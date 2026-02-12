Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

Fórmula 1
Fórmula 1
Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

WRC Suecia: Solberg sigue brillando y empieza mandando en casa

WRC
WRC
Rally de Suecia
WRC Suecia: Solberg sigue brillando y empieza mandando en casa

Williams F1 defiende el motor Mercedes: "Es legal, aunque moleste"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Williams F1 defiende el motor Mercedes: "Es legal, aunque moleste"

Se publica el tráiler de "Drive to Survive: Temporada 8": míralo aquí ahora

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Se publica el tráiler de "Drive to Survive: Temporada 8": míralo aquí ahora
Crónica de test
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Test de F1 en Bahrein: Ferrari y McLaren lideran; Alonso roza las 100 vueltas

Leclerc ha sido el más rápido en el segundo día de test de LA F1 2026 en Bahrein, con Norris llegando a las 149 vueltas y Alonso roza las 100.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

La segunda jornada de test de pretemporada oficial de la Fórmula 1 en este 2026 en Bahrein ha dejado algunos detalles interesantes. Charles Leclerc ha liderado con Ferrari, por delante de Lando Norris y McLaren, ambos con mucho rodaje, mientras que los favoritos hasta ahora, Mercedes y Red Bull, han sufrido algún problema que ha afectado a su tiempo en pista. Por otro lado, Aston Martin acabó por primera vez este año cerca de las 100 vueltas en un día de pruebas.

La primera lección de esta jornada de jueves es que Ferrari no frena. Charles Leclerc cerró la sesión de la mañana con un mejor tiempo de 1:34.273 y nadie pudo bajarlo por la tarde, además, el monegasco volvió a demostrar la buena fiabilidad del motor de Maranello tras completar 139 vueltas en total.

McLaren, aunque sin hacer mucho ruido, también avanza con paso firme en esta pretemporada, tal y como demuestran sus 149 giros en la jornada de hoy con Lando Norris al volante, quien acabó en la segunda posición con un 1:34.784, aunque cabe recordar que por ahora nadie busca tiempos.

Después de ser aclamado como el gran favorito, Mercedes tuvo un día más complicado este jueves, ya que por la mañana Andrea Kimi Antonelli sólo pudo dar tres vueltas por "problemas de motor", pero durante la sesión vespertina su compañero George Russell pudo maquillar el día con 54 vueltas y la cuarta mejor marca de la jornada (1:35.466), por detrás del Haas de Esteban Ocon, que también ha demostrado hasta ahora, en parte gracias a su motor Ferrari, un gran rendimiento y fiabilidad.

Los problemas también acecharon a Red Bull en la jornada de hoy, ya que Isack Hadjar apenas pudo dar una vuelta en toda la mañana tras haber detectado "una fuga" en el RB22 y fue sobre la bocina, ya que vio la bandera a cuadros nada más acabarla. Sin embargo, por la tarde el francés pudo redimirse con sus 87 giros. En cuanto a los tiempos, fue el quinto piloto más rápido con un 1:36.561, más de dos segundos por detrás de la referencia de Leclerc.

Relacionado:

Un poco más atrás, los tiempos se le siguen resistiendo a Aston Martin, ya que Fernando Alonso no pudo pasar de la 14ª plaza con su 1.38:248, pero después del problemas de refrigeración sufrido en la jornada del miércoles que limitó el rodaje a 36 vueltas de Lance Stroll, los 98 giros del piloto asturiano son sin lugar a duda una muy buena noticia para el equipo, que podrá analizar todos los datos recogidos en busca de soluciones a sus problemas, que siguen presentes.

Audi dividió su jornada entre Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, con el brasileño marcando el sexto mejor tiempo del jueves gracias al 1:36.670 que hizo en la sesión vespertina. Entre ambos, también acumularon un buen kilometraje con sus 114 vueltas.

En Alpine fue Pierre Gasly quien estuvo al volante del A526 y provocó una bandera roja que afectó a su rodaje durante la tarde. El francés finalmente dio 97 vueltas y marcó un 1:36.723, pero la fiabilidad es preocupante en este momento de los test tras varios percances inesperados.

Cadillac y Racing Bulls también dividieron la jornada entre sus pilotos. Para los americanos, Checo Pérez dio 42 vueltas y provocó la primera bandera roja de la mañana, mientras que Valtteri Bottas dio 67 giros y fue más rápido (8º con un 1:36.824). En la escudería de Faenza Arvid Lindblad fue el más veloz y acabó 11º con un 1:37.470. Junto a su compañero Liam Lawson, completaron 133 giros.

Mira la crónica de la mañana y apunta para este viernes:

Resultados y posiciones del test de F1 en Bahrein 2026 - Jueves

Pos PILOTO EQUIPO tIEMPO vUELTAS
Monaco Leclerc Ferrari 1:34.273 139
United Kingdom Norris McLaren

1:34.784

 149
United Kingdom Bearman Haas

1:35.394

 130
United Kingdom Russell Mercedes 1:35.466

54
France Hadjar Red Bull 1:35.561

87
Brazil Bortoleto Audi

1:36.670

 67
France Gasly Alpine

1:36.723

 97
Finland Bottas Cadillac

1:36.824

 67
Thailand Albon Williams

1:37.229

 62
10º Germany Hulkenberg Audi 1:37.266

47
11º United Kingdom Lindblad Racing Bulls 1:37.470 83
12º Spain Sainz Williams 1:37.592

69
13º New Zealand Lawson Racing Bulls 1:38.017 50
14º Spain Alonso Aston Martin 1:38.248

98
15º Mexico Pérez Cadillac 1:38.653

42

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El productor de la película de la F1 confirma que habrá una secuela
Siguiente artículo Así fue el test de F1 en Bahrein para Alonso: fotos, tiempos, vueltas y más

Mejores comentarios

Más de
Juanjo Sáez

Así fue el test de F1 en Bahrein para Alonso: fotos, tiempos, vueltas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así fue el test de F1 en Bahrein para Alonso: fotos, tiempos, vueltas y más

Los pilotos de Audi reconocen dificultades con su motor, pero ven potencial

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los pilotos de Audi reconocen dificultades con su motor, pero ven potencial

Carlos Alcaraz visita a Alonso y Sainz en el test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Carlos Alcaraz visita a Alonso y Sainz en el test de F1 2026 en Bahrein

Últimas noticias

Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"