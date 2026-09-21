Ya a la venta las primeras entradas para el GP de España de F1 2027 en Madring

Apenas han pasado ocho días desde el estreno de Madring en la Fórmula 1, y ya salen hoy a la venta, a las 12:00h, las primeras entradas para el GP de España 2027 que se disputará el fin de semana del 10 al 12 de septiembre.

Los organizadores del evento han anunciado que desde este lunes 21 de septiembre a medoidía los clientes de uno de sus socios tendrán acceso exclusivo a la venta anticipada de entradas para el próximo año. Concretamente son los titulares de cualquier tarjeta AMEX (American Express), que ya pueden acceder a Madring.com para comprar las entradas, con un máximo de 10 entradas por cada tarjeta.

El resto de aficionados, se pueden apuntar ya a la lista aquí, para una venta general de entradas del GP de España 2027 de F1 en Madring que se abrirá el martes 29 de septiembre a las 17:00h, y cuya venta estará disponible hasta agotar existencias.

En la primera edición se alcanzó el 'sold out', es decir, lleno absoluto, y se espera lo mismo para 2027. Porque pese a los pequeños problemas propios del estreno, Madring ya está trabajando en arreglar los contratiempos logísticos que pudieron haber y la FIA y el circuito también modificarán el diseño que hizo que la carrera no fuera tan entretenida como cabría esperar.

Dejando a un lado la competición en sí, que se espera que se mejore mucho con los ajustes en la pista, los 352.618 asistentes al GP de España 2026 valoraron positivamente la organización, destacando el acceso al circuito, que se pudo hacer por transporte público en pocos minutos y sin enormes aglomeraciones.

Una de las grandes preocupaciones fue que, al venderse las entradas para 2026 cuando aún no estaban definidas las gradas que habría, se vendieron por secciones, sin poder elegir ni la grada concreta ni el asiento, como ocurre en otros eventos deportivos. Motorsport.com ha podido saber que en 2027 también se asignarán a posteriori los asientos, y que no se podrán elegir concretamente.

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