Test de F1 en Bahrein: Ferrari y McLaren lideran; Alonso roza las 100 vueltas

La segunda jornada de test de pretemporada oficial de la Fórmula 1 en este 2026 en Bahrein ha dejado algunos detalles interesantes. Charles Leclerc ha liderado con Ferrari, por delante de Lando Norris y McLaren, ambos con mucho rodaje, mientras que los favoritos hasta ahora, Mercedes y Red Bull, han sufrido algún problema que ha afectado a su tiempo en pista. Por otro lado, Aston Martin acabó por primera vez este año cerca de las 100 vueltas en un día de pruebas.

La primera lección de esta jornada de jueves es que Ferrari no frena. Charles Leclerc cerró la sesión de la mañana con un mejor tiempo de 1:34.273 y nadie pudo bajarlo por la tarde, además, el monegasco volvió a demostrar la buena fiabilidad del motor de Maranello tras completar 139 vueltas en total.

McLaren, aunque sin hacer mucho ruido, también avanza con paso firme en esta pretemporada, tal y como demuestran sus 149 giros en la jornada de hoy con Lando Norris al volante, quien acabó en la segunda posición con un 1:34.784, aunque cabe recordar que por ahora nadie busca tiempos.

Después de ser aclamado como el gran favorito, Mercedes tuvo un día más complicado este jueves, ya que por la mañana Andrea Kimi Antonelli sólo pudo dar tres vueltas por "problemas de motor", pero durante la sesión vespertina su compañero George Russell pudo maquillar el día con 54 vueltas y la cuarta mejor marca de la jornada (1:35.466), por detrás del Haas de Esteban Ocon, que también ha demostrado hasta ahora, en parte gracias a su motor Ferrari, un gran rendimiento y fiabilidad.

Los problemas también acecharon a Red Bull en la jornada de hoy, ya que Isack Hadjar apenas pudo dar una vuelta en toda la mañana tras haber detectado "una fuga" en el RB22 y fue sobre la bocina, ya que vio la bandera a cuadros nada más acabarla. Sin embargo, por la tarde el francés pudo redimirse con sus 87 giros. En cuanto a los tiempos, fue el quinto piloto más rápido con un 1:36.561, más de dos segundos por detrás de la referencia de Leclerc.

Un poco más atrás, los tiempos se le siguen resistiendo a Aston Martin, ya que Fernando Alonso no pudo pasar de la 14ª plaza con su 1.38:248, pero después del problemas de refrigeración sufrido en la jornada del miércoles que limitó el rodaje a 36 vueltas de Lance Stroll, los 98 giros del piloto asturiano son sin lugar a duda una muy buena noticia para el equipo, que podrá analizar todos los datos recogidos en busca de soluciones a sus problemas, que siguen presentes.

Audi dividió su jornada entre Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, con el brasileño marcando el sexto mejor tiempo del jueves gracias al 1:36.670 que hizo en la sesión vespertina. Entre ambos, también acumularon un buen kilometraje con sus 114 vueltas.

En Alpine fue Pierre Gasly quien estuvo al volante del A526 y provocó una bandera roja que afectó a su rodaje durante la tarde. El francés finalmente dio 97 vueltas y marcó un 1:36.723, pero la fiabilidad es preocupante en este momento de los test tras varios percances inesperados.

Cadillac y Racing Bulls también dividieron la jornada entre sus pilotos. Para los americanos, Checo Pérez dio 42 vueltas y provocó la primera bandera roja de la mañana, mientras que Valtteri Bottas dio 67 giros y fue más rápido (8º con un 1:36.824). En la escudería de Faenza Arvid Lindblad fue el más veloz y acabó 11º con un 1:37.470. Junto a su compañero Liam Lawson, completaron 133 giros.

Resultados y posiciones del test de F1 en Bahrein 2026 - Jueves

Pos PILOTO EQUIPO tIEMPO vUELTAS 1º Leclerc Ferrari 1:34.273 139 2º Norris McLaren 1:34.784 149 3º Bearman Haas 1:35.394 130 4º Russell Mercedes 1:35.466 54 5º Hadjar Red Bull 1:35.561 87 6º Bortoleto Audi 1:36.670 67 7º Gasly Alpine 1:36.723 97 8º Bottas Cadillac 1:36.824 67 9º Albon Williams 1:37.229 62 10º Hulkenberg Audi 1:37.266 47 11º Lindblad Racing Bulls 1:37.470 83 12º Sainz Williams 1:37.592 69 13º Lawson Racing Bulls 1:38.017 50 14º Alonso Aston Martin 1:38.248 98 15º Pérez Cadillac 1:38.653 42