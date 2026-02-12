Los pilotos de Audi reconocen dificultades con su motor, pero ven potencial

Pese a llegar a la Fórmula 1 a través de la adquisición de Sauber, lo que le da a Audi una base importante sobre la que construir, el hecho de haberse lanzado a construir sus propias unidades de potencia está siendo el mayor reto para la marca de los cuatro aros en su primera pretemporada en la categoría.

Durante el segundo día de pruebas en Bahrein, tanto Nico Hulkenberg como Gabriel Bortoleto hablaron de un motor que parece estar claramente en una fase muy inmadura que está complicando un poco las cosas en pista. Sin embargo, el veterano piloto alemán es positivo.

"Creo que tenemos cierto potencial para mejorar en ese aspecto. Dicho esto, creo que probablemente ningún fabricante de motores es perfecto todavía, porque estamos en el quinto día con estos nuevos coches. Me sorprendería que todo el mundo lo tuviera ya perfectamente ajustado y optimizado".

"Pero está claro que nosotros tenemos mucho margen de mejora en muchos aspectos".

Hulkenberg también pide paciencia: "La generación de coches del año pasado, en particular el motor, se desarrolló y perfeccionó durante una década. Así que todo era fluido, homogéneo y agradable. Pero ahora es la primera vez que como equipo fabricamos un motor y una caja de cambios".

"Así que tenemos trabajo por hacer, algunas cosas que mejorar, porque para un piloto es importante tener un nivel de constancia y previsibilidad", añadió.

En cuanto a Gabriel Bortoleto, aunque reconoce haber empezado con el pie cambiado en el aspecto de la unidad de potencia, también es positivo: "Siento que cada vez, cada día, que nos ponemos en marcha, recogemos datos y entendemos cosas nuevas, nos damos cuenta de la cantidad de trabajo que tenemos por delante y de las posibilidades que estas nuevas regulaciones también pueden traernos".

El joven piloto brasileño, que en este 2026 está ante su segunda temporada en la Fórmula 1, destaca el hecho de que todos en el equipo están trabajando por primera vez como un fabricante total y subraya que hasta ahora no han visto nada que les haya sorprendido o que sea totalmente inesperado.

"Digamos que estamos trabajando mucho para mejorar, ya sabes, porque venimos de una regulación que probablemente llevaba 10, 11 años de desarrollo de motores, y ahora tenemos todo nuevo y lo estamos haciendo por primera vez y somos el único equipo que lleva la unidad de potencia Audi, por lo tanto todos los datos que tenemos son todos los que estamos recogiendo nosotros en la pista, ya sabes, y aún queda mucho trabajo por hacer, pero estamos trabajando muy duro para poner todo en su sitio".

"Por otra parte, es todo lo que esperábamos ya. No hay nada que nos haga pensar, oh, esto es nuevo y no esperábamos que pasase", concluyó Bortoleto en declaraciones a Motorsport.com y otros medios de comunicación en Bahrein.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images