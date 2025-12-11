Los planes del campeón Norris para invierno: "Olvidar que soy piloto de F1"

La Fórmula 1 afronta ya las vacaciones de invierno tras una agotadora temporada de 24 carreras entre marzo y diciembre. Sin embargo, el parón esta vez va a ser más corto de lo habitual, y a finales de enero ya estarán saliendo a pista para estrenar en el Circuit de Barcelona-Catalunya los monoplazas con el reglamento 2026.

Por ello, es más importante que nunca que los pilotos desconecten, y alguno lo hará literalmente. Es el caso del campeón Lando Norris, que en una entrevista con BBC Sport a principios de semana admitió que quiere incluso olvidarse de su puesto de trabajo.

"En realidad, las próximas semanas van a ser bastante sencillas", explicó el de McLaren F1 sobre sus planes para invierno. Pero primero hay más trabajo que hacer: "Vamos a revisarlo todo. Todavía hay muchas cosas que sabemos que nos hubiera gustado hacer mejor esta temporada. Sé que me habría gustado tomar una decisión ligeramente diferente aquí o allá. Y lo repasamos todo, lo ponemos todo en una especie de montoncito y hacemos algunas suposiciones y predicciones rápidas basadas en esos elementos y esos resultados".

"Así que el descanso no es largo, pero luego están los premios de la FIA [este viernes], que estoy deseando que lleguen porque es, creo, la primera vez que podré tocar el trofeo. Es algo que me hace mucha ilusión. Y luego la fiesta de Navidad del equipo, una de las mejores veladas de la temporada".

Y después, la desconexión. "Luego me voy con todos mis amigos. Nos vamos a esquiar. Me quito todas las lesiones de encima lo antes posible", comenta bromenando, "y simplemente disfrutaré de algo de tiempo con la gente a la que probablemente habéis visto mucho en la televisión en las últimos días: mis padres, mi hermano y mis hermanas. Y sinceramente, estoy intentando olvidarme de esta temporada. Olvidar que estoy corriendo en la Fórmula 1".

"No quiero olvidar lo que hemos conseguido esta temporada, sino simplemente intentar vivir unos días normales en el año".

Casco de campeón de Lando Norris, McLaren Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Entre la carrera del domingo que le coronó campeón y el test del martes en el que disputó la sesión matinal, por supuesto, hubo celebración en la noche del domingo: "Lo celebré con mi equipo, con todo el mundo, con tanta gente como fue posible. Hicimos una pequeña fiesta con miembros de McLaren, amigos y familiares cerca del hotel. Unas copas para ellos, y después ampliamos e intensificamos las celebraciones".

"Pero lo celebré mucho porque este es el momento. No es en plan, 'Vale, tenemos que dar un paso más o tenemos otro año para conseguirlo'. Lo que logramos fue eso, fue la pieza final de todo el rompecabezas".

"Todavía me parece muy surrealista cuando alguien dice 'Enhorabuena, Campeón del Mundo' o algo así. Suena muy diferente a 'Enhorabuena, Lando' o lo que sea. No sé, es un logro tan grande...".

Así, Norris amplía la lista de campeones del mundo a 35, y la lista de pilotos de McLaren campeones del mundo a ocho. Además, es el séptimo campeón más joven tras Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Emerson Fittipaldi y Michael Schumacher.

"El 35º piloto en hacerlo. El 35º del mundo, y yo soy uno de ellos. 11 británicos. Los británicos siempre han brillado en la Fórmula 1. También estoy muy orgulloso de seguir compitiendo contra campeones del mundo actualmente en la parrilla. Y por supuesto, para los británicos ver mi nombre junto al suyo es bastante increíble".

En cuanto a británicos campeones, Norris se une a Mike Hawthorn, Graham Hill, Jim Clark, John Surtees, Jackie Stewart, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button y Lewis Hamilton.