt se ha llevado todos los focos en su papel protagonista del veterano piloto Sonny Hayes, también Damson Idris interpretando al novato Joshua Pearce, Javier Bardem en su papel de Rubén Cervantes como propietario de equipo y Kerry Cordon haciendo de la jefa técnica Kate McKenna se han llevado los elogios de la crítica general.

Tal es el boom, que se habla ya de una secuela que dejaría una segunda entrega del film. Además, después del rotundo éxito, Apple se ha hecho con los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos a partir de la temporada 2026, arrebatándoselos a ESPN, en un acuerdo que nuestra web ha podido saber cercano a los 140 millones de dólares anuales (unos 120 millones de euros).

'F1' la película llega a Apple TV

Desde este viernes 12 de diciembre podrás ver 'F1' en Apple TV, bajo suscripción. 

La película F1 estará disponible a través de la app Apple TV en iPhone, iPad y Mac; en Apple TV 4K y Apple TV HD, en la mayoría de Smart TV, en videoconsolas como PlayStation y Xbox, en Streaming sticks como Roku y Amazon Fire TV, y en algunos decodificadores.

Escena de la película F1

Escena de la película F1

Foto de: Apple

Jose Carlos de Celis
