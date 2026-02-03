La película 'F1', premiada en los Grammy 2026
La racha de premios de la película 'F1' continúa, ya que Chris Stapleton ganó el Grammy 2026 a la mejor interpretación country solista por «Bas As I Used To Be».
La temporada de premios está en pleno apogeo, y la película F1 ha conseguido otro reconocimiento, ya que Chris Stapleton ganó el GRAMMY 2026 a la mejor interpretación country solista por su tema Bad As I Used To Be, incluido en la banda sonora de la superproducción.
F1 recibió tres nominaciones a los premios GRAMMY 2026. Tate McRae fue nominada a Mejor Grabación Dance Pop por su tema Just Keep Watching, de la película F1, pero perdió frente a Abracadabra, de Lady Gaga. F1 The Album también fue nominado en la categoría de Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales, pero Sinners se llevó el premio.
Stapleton se unió a un potente elenco de artistas en F1 The Album, como Ed Sheeran, RAYE, Burna Boy y Rosé. Además de aparecer en la película, que ha superado los 630 millones de dólares en taquilla mundial desde su estreno en junio de 2025, Bad As I Used To Be, de Stapleton, se ha convertido en parte de la cobertura musical de los fines de semana de carreras de Fórmula 1, junto con Drive, de Ed Sheeran.
La película F1 está protagonizada por Brad Pitt, que interpreta al piloto semirretirado Sonny Hayes, que regresa a la F1 con el equipo APXGP, propiedad de su antiguo compañero de equipo Rubén Cervantes (Javier Bardem). Junto al piloto novato Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris, el equipo tiene las nueve carreras restantes de la temporada para ganar una carrera. Si fracasan, los inversores del equipo lo venderán.
Rodada durante fines de semana de carreras reales de F1, la película cuenta con cameos de pilotos de las temporadas 2023 y 2024, entre los que se encuentran Alex Albon, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que también ha sido productor ejecutivo del film.
Premios de la película F1 de Brad Pitt
|Premio
|Categoría
|Fecha de la ceremonia
|Ganador(es)
|Resultado
|Premios Oscar
|Mejor película
|15 de marzo de 2026
|Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer
|Pendiente
|Premios Oscar
|Mejor montaje
|15 de marzo de 2026
|Stephen Mirrione, Patrick J. Smith
|Pendiente
|Premios Oscar
|Mejor sonido
|15 de marzo de 2026
|Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo, Juan Peralta, Gareth John
|Pendiente
|Premios Oscar
|Mejores efectos visuales
|15 de marzo de 2026
|Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson
|Pendiente
|Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos
|Mejor actor secundario
|18 de febrero de 2026
|Damson Idris
|Ganador
|Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos
|Las 10 mejores películas del año
|18 de febrero de 2026
|F1
|7º puesto
|Premios Artios
|Largometraje de gran presupuesto – Drama
|26 de febrero de 2026
|Lucy Bevan, Emily Brockmann
|Pendiente
|Premios Astra Film
|Mejor largometraje de acción o ciencia ficción
|9 de enero de 2026
|F1
|Nominada
|Premios Astra de mitad de temporada
|Mejor película
|3 de julio de 2025
|F1
|Nominada
|Premios Astra Midseason Movie
|Mejor actor
|3 de julio de 2025
|Brad Pitt
|Nominado
|Premios Astra Midseason Movie
|Mejor actor secundario
|3 de julio de 2025
|Javier Bardem
|Nominado
|Premios Astra Midseason Movie
|Mejor actriz de reparto
|3 de julio de 2025
|Kerry Condon
|Nominada
|Premios Astra Midseason Movie
|Mejores acrobacias
|3 de julio de 2025
|F1
|Nominado
|Asociación de Críticos de Cine de Austin
|Mejor montaje
|18 de diciembre de 2025
|Stephen Mirrione
|Nominado
|Asociación de Críticos de Cine de Austin
|Mejor trabajo de especialistas
|18 de diciembre de 2025
|Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby
|Nominado
|Asociación de Críticos de Cine de Austin
|Mejores efectos visuales
|18 de diciembre de 2025
|Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson
|Nominado
|Premios de la Academia Británica de Cine
|Mejores efectos visuales especiales
|22 de febrero de 2026
|Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
|Pendiente
|Premios de la Academia Británica de Cine
|Mejor montaje
|22 de febrero de 2026
|Stephen Mirrione
|Pendiente
|Premios de la Academia Británica de Cine
|Mejor sonido
|22 de febrero de 2026
|Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta
|Pendiente
|Camerimage
|Golden Frog
|22 de noviembre de 2025
|Claudio Miranda
|Nominado
|Celebración del cine y la televisión
|Premio al mejor actor secundario – Cine
|9 de diciembre de 2025
|Damson Idris
|Ganador
|Asociación de Críticos de Cine de Chicago
|Mejor montaje
|12 de diciembre de 2025
|Stephen Mirrione, Patrick J. Smith
|Nominado
|Gremio de Diseñadores de Vestuario
|Excelencia en cine contemporáneo
|12 de febrero de 2026
|Julian Day
|Pendiente
|Premios Critics' Choice Movie
|Mejor fotografía
|4 de enero de 2026
|Claudio Miranda
|Nominado
|Premios Critics' Choice Movie
|Mejor montaje
|4 de enero de 2026
|Stephen Mirrione
|Ganador
|Premios Critics' Choice Movie
|Mejores efectos visuales
|4 de enero de 2026
|Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson
|Nominado
|Premios Critics' Choice Movie
|Mejor diseño de acrobacias
|4 de enero de 2026
|Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby
|Nominado
|Premios Critics' Choice Movie
|Mejor canción
|4 de enero de 2026
|Ed Sheeran (por «Drive»)
|Nominado
|Premios Critics' Choice Movie
|Mejor banda sonora
|4 de enero de 2026
|Hans Zimmer
|Nominado
|Premios Critics' Choice Movie
|Mejor sonido
|4 de enero de 2026
|Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo, Juan Peralta, Gareth John
|Ganador
|Premios Globo de Oro
|Logros cinematográficos y taquilleros
|11 de enero de 2026
|F1
|Nominado
|Premios Globo de Oro
|Mejor banda sonora original
|11 de enero de 2026
|Hans Zimmer
|Nominado
|Premios Grammy
|Mejor banda sonora recopilatoria para medios audiovisuales
|1 de febrero de 2026
|F1 the Album
|Nominado
|Premios Grammy
|Mejor grabación dance pop
|1 de febrero de 2026
|Tate McRae (por «Just Keep Watching»)
|Nominada
|Premios Grammy
|Mejor interpretación country solista
|1 de febrero de 2026
|Chris Stapleton (por «Bad As I Used To Be»)
|Ganador
|Premios Hollywood Music In Media
|Canción – Largometraje
|19 de noviembre de 2025
|Ed Sheeran, Blake Slatkin, John Mayer (por «Drive»)
|Nominado
|Premios Hollywood Music In Media
|Canción – Largometraje
|19 de noviembre de 2025
|Don Toliver, Doja Cat, Hans Zimmer, Ryan Tedder, Grant Boutin (por «Lose My Mind»)
|Nominado
|Premios Hollywood Music In Media
|Banda sonora – Largometraje
|19 de noviembre de 2025
|Hans Zimmer
|Nominado
|Premios Hollywood Music In Media
|Álbum de banda sonora
|19 de noviembre de 2025
|Atlantic Records
|Ganador
|Junta Nacional de Revisión
|Las 10 mejores películas
|3 de diciembre de 2025
|F1
|Ganador
|Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos
|Mejor película cinematográfica
|28 de febrero de 2026
|F1
|Pendiente
|Sociedad de Críticos de Cine de San Diego
|Mejor montaje
|15 de diciembre de 2025
|Stephen Mirrione, Patrick J. Smith
|Nominado
|Sociedad de Críticos de Cine de San Diego
|Mejor diseño de sonido
|15 de diciembre de 2025
|F1
|Finalista
|Círculo de Críticos Cinematográficos del Área de la Bahía de San Francisco
|Mejor montaje cinematográfico
|14 de diciembre de 2025
|Stephen Mirrione
|Nominado
|Sociedad de Críticos de Cine de Seattle
|Mejor banda sonora original
|15 de diciembre de 2025
|Hans Zimmer
|Nominado
|Sociedad de Críticos de Cine de Seattle
|Mejores efectos visuales
|15 de diciembre de 2025
|Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
|Nominado
|Premios Saturn
|Mejor película de acción/aventura
|8 de marzo de 2026
|F1
|Pendiente
|Sociedad de Decoradores de Escenarios de Estados Unidos
|Mejor logro en decoración/diseño de un largometraje contemporáneo
|21 de febrero de 2026
|Andrew McCarthy, Véronique Melery, Mark Tildesley, Ben Munro
|Pendiente
|Asociación de Críticos de Cine de San Luis
|Mejores efectos visuales
|14 de diciembre de 2025
|Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson
|Nominado
|Asociación de Críticos de Cine de San Luis
|Mejor montaje
|14 de diciembre de 2025
|Stephen Mirrione
|Nominado
|Asociación de Críticos de Cine de San Luis
|Mejor película de acción
|14 de diciembre de 2025
|F1
|Nominada
|Asociación de Críticos de Cine de San Luis
|Mejores acrobacias
|14 de diciembre de 2025
|Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby
|Nominado
|Premios de la Sociedad de Efectos Visuales
|Mejores efectos visuales en una película fotorrealista
|25 de febrero de 2026
|Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Keith Alfred Dawson
|Pendiente
|Premios de la Sociedad de Efectos Visuales
|Mejor composición Iluminación e & e en una película (por Modern Race y POV Footage)
|25 de febrero de 2026
|Hugo Gauvreau, Chris Davies, Raushan Raj, Amaury Rospars
|Pendiente
|Asociación de Críticos de Cine del Área de Washington D.C.
|Mejor edición
|7 de diciembre de 2025
|Stephen Mirrione
|Ganador
|Asociación de Críticos Cinematográficos del Área de Washington D.C.
|Mejores acrobacias
|7 de diciembre de 2025
|F1
|Nominada
