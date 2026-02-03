La película 'F1', premiada en los Grammy 2026

La temporada de premios está en pleno apogeo, y la película F1 ha conseguido otro reconocimiento, ya que Chris Stapleton ganó el GRAMMY 2026 a la mejor interpretación country solista por su tema Bad As I Used To Be, incluido en la banda sonora de la superproducción.

F1 recibió tres nominaciones a los premios GRAMMY 2026. Tate McRae fue nominada a Mejor Grabación Dance Pop por su tema Just Keep Watching, de la película F1, pero perdió frente a Abracadabra, de Lady Gaga. F1 The Album también fue nominado en la categoría de Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales, pero Sinners se llevó el premio.

Stapleton se unió a un potente elenco de artistas en F1 The Album, como Ed Sheeran, RAYE, Burna Boy y Rosé. Además de aparecer en la película, que ha superado los 630 millones de dólares en taquilla mundial desde su estreno en junio de 2025, Bad As I Used To Be, de Stapleton, se ha convertido en parte de la cobertura musical de los fines de semana de carreras de Fórmula 1, junto con Drive, de Ed Sheeran.

La película F1 está protagonizada por Brad Pitt, que interpreta al piloto semirretirado Sonny Hayes, que regresa a la F1 con el equipo APXGP, propiedad de su antiguo compañero de equipo Rubén Cervantes (Javier Bardem). Junto al piloto novato Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris, el equipo tiene las nueve carreras restantes de la temporada para ganar una carrera. Si fracasan, los inversores del equipo lo venderán.

Rodada durante fines de semana de carreras reales de F1, la película cuenta con cameos de pilotos de las temporadas 2023 y 2024, entre los que se encuentran Alex Albon, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que también ha sido productor ejecutivo del film.

Premios de la película F1 de Brad Pitt

Premio Categoría Fecha de la ceremonia Ganador(es) Resultado Premios Oscar Mejor película 15 de marzo de 2026 Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer Pendiente Premios Oscar Mejor montaje 15 de marzo de 2026 Stephen Mirrione, Patrick J. Smith Pendiente Premios Oscar Mejor sonido 15 de marzo de 2026 Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo, Juan Peralta, Gareth John Pendiente Premios Oscar Mejores efectos visuales 15 de marzo de 2026 Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson Pendiente Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos Mejor actor secundario 18 de febrero de 2026 Damson Idris Ganador Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos Las 10 mejores películas del año 18 de febrero de 2026 F1 7º puesto Premios Artios Largometraje de gran presupuesto – Drama 26 de febrero de 2026 Lucy Bevan, Emily Brockmann Pendiente Premios Astra Film Mejor largometraje de acción o ciencia ficción 9 de enero de 2026 F1 Nominada Premios Astra de mitad de temporada Mejor película 3 de julio de 2025 F1 Nominada Premios Astra Midseason Movie Mejor actor 3 de julio de 2025 Brad Pitt Nominado Premios Astra Midseason Movie Mejor actor secundario 3 de julio de 2025 Javier Bardem Nominado Premios Astra Midseason Movie Mejor actriz de reparto 3 de julio de 2025 Kerry Condon Nominada Premios Astra Midseason Movie Mejores acrobacias 3 de julio de 2025 F1 Nominado Asociación de Críticos de Cine de Austin Mejor montaje 18 de diciembre de 2025 Stephen Mirrione Nominado Asociación de Críticos de Cine de Austin Mejor trabajo de especialistas 18 de diciembre de 2025 Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby Nominado Asociación de Críticos de Cine de Austin Mejores efectos visuales 18 de diciembre de 2025 Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson Nominado Premios de la Academia Británica de Cine Mejores efectos visuales especiales 22 de febrero de 2026 Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington Pendiente Premios de la Academia Británica de Cine Mejor montaje 22 de febrero de 2026 Stephen Mirrione Pendiente Premios de la Academia Británica de Cine Mejor sonido 22 de febrero de 2026 Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta Pendiente Camerimage Golden Frog 22 de noviembre de 2025 Claudio Miranda Nominado Celebración del cine y la televisión Premio al mejor actor secundario – Cine 9 de diciembre de 2025 Damson Idris Ganador Asociación de Críticos de Cine de Chicago Mejor montaje 12 de diciembre de 2025 Stephen Mirrione, Patrick J. Smith Nominado Gremio de Diseñadores de Vestuario Excelencia en cine contemporáneo 12 de febrero de 2026 Julian Day Pendiente Premios Critics' Choice Movie Mejor fotografía 4 de enero de 2026 Claudio Miranda Nominado Premios Critics' Choice Movie Mejor montaje 4 de enero de 2026 Stephen Mirrione Ganador Premios Critics' Choice Movie Mejores efectos visuales 4 de enero de 2026 Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson Nominado Premios Critics' Choice Movie Mejor diseño de acrobacias 4 de enero de 2026 Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby Nominado Premios Critics' Choice Movie Mejor canción 4 de enero de 2026 Ed Sheeran (por «Drive») Nominado Premios Critics' Choice Movie Mejor banda sonora 4 de enero de 2026 Hans Zimmer Nominado Premios Critics' Choice Movie Mejor sonido 4 de enero de 2026 Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo, Juan Peralta, Gareth John Ganador Premios Globo de Oro Logros cinematográficos y taquilleros 11 de enero de 2026 F1 Nominado Premios Globo de Oro Mejor banda sonora original 11 de enero de 2026 Hans Zimmer Nominado Premios Grammy Mejor banda sonora recopilatoria para medios audiovisuales 1 de febrero de 2026 F1 the Album Nominado Premios Grammy Mejor grabación dance pop 1 de febrero de 2026 Tate McRae (por «Just Keep Watching») Nominada Premios Grammy Mejor interpretación country solista 1 de febrero de 2026 Chris Stapleton (por «Bad As I Used To Be») Ganador Premios Hollywood Music In Media Canción – Largometraje 19 de noviembre de 2025 Ed Sheeran, Blake Slatkin, John Mayer (por «Drive») Nominado Premios Hollywood Music In Media Canción – Largometraje 19 de noviembre de 2025 Don Toliver, Doja Cat, Hans Zimmer, Ryan Tedder, Grant Boutin (por «Lose My Mind») Nominado Premios Hollywood Music In Media Banda sonora – Largometraje 19 de noviembre de 2025 Hans Zimmer Nominado Premios Hollywood Music In Media Álbum de banda sonora 19 de noviembre de 2025 Atlantic Records Ganador Junta Nacional de Revisión Las 10 mejores películas 3 de diciembre de 2025 F1 Ganador Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos Mejor película cinematográfica 28 de febrero de 2026 F1 Pendiente Sociedad de Críticos de Cine de San Diego Mejor montaje 15 de diciembre de 2025 Stephen Mirrione, Patrick J. Smith Nominado Sociedad de Críticos de Cine de San Diego Mejor diseño de sonido 15 de diciembre de 2025 F1 Finalista Círculo de Críticos Cinematográficos del Área de la Bahía de San Francisco Mejor montaje cinematográfico 14 de diciembre de 2025 Stephen Mirrione Nominado Sociedad de Críticos de Cine de Seattle Mejor banda sonora original 15 de diciembre de 2025 Hans Zimmer Nominado Sociedad de Críticos de Cine de Seattle Mejores efectos visuales 15 de diciembre de 2025 Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington Nominado Premios Saturn Mejor película de acción/aventura 8 de marzo de 2026 F1 Pendiente Sociedad de Decoradores de Escenarios de Estados Unidos Mejor logro en decoración/diseño de un largometraje contemporáneo 21 de febrero de 2026 Andrew McCarthy, Véronique Melery, Mark Tildesley, Ben Munro Pendiente Asociación de Críticos de Cine de San Luis Mejores efectos visuales 14 de diciembre de 2025 Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson Nominado Asociación de Críticos de Cine de San Luis Mejor montaje 14 de diciembre de 2025 Stephen Mirrione Nominado Asociación de Críticos de Cine de San Luis Mejor película de acción 14 de diciembre de 2025 F1 Nominada Asociación de Críticos de Cine de San Luis Mejores acrobacias 14 de diciembre de 2025 Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby Nominado Premios de la Sociedad de Efectos Visuales Mejores efectos visuales en una película fotorrealista 25 de febrero de 2026 Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Keith Alfred Dawson Pendiente Premios de la Sociedad de Efectos Visuales Mejor composición Iluminación e & e en una película (por Modern Race y POV Footage) 25 de febrero de 2026 Hugo Gauvreau, Chris Davies, Raushan Raj, Amaury Rospars Pendiente Asociación de Críticos de Cine del Área de Washington D.C. Mejor edición 7 de diciembre de 2025 Stephen Mirrione Ganador Asociación de Críticos Cinematográficos del Área de Washington D.C. Mejores acrobacias 7 de diciembre de 2025 F1 Nominada