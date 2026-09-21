¿Dónde debería acabar la F1 2026 si caen Qatar y Abu Dhabi?

La Fórmula 1 tiene una certeza y muchas incógnitas. El Mundial 2026 terminará el 6 de diciembre, pero dónde lo hará es, a estas alturas, una pregunta mucho más difícil de responder. La situación en Oriente Medio mantiene bajo duda las citas de Qatar y Abu Dhabi y obliga al campeonato a contemplar alternativas por si finalmente necesita modificar las últimas semanas del calendario.

Imola aparece como una de las opciones sobre la mesa, principalmente por una cuestión de logística y por su capacidad para organizar un Gran Premio con relativamente poca antelación. Sin embargo, si la F1 se ve obligada a improvisar un nuevo escenario para bajar el telón de una temporada que podría llegar con el título todavía en juego, las posibilidades van mucho más allá.

¿Regresar a Melbourne y terminar exactamente donde empezó el campeonato? ¿Aprovechar el viaje a Las Vegas para montar un final completamente diferente? ¿Recuperar antes de tiempo Istanbul Park? ¿O devolver a Interlagos su histórico papel como juez del Mundial?

Nuestros redactores plantean cuatro alternativas muy diferentes para una hipotética final de la temporada 2026.

Volver donde todo empezó: Melbourne – Ben Vinel

Voy a ser sincero: la probable elección de Imola por parte de la Fórmula 1 para acoger el final de esta temporada es la mejor opción posible dadas las circunstancias. El circuito necesita estar preparado con poca antelación y tener experiencia organizando un evento de gran magnitud. Pero, si analizamos las posibles alternativas sin entrar en especulaciones demasiado descabelladas, puedo imaginar un final de temporada memorable en Melbourne.

El principal obstáculo sería la dificultad de los organizadores para preparar el evento con tan poca antelación, dada su ubicación urbana y la necesidad de instalar barreras de protección y construir las gradas. El tiempo sería aproximadamente tan cálido y soleado como en marzo, con unos 24 ºC por la tarde. Además, es un circuito que gusta prácticamente a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la pista. Las restricciones en la recuperación de energía deberían evitar el excesivo 'clipping' que vimos en la primera carrera de la temporada.

Aquel domingo, la carrera fue entretenida, aunque desde entonces su estilo de 'yo-yo' ha sido criticado por resultar demasiado artificial. Pero, siendo justos, acabábamos de salir de la era del DRS.

No, no es habitual que la F1 dispute dos grandes premios en el mismo circuito durante una misma temporada. Pero bajo Liberty Media, el campeonato ha ido rompiendo con algunas tradiciones. Los nombres de los grandes premios ya no tienen por qué corresponder necesariamente con el país en el que se disputan. Y cuando una situación de fuerza mayor —concretamente, la pandemia de COVID-19— lo hizo necesario, tuvimos auténticos dobletes en la temporada 2020: carreras en el mismo circuito durante fines de semana consecutivos.

Entonces, ¿por qué no regresar a Australia nueve meses después? Tendría incluso cierto romanticismo: terminar la temporada exactamente donde empezó y, quizá, coronar allí a un nuevo campeón...

Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas – Jake Boxall-Legge

Si vamos a disputar una carrera en invierno, necesitamos un clima capaz de soportarlo, así que probablemente eso descarte una cómoda visita a Silverstone o una verdadera despedida de Zandvoort. También necesitamos un lugar que tenga ese ambiente propio de un final de temporada. Suzuka quizá sería demasiado frío.

Sao Paulo no sería demasiado frío, pero tendría poco sentido transportar todo hasta Las Vegas para después regresar a Brasil. ¿Kyalami? Yo siempre elijo Kyalami para estas cosas. Jerez podría funcionar y sería una bonita manera de rendir homenaje a la historia de la F1. Reviviríamos los recuerdos de aquella definición del título de 1997, algo especialmente apropiado teniendo en cuenta que el propio Jerez fue una incorporación tardía al calendario después de que Estoril incumpliera sus compromisos para actualizar el circuito.

Pero creo que podemos hacerlo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mantener los vínculos históricos. Los finales de las temporadas 1981 y 1982 se disputaron en el muy criticado circuito del Caesars Palace, encajado a la fuerza en un aparcamiento de Las Vegas. Ese trazado ya no existe, pero sí el circuito urbano actual de Las Vegas. Y ya acogerá la última carrera antes de las citas que la F1 tiene previstas en Qatar y Abu Dhabi.

¿Por qué no hacer directamente un doblete en Las Vegas durante el mismo fin de semana? Incluso podríamos cambiar el formato: una sesión de entrenamientos, una clasificación y un gran premio el sábado por la tarde —con luz diurna para diferenciarlo—. Después, clasificación el sábado por la noche o el domingo por la mañana y una segunda carrera nocturna para echar el telón a la temporada.

¿Por qué no Estambul? – Oleg Karpov

Empezaré por lo que no quiero: otra carrera en un circuito que la F1 ya haya visitado este año. Sí, tuvimos dobletes en las mismas sedes durante las temporadas afectadas por la COVID, pero aquello era diferente. No había muchas otras alternativas. El mundo vuelve a atravesar una situación complicada, pero no estamos ante otra pandemia, así que si la F1 puede encontrar otro circuito adecuado, seguramente sea preferible a regresar por segunda vez a uno que ya haya acogido un gran premio este año.

Y hay un candidato evidente: Istanbul Park. La F1 regresará allí de todos modos, ya que existe un nuevo acuerdo de cinco años a partir de 2027. Y si existen dudas sobre si Estambul podría estar preparado con tan poca antelación, hay un precedente reciente: en 2020, el GP de Turquía se anunció a finales de agosto y se disputó menos de tres meses después.

Después está el propio circuito. A lo largo de los años ha ofrecido muchas buenas carreras y transmite la sensación de ser un trazado digno de albergar un final de temporada.

El clima es un problema evidente. Estambul en diciembre no será precisamente cálido y la lluvia tampoco sería ninguna sorpresa. Aunque, por otro lado, eso aparentemente tampoco está impidiendo que la F1 valore Imola. Y ya sabemos que Estambul sobre mojado puede ofrecer bastante espectáculo.

La logística podría acabar siendo el obstáculo más importante. Imola está mucho más cerca de las bases de la mayoría de los equipos y resulta más fácil llegar allí con poca antelación. Pero, si nos centramos exclusivamente en el circuito, elegiría Estambul antes que Imola para decidir un campeonato. Si la F1 tiene que improvisar, al menos que merezca la pena.

Un escenario clásico para el final: Interlagos – Haydn Cobb

Después de haber acumulado ya una muestra suficientemente amplia de carreras con el reglamento de la F1 2026, debería existir confianza en que Interlagos, uno de los circuitos favoritos de los aficionados, puede ofrecer una carrera entretenida.

Existe una combinación prometedora de fuertes zonas de frenada que permiten recargar la batería junto a rectas lo suficientemente largas como para generar oportunidades de adelantamiento, pero no tanto como para agotar la energía eléctrica y provocar un 'super clipping'. Si a eso añadimos que las carreras en el circuito brasileño prácticamente siempre han ofrecido emoción, los argumentos a su favor son sólidos.

La F1 ya visitará este circuito a principios de noviembre, así que sí, supondría repetir escenario, pero eso no tiene por qué ser necesariamente algo negativo. Interlagos también podría recuperar su papel como sede del final de temporada, 13 años después de la última vez que tuvo ese honor. Además, existe cierta garantía de disfrutar de unas condiciones meteorológicas razonables.

La logística podría ser un desafío, ya que habría que trasladar todo el paddock de la F1 desde Sao Paulo hasta Las Vegas para después regresar de nuevo a Brasil. Pero, comparado con el plan original de viajar de Las Vegas a Qatar, en realidad permitiría reducir en unas 2.000 millas la distancia recorrida por vía aérea.

Y teniendo en cuenta que Interlagos es actualmente la única cita sudamericana del calendario, ¿por qué no darle una segunda carrera a una región con una enorme tradición en el automovilismo y que a menudo queda relegada frente al mayor poder económico de Oriente Medio?